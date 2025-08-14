Mary May na "Svjetskom albumu" s pjesmama iz svih država svijeta

Naša Mary May dio je posebnog albuma "The World Album". Riječ je o međunarodnom glazbenom projektu International Artists Project, u kojem sudjeluju glazbenici iz svih zemalja svijeta.

Mary May sudjeluje s pjesmom "Kad korak prijeđe u ples", otpjevanom na hrvatskom jeziku. Pjesmom je nedavno otvorila novo poglavlje svoje karijere i nakon sedam godina stvaranja na engleskom jeziku okrenula se pisanju na materinskom jeziku. Pjesma govori o neizbježnom kraju, onom koji se ponekad nazire već na samom početku.

"The World Album" je 1. kolovoza 2025. objavljen u izdanju etikete Keep Clear Records, a već je u razmatranju za nominaciju za nagradu Grammy. Riječ je o prvom albumu u povijesti koji okuplja glazbenike iz svake države svijeta, donosi čak 200 pjesama na 93 jezika, pokriva 121 glazbeni žanr i donosi 12 sati dobre glazbe.



"Čast mi je biti dio ovako ambicioznog projekta koji vodi šačica nevjerojatnih entuzijasta iz diskografske kuće Keep Clear Records. Za ovaj svjetski album odabrala sam pjesmu na hrvatskom jeziku 'Kad korak prijeđe u ples', dok sam za album/kompilaciju koja je prethodila ovom finalnom izdanju odabrala 'Don't Call Me Baby"", izjavila je Mary.

Njezina pjesma "Don't Call Me Baby" bila je dio prethodne kompilacije "International Artists Project, Part 2", na kojoj su sudjelovali glazbenici iz 157 zemalja. "Energija kojom su usmjeravali ovaj projekt od samog početka bila je potpuno zarazna i nevjerojatna. Ostvarili su sve planirane etape projekta u zadanim vremenskim okvirima, što je zaista vrijedno divljenja s obzirom na to da se radi o sudionicima iz svake zemlje na svijetu", dodala je Mary. Objavu albuma prati i međunarodna promocija, kao i najava brojnih live nastupa i festivala. "Premda ću ih vjerojatno pratiti iz udobnosti svog doma, veseli me pratiti u što će se ovaj projekt razviti te što mu nosi budućnost", zaključuje Mary May.