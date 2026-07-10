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Ispunio si životni san

Hollywoodska zvijezda svira od četvrte godine, a u 88. godini i službeno je postao skladatelj i izdaje prvi album!

94. dodjela Oscara, glumci u backstageu
/PICTURELUX
VL
Autor
Hina
10.07.2026.
u 11:24

Slavni glumac Anthony Hopkins potpisao je ugovor s diskografskom kućom Decca Classics te će idućeg mjeseca objaviti album naslovljen "Life Is A Dream" (Život je san), kolekciju djela na kojima je radio šest desetljeća. Prvi singl "Bracken Road" je objavljen u petak

Anthony Hopkins, zvijezda filma "Kad jaganjci utihnu", rekao je da je ostvario svoju prvotnu želju da kao skladatelj potpiše diskografski ugovor, javlja u petak njemačka agencija dpa.

Osamdesetosmogodišnjak je potpisao ugovor s diskografskom kućom Decca Classics te će idućeg mjeseca objaviti album naslovljen "Life Is A Dream" (život je san), kolekciju djela na kojima je radio šest desetljeća. Prvi singl "Bracken Road" je objavljen u petak.

"Glazba je bila moja prvotna žudnja, moja prvotna želja. Skladam glazbu cijelog mog života", rekao je Hopkins.

"Neki od tih komada su sa mnom živjeli desetljećima i još uvijek im se ponekad vraćam. Moj cijeli život je san", dodao je.

Kazao je da je potpisivanje ugovora s diskografskom kućom Decca bila najveća čast u njegovom životu.

"Bila mi je istinska čast surađivati s istaknutim (britanskim orkestrom) Philharmonia Orchestra i virtuoznim solistima, čelistom Gregoriom Nietom i pijanistom Sergiom Tiempom".

"Moja najdublja zahvalnost i poštovanje idu maestru Gustavu Dudamelu čije je umijeće neizostavan dio ovog glazbenog putovanja".

"Elegantnom preciznošću njegove palice preoblikovao je svaku notu dubokim i neizbrisivim značenjem, stvarajući slikovit krajolik koji poziva slušatelja da osjeća i zamišlja nešto jedinstveno osobno".

Hopkinsovu glazbu izvodi dirigent i dobitnik nagrade Grammy Gustavo Dudamel s Philharmonia Orchestrom, a ona obrađuje njegovo odrastanje u Walesu te njegovu obitelj.

Hopkins, rođen u gradu Port Talbot, glazbu sklada od svog djetinjstva, a glasovir je počeo svirati u svojoj četvrtoj godini.

Prvi singl "Bracken Road" nadahnut je njegovim sjećanjima na Margam u južnom Walesu te ulicama, livadama, njivama i planinama koje su okruživale njegov obiteljski dom 1940-ih.

Čelnica Decce Laura Monks je kazala da je velika čast što se "veliki Sir Anthony Hopkins" pridružio diskografskoj kući.

"Divnom je ovim novim albumom proslaviti dubinu njegovog talenta i poznavanje klasične glazbe koje se oštrilo tijekom cijelog života".

"Čuti kako su njegove nevjerojatne skladbe oživjele na snimanju albuma u Londonu s Gustavom Dudamelom i Philharmonia Orchestrom je bilo jedinstveno iskustvo i uzbuđeni smo što ga možemo prenijeti svijetu", poručila je.

Hopkins se obraća Walesu i skladbom "My Fatherland" koja se također našla na albumu i za koju je rekao da je napisao kako bi "odao počast svojim skromnim počecima", dodajući: "Ja sam sin mog oca, pekara".

Druge kompozicije na albumu također evociraju sjećanja na Port Talbot, posjete njegovom djedu u djetinjstvu, kino dvoranu zbog koje mu je zagolicala maštu te njegove najbliže.

Hopkins je 1992. dobio Oskara za svoju ulogu kanibalskog ubojice Hannibala Lectera u filmu "Kad jaganjci utihnu".

Kasnije je glumio i u njegovom nastavku "Hannibal" iz 2001. te u "Crvenom zmaju" iz 2002. koji mu prethodi radnjom.

Drugi Oskar je osvojio za svoju ulogu u filmu Floriana Zellera "Otac" iz 2020.

Album "Life Is A Dream" će biti objavljen 21. kolovoza.

Ključne riječi
album Hollywood skladatelj glazba Anthony Hopkins

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