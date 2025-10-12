Naši Portali
Prix Europa

Intimna priča o Pavici Gvozdić proglašena najboljom u Europi

Autor
Milena Zajović
12.10.2025.
u 18:55

"Ova mi je nagrada iznimno važna i zahvalan sam žiriju što je to prepoznao, tim više jer su u dokumentarcu i dijelovi moje osobne priče te komadići, ne uvijek lakog, odnosa s majkom i umjetnicom", rekao je Petar Vujačić

Radijski dokumentarac Petra Vujačića "Na putu s Pavicom – komadići" proglašen je na festivalu Prix Europa u Berlinu najboljim europskim glazbenim radijskim dokumentarcem, priopćio je u nedjelju Dramski program Hrvatskog radija.

Dokumentarac na originalan način donosi umjetnički snažan portret ugledne hrvatske pijanistice i glazbene pedagoginje Pavice Gvozdić, koja je preminula prije dvije godine, navodi se u priopćenju.

Predsjednica skupine za glazbu Europske radiodifuzijske unije (EBU) Pascal Labrie izjavila je prilikom dodjele nagrade da nas Vujačićev rad "približava izuzetnoj pijanistici i lijepim glazbenim interludijima kroz arhivske snimke, razgovore sa suvremenicima te kroz refleksije i odnos samoga autora s umjetnicom koja je ujedno i njegova majka".

"Ova mi je nagrada iznimno važna i zahvalan sam žiriju što je to prepoznao, tim više jer su u dokumentarcu i dijelovi moje osobne priče te komadići, ne uvijek lakog, odnosa s majkom i umjetnicom", rekao je Petar Vujačić.

Uz autora, na projektu su sudjelovali ton-majstor Dalibor Piskrec te urednik emisije i ciklusa "Dokumentarna radio drama" Nikica Klobučar, u okviru kojega je nagrađeni dokumentarac i realiziran.

"Ova nagrada dolazi u lijepom trenutku, uoči obilježavanja 100. obljetnice radija u Hrvatskoj. Usto, ovoga tjedna Dramski program slavi 100. rođendan pisca, redatelja i radiofonskog maga Zvonimira Bajsića, koji je prvi u nas počeo eksperimentirati s dokumentarnom formom", izjavio je Klobučar te dodao: "Dokumentarac Petra Vujačića svojim stilom nastavlja upravo tu radiofonsku liniju koja je s Bajsićem započela 1968. i razvijala se kroz generacije autora sve do danas."

"Na putu s Pavicom – komadići" produciran je i emitiran na Prvom i Trećem programu Hrvatskog radija, a dostupan je i putem online slušaonice.

Prix Europa najveće je i najuglednije europsko natjecanje za radijske, televizijske i digitalne produkcije. Osnovali su ga 1987. godine Europski parlament i Europska komisija s ciljem promicanja izvrsnosti i kulturne raznolikosti diljem kontinenta. Ove je godine u Berlinu, među 583 prijavljena programa, u završnu konkurenciju uvršteno 162 emisije iz 30 zemalja.

Dramski program Hrvatskog radija već je ranije osvajao međunarodna priznanja, među kojima su Srebrni mikrofon na festivalu u New Yorku za rad "Dan kojega neću za cijeli život zaboraviti" Đina Đivanovića (2021.) te BBC-jeva nagrada za najbolju europsku dramu za kratku radio-dramu "Potres" u režiji Darija Harjačeka (2021.), uz niz drugih nagrada.
 

