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nadaju se da će biti prihvaćene

Glazbena industrija predlaže oznake za sadržaj generiran umjetnom inteligencijom

Umag: Sea Star Festival, Silent Stage
Srecko Niketic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
11.07.2026.
u 13:52

Prema priopćenju, industrija predlaže dvije oznake - jedna je "generirano umjetnom inteligencijom", koja se odnosi na glazbu i pjesme u kojima je AI korištena za generiranje svih ili većine kreativnih elemenata, dok se druga oznaka, "uz pomoć umjetne inteligencije", odnosi na pjesme sa značajnim ljudskim elementom u njihovom stvaranju, ali koje su koristile i AI za određene elemente

Nekoliko velikih profesionalnih organizacija u glazbenoj industriji predstavilo je u petak oznake za sadržaj stvoren generativnom umjetnom inteligencijom (AI), za koje se nadaju da će biti široko prihvaćene, posebice od streaming platformi.

Inicijativu predvode Međunarodna federacija fonografske industrije (IFPI) i američko industrijsko udruženje RIAA, ali uključuje i Grammyje i nekoliko neovisnih glazbenih organizacija.

Prema njihovom priopćenju, industrija predlaže dvije oznake - jedna je "generirano umjetnom inteligencijom", koja se odnosi na glazbu i pjesme u kojima je AI korištena za generiranje svih ili većine kreativnih elemenata. To uključuje glazbu u potpunosti generiranu uputama, kao i pjesme gdje je glavna vokalna izvedba ili značajan instrumentalni dio proizveden pomoću AI-ja.

Druga oznaka "uz pomoć umjetne inteligencije" odnosi se na pjesme sa značajnim ljudskim elementom u njihovom stvaranju, ali koje su koristile i AI za određene elemente. Za tu oznaku važan kriterij je da u pjesmama glavne instrumentalne dijelove i sve vokalne odlomke moraju izvesti ljudi.

Organizacije koje stoje iza ovog klasifikacijskog sustava  poručuju da će raditi na njegovoj primjeni s uslugama digitalnog streaminga glazbe, distributerima, agregatorima i regulatornim tijelima.

U priopćenju se navodi i da do danas samo Deezer među glavnim glazbenim platformama sustavno označava pjesme generirane AI-jem, dok je Spotify krajem travnja pokrenuo oznaku "Verified by Spotify" koja se dodjeljuje na temelju nekoliko kriterija, što ukazuje da je izvođač ili grupa vjerojatno čovjek, a ne AI avatar.

Ključne riječi
kultura streaming platforma Spotify Deezer generirani sadržaj glazbena industrija umjetna inteligencija glazba

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