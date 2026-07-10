U Trakošćanu se otvara izložba na kojoj glazbu stvaraju posjetitelji

Ovoga ljeta Galerija Dvora Trakošćan postaje mjesto susreta umjetnosti, glazbe, prirode i zajedničkog stvaranja. U petak, 18. srpnja, otvara se interaktivna izložba „INSTRMNTS - kroz igru s glazbom“ međunarodno priznatog portugalskog umjetnika, skladatelja i graditelja instrumenata Victora Game.

Izložba predstavlja zbirku suvremenih glazbenih instrumenata i zvučnih instalacija koje brišu granicu između publike i izvođača. Umjesto promatranja eksponata, posjetitelji su pozvani istraživati ih, dodirivati, slušati i svirati, samostalno ili zajedno s drugim posjetiteljima. Mnogi su instrumenti osmišljeni upravo za zajedničko muziciranje, zbog čega izložbeni prostor postaje mjesto dijaloga, suradnje i zajedničkog stvaranja glazbe.

„U središtu projekta INSTRMNTS nalazi se ideja da glazbeni instrument može biti mnogo više od sredstva za stvaranje zvuka. On može prenositi sjećanja, maštu, znanje i odnose s prirodnim i kulturnim svjetovima iz kojih proizlazi“, ističe Victor Gama, svjetski priznati inovator i dizajner čiji unikatni instrumenti-skulpture osvajaju pozornice od londonskog Royal Opera Housea do njujorškog Carnegie Halla. Dodaje kako je upravo sudjelovanje publike temelj cijelog projekta: „Glazba ne nastaje samo iz instrumenata, već i iz odnosa koje oni stvaraju - između svirača, između tijela i predmeta, između zvuka i prostora te između osobne mašte i zajedničkog stvaranja.“

Među instrumentima koje će posjetitelji moći istraživati nalaze se Toha - inspirirana zajedničkim gnijezdima društvenih ptica tkalaca, Uana- na kojoj istodobno mogu svirati četiri osobe, Stol za dijalog koji glazbu pretvara u razgovor dvaju svirača, Dino- kružna instalacija nadahnuta tragovima dinosaura koja okuplja osam izvođača, Tahra - nastala iz autorovih susreta s tarantulama u kolumbijskim Andama, te Acruxon - interaktivna instalacija inspirirana zviježđem Južni križ koja povezuje fizičke instrumente s virtualnim okruženjem. Svaki od njih poziva posjetitelje na istraživanje zvuka, međusobno osluškivanje i zajedničko stvaranje glazbenog iskustva.

Ravnateljica muzeja Dvor Trakošćan, dr. sc. Goranka Horjan, ističe kako upravo ovakva izložba na poseban način otvara ljetnu sezonu u Trakošćanu. „Posebnost ove izložbe upravo je u tome što glazba postaje sredstvo povezivanja među ljudima. Neki od instrumenata osmišljeni su tako da se na njima svira zajednički, dok drugi stvaraju prostor za dijalog, suradnju i međusobno osluškivanje. U vremenu kada smo često usmjereni na tehnologiju i ubrzani način života, ovakav interaktivni glazbeni doživljaj pomaže stvaranju bliskosti, osjećaja povezanosti i unutarnjeg mira“, poručuje Horjan.

Posebnu dimenziju izložbi daje i njezin smještaj u prirodnom okruženju Trakošćana. Instrumenti Victora Game duboko su povezani s prirodom te su inspirirani šumama, zvjezdanim nebom, prirodnim pojavama i davno iščezlim bićima koja su nekoć nastanjivala Zemlju. U spoju s jezerom, stoljetnim šumama i jedinstvenim krajolikom Trakošćana, izložba stvara prostor u kojem se umjetnost i priroda međusobno nadopunjuju. „Trakošćan, smješten uz jezero i okružen stoljetnim šumama, sam po sebi predstavlja jedinstveni prostor zvukova prirode i mjesto u kojem brojni naši posjetitelji pronalaze mir, opuštanje i inspiraciju. Vjerujemo da će sadržaj ove izložbe dodatno produbiti njihov odnos prema prirodnom kruženju i osvijestiti koliko je glazba važan dio ljudskog iskustva i našeg emocionalnog života“, naglašava ravnateljica.

Izložba se prirodno nastavlja i na bogatu glazbenu tradiciju Trakošćana. Povijesni glazbeni salon u dvorcu, prikazi glazbala na vrijednim povijesnim tapetama te dugogodišnje partnerstvo s Varaždinskim baroknim večerima svjedoče kako je glazba oduvijek bila važan dio života ovoga prostora. Izložba „INSTRMNTS - kroz igru s glazbom“ toj tradiciji daje suvremenu interpretaciju, spajajući umjetnost, tehnologiju, znanost i aktivno sudjelovanje publike.

Projekt INSTRMNTS tijekom posljednjih godina predstavljen je u uglednim svjetskim kulturnim institucijama, među kojima su Royal Opera House u Londonu, Centro Cultural de Belém u Lisabonu, Afrika Museum u Nizozemskoj, National Museums Scotland te Nacionalni muzej antropologije u Luandi. Dolaskom u Trakošćan hrvatska publika prvi će put imati priliku doživjeti ovaj međunarodno priznati projekt i postati njegov aktivni sudionik, istražujući instrumente kroz igru, zvuk i zajedničko muziciranje.

Izložba „INSTRMNTS - kroz igru s glazbom“ otvorena je do 8. studenoga.