Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 156
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Na Prokurative stiže 'Galeb i ja'

Mjuzikl inspiriran stihovima Fiamenga, Zuppe i Popadića propituje što je ostalo od starog mentaliteta

Split: Predstavljanje novog glazbeno-scenskog projekta "Galeb i ja"
Ivo Cagalj/PIXSELL
Autor
Maja Pejković Kaćanski
09.07.2026.
u 15:12

U izvođačkom ansamblu mjuzikla su i  Ana Uršula Najev, Mia Roknić, Aneta Gotovac, Pere Eranović, Luka Nižetić, Nikolina Vujević, Nera Stipičević, Tarik Filipović, Marjan Nejašmić Banić i Goran Popović, redatelj i autor libreta je Ivan Leo Lemo, a praizvedba je u rujnu na Splitskom festivalu

Središnji projekt starog-novog Splitskog festivala, glazbeno-scensko djelo redatelja i autora libreta Ivana Lea Leme pod nazivom "Galeb i ja" , inspirirano stihovima Jakše Fiamenga, Tomislava Zuppe i Momčila Popadića premijerno će biti izvedeno 5. rujna na Prokurativama.

- Cijeli svijet je u krizi identiteta. Ovo je rekapitulacija onog što je bilo i novog doba. Split je uvijek bio autentičan, svoj, drugačiji, neusporediv sa drugima, a najljepše su bile godine Splitskog festivala. Sada smo se malo pogubili u digitalnom vremenu, sve je ušlo u blender. Imamo masovni turizam, i priroda i društvo su "na rasprodaji". Ne smijemo izgubiti svoju autentičnost da bismo ostali Dalmatinci. U ovom mjuziklu je dvedesetak pjesama, remek-djela naših glazbenih titana, kazao je na predstavljanju naš poznati,  svestrani i nagrađivani autor Ivan Leo Lemo.   

Ističe kako mjuzikl "Galeb i ja" nije priča o nostalgičnom pogledu na Split, nego promišljanje grada i društva danas. Kroz stihove Fiamenga, Zuppe i Popadića propituje se što je ostalo od nekadašnjeg mentaliteta, što se promijenilo, za čim suvremeni čovjek čezne.

- Živimo u vremenu u kojem dominiraju slike, dok se riječ sve više gubi i zato polazište mjuzikla čine tekstovi trojice velikih pjesnika. Bez riječi nema istinskog razgovora o identitetu, pripadnosti i samospoznaji. Radnja predstave događa se u ljeto 1975. i ljeto 2026. Likovi su sobarice, konobari, gosti, vozači, nosači, komunalne reduše, našeg  turizma podbalublje, otkrio je novinarima Ivan Leo Lemo.  

Koreografiju potpisuje poznati Igor Barbarić, kostime će osmisliti Slaven Krejačić, a autor novih glazbenih obrada  je Zvonimir Dusper Dus. .

U jubox mjuziklu "Galeb i ja" glumica Sandra Lončarić utjelovit će Njemicu.

- Ovo je predstava koja slavi slavi Dalmaciju i Mediteran. Puna je života, humora i emocija. Igram bogatu Njemicu s jako izraženom emocijom. Jer, ona dolazi u Split tražiti biološkog oca kojeg nikad nije vidjela, rekla je Lončarić.  U izvođačkom ansamblu mjuzikla su i  Ana Uršula Najev, Mia Roknić, Aneta Gotovac, Pere Eranović, Luka Nižetić, Nikolina Vujević, Nera Stipičević, Tarik Filipović, Marjan Nejašmić Banić i Goran Popović.

Na predstavljanju mjuzikla kojeg je organizirao Hrvatski dom kojiu je ove godine zadužen za Splitski festival na Prokurativama koji totalno mijenja koncept,  dogradonačelnica  Matea Dorčić izjavila je kako ovakvi projekti pokazuju da Split svoju kulturnu baštinu ne čuva samo kroz sjećanje, nego je pretvara u novu umjetnost koja komunicira sa suvremenom publikom. 

- Grad Split s ponosom podržava projekte koji nastaju iz našeg kulturnog nasljeđa, ali istodobno stvaraju novu vrijednost. Upravo ovakve produkcije potvrđuju koliko je važno ulagati u umjetnost koja povezuje tradiciju i suvremenost te obogaćuje kulturni život grada, ustvrdila je. 

Ključne riječi
Ivan Leo Lemo Prokurative Splitski festival galeb i ja

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Split: Dodjela Nagrada u Hrvatskom domu za prošlu sezonu
Počinje SCENA AMADEO

Zagrebački solisti donose novo ruho skladbi Arsena Dedića, a hit 'U malu je uša đava' izvodi harmonikašica Merima Ključo

Od 22. do 31. srpnja te od 29. kolovoza do 13. rujna u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju očekuje nas 27. sezona Ljetne scene Amadeo. Publiku očekuje solo recital Miroslava Tadića „Što te nema“, zatim Duo Dhatu s kontrastom Bacha i Piazzolle, te multimedijalni projekt „Kadarsekvenca“ Filipa Šovagovića koji briše granice između kazališta, glazbe i videa...

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!