Nick Cave & The Bad Seeds rasprodali i drugi najavljeni koncert u pulskoj Areni

Nick Cave & The Bad Seeds rasprodali su i drugi najavljeni koncert u pulskoj Areni, potvrdivši golemi interes publike za jedan od najiščekivanijih glazbenih događaja ljeta. Nakon što su ulaznice za koncert 5. kolovoza planule već pet dana nakon početka prodaje u listopadu prošle godine, rasprodan je i dodatni koncert zakazan za 4. kolovoza.

Publiku u Puli tako očekuju dvije rasprodane večeri u jedinstvenom ambijentu antičkog amfiteatra, gdje će jedan od najutjecajnijih bendova suvremene glazbe još jednom pokazati zašto već desetljećima slovi za vrhunsku koncertnu atrakciju. Za sve koji nisu uspjeli osigurati ulaznice za Pulu, najbliža prilika za doživjeti Nicka Cavea & The Bad Seeds bit će 7. kolovoza na beogradskom Donjem Kalemegdanu.

Vijest o rasprodanim koncertima stiže tijekom europskog dijela aktualne turneje „The Wild God Tour“, koja je u lipnju započela nastupom u dvorcu Malahide kraj Dublina. Pred desecima tisuća posjetitelja bend je održao gotovo trosatni koncert i izveo 24 pjesme koje su obuhvatile više od četiri desetljeća stvaralaštva – od klasika poput „From Her to Eternity“, „Tupelo“, „Red Right Hand“ i „Into My Arms“ do pjesama s aktualnog albuma „Wild God“.

„The Wild God Tour“ nastavak je jedne od najuspješnijih turneja u bogatoj karijeri benda iza kojeg je 18 studijskih albuma te niz koncertnih i kompilacijskih izdanja. Uz Nicka Cavea na europskoj turneji nastupaju Warren Ellis, Colin Greenwood, Jim Sclavunos, George Vjestica, Larry Mullins i Carly Paradis.