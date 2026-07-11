Hrvatska umjetnica francuskog podrijetla i ženski aktovi u riječkoj Galeriji Klović, ovo je izložba koju ne smijete propustiti

Hrvatska umjetnica francuskog podrijetla Georgette Yvette Ponté predstavit će se izložbom "Trauma (Tjelesni pejzaži bola)", koja se otvara 14. srpnja u riječkoj Galeriji Juraj Klović, izvijestilo je Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Rijeka.

"Od trenutka kada se Georgette Yvette Ponté pojavila na riječkoj likovnoj sceni bilo je jasno da je riječ o iznimno zanimljivoj i snažnoj umjetničkoj osobnosti. Njezin autorski rukopis od samih je početaka odavao visoku razinu profesionalne predanosti, istraživačkog duha i dubokog razumijevanja kiparskog medija. Novim ciklusom ta jačina geste i ekspresionizma nastavlja se kroz slikarske radove, odnosno crteže fokusirane na položaj žene u suvremenom društvu, propitujući obrasce ponašanja, stereotipe i različite oblike diskriminacije koji i danas određuju njezin društveni i osobni status", navodi Jasna Rodin u katalogu izložbe.

Na izložbi se predstavljaju aktovi ženskih tijela ostvareni sigurnim potezima kista. Veliki formati obuhvaćaju našu pažnju poredani po zidovima i izvješeni u prostoru te tijela bezglasno progovaraju, predočavajući nam svoje priče - intimne i emotivne doživljaje prepune nepravdi, bola i ranjivosti, dodaje Rodin. Kako ističe, Ponté ih oblikuje reduciranim likovnim sredstvima, koristeći snažne crne poteze definira tijelo kao prostor sjećanja, iskustva i emocionalnih ožiljaka.

Georgette Yvette Ponté (Nica, Francuska, 1983.) hrvatska je akademska kiparica, vizualna i multimedijalna umjetnica čiji umjetnički opus obuhvaća kiparstvo, slikarstvo, performans i videoart. Diplomirala je kiparstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu.

U svom umjetničkom radu istražuje osobne i društvene teme, fokusirajući se na tijelo, identitet, traumu, položaj žene, konzumaciju, duhovno siromaštvo i apsurd svakodnevice. Kroz različite medije razvija snažan i prepoznatljiv autorski izraz koji propituje granice intime, društvenih normi i kolektivnog iskustva. Ostvarila je više od 20 samostalnih i sudjelovala u više od 50 skupnih izložbi u Hrvatskoj i inozemstvu. Autorica je javnih skulptura te sudionica brojnih umjetničkih projekata, rezidencija i međunarodnih suradnji. Za svoj rad primila je niz nagrada i priznanja u području kiparstva, slikarstva i suvremene umjetnosti.



Članica je HDLU Rijeka te AAMI Corporation. Živi i djeluje u Hrvatskoj.