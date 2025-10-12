Naši Portali
Teatar &TD

Obitelj je reakcija na bordel, poručuju nam Harjačekovi junaci

Autor
Milena Zajović
12.10.2025.
u 16:49

Autorski projekt Darija Harjačeka "Kamov, potres", najavljen kao žanrovski hibrid post punk koncerta, performansa i audio drame, nova je premijera kazališne skupine de facto i Teatra &TD, koja će biti izvedena 20. listopada u MM centru.

Nova predstava Teatra &TD temelji se na istoimenoj radijskoj drami u režiji Darija Harjačeka, koja je 2021. godine osvojila BBC-jevu nagradu za najbolju europsku audio dramu, a 2020. Prix nova u kategoriji malih formi. Radi se o adaptaciji odabranih novela Janka Polića Kamova, odnosno tekstova, stvarajući asocijativni niz nadrealnih prizora i iskaza, uz eksperimentalni muzički pristup koji evocira "duševne potrese", stoji u najavi.

"Ovaj koncert svojevrsna je spiritistička seansa u kojoj se duh prerano preminulog genija pokušava materijalizirati kroz ikonografiju stoljeća hrvatske umjetnosti, počevši od 'Mrtvačkog plesa' Vincenta iz Kastva sve do 'Eksploatacije mrtvih Mladena Stilinovića'. U zvuku predstave prožimaju se post-punk, noise, industrial i elementi Mahlerove lirske melankolije (Kindertotenlieder). Anarhistični, autodestruktivni i autoironični svijet Janka Polića Kamova ovom predstavom pokušava se iskazati u svojoj esenciji, beskrajno tragičan, beskrajno komičan, beskrajan (ili bespočetan)", ističu iz &TD-a.

U središtu predstave je glazbeno-scenska skupina Cefas & The Gipsy koja izvodi svoj albuma "Kamov, potres", nastao na temelju "Knjige lakrdija" Janka Polića Kamova. Pod geslom "Obitelj je reakcija na bordel" bend se predstavlja kao angažirani umjetnički kolektiv koji propituje granice između života i smrti, kreacije i destrukcije, sna i budnosti, opijenosti i trijeznosti.

Bend čine Jelena Miholjević, Nikola Nedić, Laura Čerina i Dean Krivačić Cigo. Autor glazbe je Damir Šimunović, kostimografkinja Ana Mikulić, oblikovatelj svjetla Tomislav Maglečić, a autorica vizualnog identiteta Ema Tomašek.

