Svijet mu se divi, a Karlovac ga večeras sluša uživo: glazbeni fenomen Rafael Adobas Bayog u Zorin domu

U sklopu karlovačkog Zvjezdanog ljeta, u srijedu, 8. srpnja 2026., u 21 sat u Gradskom kazalištu Zorin dom održat će se koncert jednog od najuzbudljivijih mladih imena svjetske klasične glazbene scene – filipinsko-španjolskog flautista Rafaela Adobasa Bayoga, glazbenika koji je u manje od tri desetljeća života osvojio sam vrh međunarodne flautističke umjetnosti.

Bayog je prije svega nekoliko tjedana imenovan Prvom flautom Islandskog simfonijskog orkestra, a međunarodnu afirmaciju stekao je osvojivši Prvu nagradu i titulu apsolutnog pobjednika prestižnog 'Kobe International Flute Competition' u Japanu, najuglednijeg svjetskog natjecanja za flautiste. Riječ je o umjetniku koji, unatoč tome što još nema ni 29 godina, već pripada samom vrhu svjetske flautističke scene.

Na koncertu će ga uz klavir pratiti dvije istaknute pijanistice – prof. Marijana Komljenović s Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu te prof. Misaki Baba s pariške École Normale de Musique.

Poseban gost večeri bit će Vincent Lucas, jedan od najuglednijih europskih flautista, profesor pariškog Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris (CNSMDP) te prva flauta slavnog Orchestre de Paris, čiji će nastup dodatno obogatiti ovaj izniman glazbeni događaj.

Publiku očekuje raznovrstan i atraktivan program koji obuhvaća više od dva stoljeća glazbene literature – od baroka do suvremenih skladbi. Izvest će se djela Federica Morena Torrobe, Clare Schumann, Jeana-Daniela Brauna, Béle Bartóka, Iana Clarkea, Lucija San Pedra i Franka Martina, uz dvije autorske skladbe Rafaela Adobasa Bayoga: Dialogue: Fantasy on an Ibizan Folk Song za baroknu flautu te višestavačnu solo kompoziciju Music is Life, glazbenu meditaciju o životnom ciklusu čovjeka.

Koncert se održava u okviru Hrvatske flautističke akademije, međunarodnog projekta koji i ove godine u Karlovac dovodi vrhunske svjetske umjetnike i mlade glazbenike.

Organizator Hrvatske flautističke akademije je Petar Ćurić produkcija, u suradnji s Gradskim kazalištem Zorin dom, Muzičkom akademijom Sveučilišta u Zagrebu i Zagrebačkom filharmonijom, uz potporu Veleposlanstva Kraljevine Nizozemske u Republici Hrvatskoj i Miyazawa Flutes Europe. Partner projekta je Flavtelje Ljubljana, a program se održava u sklopu manifestacije Zvjezdano ljeto pod pokroviteljstvom Grada Karlovca.



Ulaz na koncert je slobodan.