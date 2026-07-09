Mjuzikl inspiriran stihovima Fiamenga, Zuppe i Popadića propituje što je ostalo od starog mentaliteta

Središnji projekt starog-novog Splitskog festivala, glazbeno-scensko djelo redatelja i autora libreta Ivana Lea Leme pod nazivom "Galeb i ja" , inspirirano stihovima Jakše Fiamenga, Tomislava Zuppe i Momčila Popadića premijerno će biti izvedeno 5. rujna na Prokurativama.

- Cijeli svijet je u krizi identiteta. Ovo je rekapitulacija onog što je bilo i novog doba. Split je uvijek bio autentičan, svoj, drugačiji, neusporediv sa drugima, a najljepše su bile godine Splitskog festivala. Sada smo se malo pogubili u digitalnom vremenu, sve je ušlo u blender. Imamo masovni turizam, i priroda i društvo su "na rasprodaji". Ne smijemo izgubiti svoju autentičnost da bismo ostali Dalmatinci. U ovom mjuziklu je dvedesetak pjesama, remek-djela naših glazbenih titana, kazao je na predstavljanju naš poznati, svestrani i nagrađivani autor Ivan Leo Lemo.

Ističe kako mjuzikl "Galeb i ja" nije priča o nostalgičnom pogledu na Split, nego promišljanje grada i društva danas. Kroz stihove Fiamenga, Zuppe i Popadića propituje se što je ostalo od nekadašnjeg mentaliteta, što se promijenilo, za čim suvremeni čovjek čezne.

- Živimo u vremenu u kojem dominiraju slike, dok se riječ sve više gubi i zato polazište mjuzikla čine tekstovi trojice velikih pjesnika. Bez riječi nema istinskog razgovora o identitetu, pripadnosti i samospoznaji. Radnja predstave događa se u ljeto 1975. i ljeto 2026. Likovi su sobarice, konobari, gosti, vozači, nosači, komunalne reduše, našeg turizma podbalublje, otkrio je novinarima Ivan Leo Lemo.

Koreografiju potpisuje poznati Igor Barbarić, kostime će osmisliti Slaven Krejačić, a autor novih glazbenih obrada je Zvonimir Dusper Dus. .

U jubox mjuziklu "Galeb i ja" glumica Sandra Lončarić utjelovit će Njemicu.

- Ovo je predstava koja slavi slavi Dalmaciju i Mediteran. Puna je života, humora i emocija. Igram bogatu Njemicu s jako izraženom emocijom. Jer, ona dolazi u Split tražiti biološkog oca kojeg nikad nije vidjela, rekla je Lončarić. U izvođačkom ansamblu mjuzikla su i Ana Uršula Najev, Mia Roknić, Aneta Gotovac, Pere Eranović, Luka Nižetić, Nikolina Vujević, Nera Stipičević, Tarik Filipović, Marjan Nejašmić Banić i Goran Popović.

Na predstavljanju mjuzikla kojeg je organizirao Hrvatski dom kojiu je ove godine zadužen za Splitski festival na Prokurativama koji totalno mijenja koncept, dogradonačelnica Matea Dorčić izjavila je kako ovakvi projekti pokazuju da Split svoju kulturnu baštinu ne čuva samo kroz sjećanje, nego je pretvara u novu umjetnost koja komunicira sa suvremenom publikom.

- Grad Split s ponosom podržava projekte koji nastaju iz našeg kulturnog nasljeđa, ali istodobno stvaraju novu vrijednost. Upravo ovakve produkcije potvrđuju koliko je važno ulagati u umjetnost koja povezuje tradiciju i suvremenost te obogaćuje kulturni život grada, ustvrdila je.