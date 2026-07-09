Zagrebački solisti donose novo ruho skladbi Arsena Dedića, a hit 'U malu je uša đava' izvodi harmonikašica Merima Ključo

Najprepoznatljivija zagrebačka ljetna glazbena manifestacija Ljetna scena Amadeo i ove godine na Gornji grad donosi vrhunski program renomiranih domaćih i inozemnih umjetnika.

Ovogodišnji program otvara večer posvećena velikom Arsenu Dediću pod naslovom „Arsen – između glazbe i poezije“, u kojoj Zagrebački solisti donose novo zvučno ruho njegovih skladbi, dok Goran Matović u recitalu „Nisam ti dospio reći“ interpretira izbor Arsenove poezije, u večeri koja spaja glazbu, sjećanje i riječ. U danima koji slijede publiku očekuju nastupi iznimnih komornih i koncertnih sastava: Gelius Trio s programom koji spaja klasiku, tango i jazz, zatim brazilska večer bossa nove u izvedbi Amálie Baraone i Vitora Garbelotta uz goste Kristijana Beluhana i Krunu Bakotu, te škotski Auld Reekie String Band koji donosi svjež pogled na tradicijsku glazbu Amerike i Britanskih otoka.

Posebnu pozornost privlači i Filmmusicorkestar koji obilježava deset godina djelovanja i donosi prepoznatljiv filmski repertoar u novim glazbenim čitanjima, kao i Trio Elogio s programom posvećenim Johannu Dowlandu i Manuelu de Falli. Na programu su i recital pijanista Viktora Čižića posvećen Georgeu Gershwinu, kao i nastup Kvarteta Rucner s djelima hrvatskih skladatelja te praizvedbom nove skladbe Marijana Makara. Komorni program dodatno obogaćuje i Lovre Marušić Trio s djelima Brahmsa, Rahmanjinova i Dore Pejačević.

Nakon ljetne pauze, Scena Amadeo nastavlja se od 29. kolovoza do 13. rujna, donoseći niz koncerata koji ponovno spajaju različite glazbene jezike i umjetničke izraze. Tako publiku očekuje solo recital Miroslava Tadića „Što te nema“, zatim Duo Dhatu s kontrastom Bacha i Piazzolle, te multimedijalni projekt „Kadarsekvenca“ Filipa Šovagovića koji briše granice između kazališta, glazbe i videa.

U rujanskom dijelu programa ističu se i nastupi gitarista Srđana Bulata sa Sophie Agten u španjolskom i latinoameričkom repertoaru, pijanistički recital Aljoše Jurinića koji prolazi kroz djela Beethovena, Schumanna, Debussyja i Chopina, kao i večer meksičkog duha uz Mariachi Los Caballeros. Zagreb Klezmer Kvintet donosi spoj tradicije, jazza i orijentalnih utjecaja, dok Homage Collective izvodi glazbu Alfija Kabilja u novim aranžmanima.

Program kulminira vrhunskim komornim i scenskim projektima: komornom suradnjom Martine Filjak i Monike Leskovar u interpretacijama Pärta, Schumanna, Brahmsa i Piazzolle, scensko-glazbenim djelom „U malu je uša đava“ harmonikašice Merime Ključo i umjetnice Tisje Kljaković-Brajić, te završnim koncertom „This Train - pruga bez granica“ Miroslava Tadića i Yvette Holzwarth, koji glazbom briše žanrovske i geografske granice.

Scena Amadeo održava se u dvije programske cjeline - od 22. srpnja do 31. srpnja te od 29. kolovoza do 13. rujna 2026. godine u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju u Zagrebu. Svi koncerti počinju u večernjim satima, broj mjesta je ograničen, a ulaznice se mogu kupiti na dan koncerta od 18 sati u muzeju te online. Sve dodatne informacije mogu se pronaći na web stranici www.scenaamadeo.hr.