'dnevnik prakse' nebojše lujanovića

Svaki kvartovski dućan je svemir sudbina, odnosa i živopisnih likova. Ovo je štorija o jednom od njih

Naklada Ljevak
VL
Autor
vecernji.hr
16.12.2025.
u 17:11

Novi roman pisca, znanstvenika, predavača i maratonca Nebojše Lujanovića “Dnevnik prakse” objavila je Naklada Ljevak

Svaki kvartovski dućan je svemir sudbina, odnosa i priča. Svaka radnica ili radnik jedna je galaksija, skrivena iza uniforme i pristojnog osmijeha. Naklada Ljevak objavila je novi roman novotravničkog pisca, znanstvenika, predavača i maratonca Nebojše Lujanovića “Dnevnik prakse”: duhovitu, dirljivu i snažnu priču o svijetu rada koji u dobru i zlu čine ljudi.

Nebojša Lujanović autor je jedne zbirke priča, osam romana, dviju knjiga za djecu te dviju znanstvenih knjiga. Za roman “Tvornica Hrvata” osvojio je V.B.Z.-ovu književnu nagradu za najbolji neobjavljeni roman 2023., a na 18. festivalu Vrisak posebnu nagradu za najbolji nagrađeni roman na V.B.Z.-ovom natječaju. Prema romanu je postavljena istoimena predstava u režiji Dražena Krešića, izvedena i na sceni Lisinskog. U slobodno vrijeme, Lujanović trči maratone u domaćim, regionalnim i svjetskim gradovima.

Mladi pripovjedač “Dnevnika prakse” nije oduševljen što mora raditi. Mrzi novac, ne vjeruje “onima” iz Učeničkog servisa, a umjesto dnevnika prakse radije bi pisao dnevnik čitanja. Zato, kada se zaposli u splitskom kvartovskom dućanu, svoju rutinu pretvara u priču, a kolege u likove s čijim se manama, brigama i nedaćama lako poistovjetiti. Mare Nevolja, Luce Mrgud, baba Zora, Boško Balvan, Filipinac Mo, zvan Momir… Živopisni junaci kreću se dućanom kao mediteranskom pozornicom, na kojoj će se uskoro odviti velike promjene. A sve zbog jednog nezgodnog susreta i vrećice slasnih, domaćih rajčica.

“Dnevnik prakse” portretira odrastanje pripovjedača i preobražaj mjesne zajednice te iznosi duboke spoznaje o životu, pravdi i otporu. Mnoge ćete rečenice poželjeti sačuvati za kasnije, kao i ideju vodilju romana – “radost i zadovoljstvo dolaze na kraju kada izbijemo na drugu stranu i okrenemo se iza sebe.”

Knjigu “Dnevnik prakse” potražite u Knjižari Ljevak (Trg bana Josipa Jelačića 17, Zagreb), na webshopu Naklade Ljevak i u svim bolje opremljenim knjižarama.

književnost knjige Naklada Ljevak Nebojša Lujanović

