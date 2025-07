Ljudi se otimali za primjercima kolekcije knjiga glazbene ikone

Gesta australske glazbene ikone Nicka Cavea odjeknula je svijetom i privukla rijeke njegovih obožavatelja u dobrotvornu knjižaru Oxfam u Hoveu, kojoj je Cave donirao čak dvije tisuće knjiga iz svoje osobne knjižnice, a valja napomenuti i kako je ova bogata kolekcija prethodno bila dio umjetničke instalacije "Stranger Than Kindness" - vjerne reinkarnacije glazbenikova ureda ispunjenog stotinama knjiga koje su oblikovale njegov umjetnički i intelektualni izraz, a koja je obišla gradove od Danske do Kanade.

Vijest o donaciji Nicka Cavea vrlo je brzo stigla do njegovih obožavatelja, pa se pred knjižarom na Blatchington Roadu u subotu stvorio ogroman red, u kojem su fanovi (ne)strpljivo čekali priliku da postanu vlasnici djela koje je nekada držao, čitao i cijenio jedan od najkarizmatičnijih umjetnika današnjice.

"Ovo je vrlo zanimljiva donacija. Žanrovi i vrste knjiga vrlo su različiti - ima tu filozofije, umjetnosti, religije, pa čak i stare beletristike u mekom uvezu. Dakle, radi se o raznolikoj donaciji iz koje je očito kako je pjevač držao do svojih knjiga jer su neke od njih poprilično stare", rekao je radnik iz knjižare kojeg poznajemo samo po prvom imenu Richard, dok Caveov glasnogovornik nije previše komentirao donaciju, no kazao je kako sam Cave smatra da će otkrića ostati intrigantna misterija za one koji ih pronađu jer mnoge Caveove knjige izgledaju vrlo obično na policama, no ako dobro pogledate mogli biste pronaći, primjerice, avionsku kartu koja služi kao bookmark.

Upravo tako pronađena je Caveova karta za let u Amsterdam, zatim karta Sjedinjenih Američkih Država, prazna kutija cigareta te stara kuverta u kojoj je nekad, pretpostavljamo, bio spremljen zub njegova danas 34-godišnjeg sina Lukea, jer pjevačevim je prepoznatljivim rukopisom na omotnici ispisano "Lukeov zub". Što se pak tiče knjiga, neka od zasad najzanimljivijih otkrića obožavatelja jesu prvo izdanje romana Johnnyja Casha "Man In White" te primjerak drame "The Lieutenant of Inishmore", s osobnom posvetom koju je Caveu napisao slavni irski dramatičar Martin McDonagh, no Caveova kolekcija sadrži i djela književnih velikana kao što su Salman Rushdie, Christopher Hitchens i Ian McEwan, ali i kuriozitete poput knjige recepata posvećene afrodizijacima.

Nick Cave, međutim, nije jedina zvijezda koja prepoznaje moć knjige te potiče obrazovanje i pismenost jer svoj utjecaj u svijetu na taj način koristi i američka pjevačica Taylor Swift. Naime, jedna od najistaknutijih mladih filantropkinja u više navrata donirala je značajna sredstva i knjige, pa je tako knjižnici u Pennsylvaniji darovala šest tisuća knjiga namijenjenih djeci i mladima, nadajući se da će time potaknuti mlade da više čitaju i razvijaju ljubav prema pisanoj riječi, dok je drugom prilikom, u suradnji s izdavačkom kućom Scholastic, donirala 25 tisuća dječjih knjiga koje su podijeljene u 25 njujorških škola.

Ipak, kada je riječ o sustavnom i dugoročnom promicanju dječje pismenosti, nitko nije ostavio dublji trag od country legende Dolly Parton, koja je inspiraciju pronašla u vrlo osobnoj priči. Njezin otac, kojeg je neizmjerno voljela, nije znao ni čitati ni pisati, pa je Dolly 1995. godine pokrenula projekt koji je do danas promijenio živote milijuna. U rodnom okrugu u istočnom Tennesseeju osnovala je Imagination Library, program s jednostavnom, ali revolucionarnom misijom: darovati besplatnu knjigu svakog mjeseca svakom djetetu od rođenja do pete godine života. Njezina vizija bila je osigurati da nijedno dijete ne odraste bez knjiga u domu, neovisno o prihodima obitelji, a ono što je započelo kao lokalna inicijativa preraslo je u globalni fenomen koji danas djeluje u pet zemalja, uključujući Kanadu, Ujedinjeno Kraljevstvo, Australiju i Irsku. U proteklih trideset godina projekt Imagination Library darovao je djeci više od 270 milijuna besplatnih, pažljivo odabranih i dobi prilagođenih knjiga, a Dolly Parton s ponosom je prihvatila svoj nadimak The Book Lady, koji savršeno opisuje njezinu ulogu u današnjem svijetu.