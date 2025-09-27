Lordu Čardaku Slavonija je inspiracija, a ne 'slučaj' ili ćoravi sokak iz kojeg se bježi

Sjećate se 2018. godine kad je stepenice prema Dolcu krasio mural kumice kojeg je naslikao slikar Miroslav Lešić iz Bošnjaka kraj Županje? Kako ne, bio je to neko vrijeme pravi simbol Zagreba, a kao model za kumicu tada mu je, rekao je, bila njegova baka, prava stara Šokica koja nikada nije bila u Zagrebu!

Šokcima i slavonskom tradicijom Lešić se bavi i dalje, a u Slavonskom Brodu u Galeriji Ružić do 15. listopada može se pogledati njegova izložba 'Realizam ćorava sokaka Vol. VIII'.

Mislav Lešić, poznat i pod umjetničkim imenom Lord Čardak, već niz godina razvija osobit likovni izraz koji naziva šokačka avangarda. Taj koncept predstavlja spoj suvremenih vizualnih jezika i slavonske kulturne tradicije, otvarajući prostor u kojem se lokalno iskustvo pretače u univerzalne umjetničke vrijednosti. Njegov opus obilježen je stalnim vraćanjem korijenima - domu, selu, zajednici, Slavoniji, ali i suočavanjem s temeljnim pitanjima ljudskog postojanja.

Na njegovim slikama i grafikama moguće je pronaći motive svakodnevice: običaje, rituale, nošnje, simbole prošlosti. No Lešić ih ne koristi kao dekoraciju ili puko prisjećanje, već ih preobražava u kritičan i suvremen umjetnički govor. Kroz taj govor osjeća se slavonska melankolija, ona posebna emocija koja obuhvaća tugu i radost, život i smrt, starost i mladost, ljepotu i prolaznost. Upravo u toj melankoliji krije se snaga njegovih radova, jer ona priziva iskustvo koje nadilazi lokalni okvir i postaje prepoznatljivo svima koji ga susretnu.

Lešićeva umjetnost stoga ne govori samo o Slavoniji kao geografskom ili kulturnom prostoru, već i o univerzalnoj ljudskoj potrebi za povratkom - povratkom sebi, zajednici i onome što nas oblikuje. Ona otvara pitanje identiteta i pripadnosti, istovremeno potvrđujući da ono što proizlazi iz korijena nije ograničenje, nego izvor slobode i snage.

Izložba u Galeriji Ružić donosi presjek stvaralaštva umjetnika koji je svojim radom uspio pokazati da Slavonija nije „slučaj“ niti prostor od kojeg se bježi, već mjesto koje u svojoj dubini nosi budućnost i inspiraciju. Njegova djela predstavljaju poziv na ponovno promišljanje odnosa prema tradiciji, zavičaju i suvremenosti – i podsjećaju da se upravo u tom povratku krije mogućnost novih početaka.

