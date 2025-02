Komedija koju su Zagrepčani zavoljeli na prvu vraća se u Zagreb 27. veljače

Nagrađivana komedija provokativnog naslova "Dođi gola na večeru" u izvedbi HNK Šibenik prava je poslastica za kazališne sladokusce i ljubitelje istinske komedije. Nakon izuzetnog uspjeha ponajprije pred matičnom šibenskom publikom, a onda i publikom čitave Dalmacije, ova urnebesna predstava ne samo da puni dvorane diljem Hrvatske već im svaku izvedbu publika redovita prekida salvama smijeha i aplauzom.

Ništa drugačije nije bilo ni na izvedbama pred zagrebačkom publikom jer HNK Šibenik je komediju "Dođi gola na večeru" već imao prilike igrati u Zagrebu u kazalištu Komedija te na 13. Bobijevim danima smijeha. Pogledajte "Dođi gola na večeru", hit komediju koja s razlogom nosi taj naziv, u Zagrebu, 27. veljače u 20 sati u Kinu SC. Odmah idućeg dana u petak, 28. veljače u 20h, komedija gostuje i u Rijeci u HKD na Sušaku.

"Dođi gola na večeru zasigurno je najgledanija predstava HNK Šibenik posljednje desetljeće. Odličan Camolettijev tekst kao baza, još bolja režija Nine Kleflin kao nadogradnja te izvrstan glumački ansambl zajedno tvore ovaj nagrađivani kazališni hit na koji smo svi u HNK Šibenik itekako ponosni. Domaća publika uvijek je oštra prema svojima, posebno kod nas u Šibeniku, no za ovu komediju još uvijek postoje liste čekanja i nakon nešto više od godinu dana izvođenja. Nema grada u kojem smo gostovali a da publika nije bila oduševljena izvedbom i to nam je najveća nagrada za naš rad. Među brojnim gostovanjima zaista se rado prisjećamo posebno zagrebačkih izvedbi u Komediji i na Bobijevim danima smijeha. Dobiti ovacije od Zagrepčana za nas je iznimna čast. Stoga se jedva čekamo vratiti pred zagrebačku publiku 27. veljače u 20 sati. Dođite u SC i pripremite se na smijeh!, kazao je Jakov Bilić, ravnatelj HNK Šibenik. Autor Marc Camoletti uspio je stvoriti briljantnu komediju punu zabavnih zapleta, u kojoj se izmjenjuju krivi identiteti, ulasci na kriva vrata i stravične zbrke koje vode do erupcija smijeha. Neodoljiva priča o nevjernom mužu i njegovim jadnim pokušajima da provede noć s ljubavnicom desetljećima već osvaja publiku diljem svijeta a popularnost je dokazala čak i na Broadwayu i na londonskom West Endu.

Nevjerojatne laži, spletke i prevare u režiji Nine Kleflin donijele su vrhunsku farsu na hrvatsku kazališnu scenu koja nije razočarala ni najzahtjevnije gledatelje. Veliku zaslugu za uspjeh ove predstave ima i glumački ansambl koji čine Donat Zeko, Ana Perković, Bojan Brajčić, Oriana Kunčić, Lucija Alfier i Krešimir Jelić. Svaki član ansambla donosi posebnu energiju i izvrsnu komičnu igru koja je ključ za uspjeh ove predstave. Komedija je već od premijere osvojila srca gledatelja i svojom kompleksnom radnjom, brzim obratima i brojnim komičnim situacijama pruža vrhunski kazališni doživljaj. Ova predstava je savršen izbor za sve koji traže kvalitetnu zabavu, nevjerojatne glumačke izvedbe i pregršt smijeha.

Nemojte propustiti priliku da uživate u ovoj hit komediji u izvedbi HNK Šibenik! Osigurajte svoje karte na vrijeme i doživite nezaboravnu večer uz "Dođi gola na večeru" u Kinu SC 27. veljače u 20h! Ulaznice je moguće kupiti online na www.entrio.hr te na svim prodajnim mjestima u sutavu Entrio.hr.