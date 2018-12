HGZ neće biti hotel, a bivšeg predsjedika iselila policija

Nakon nekoliko mjeseci nereda, kaosa i totalne krize upravljanja Hrvatskim glazbenim zavodom, sada u uredu ravnateljstva te ugledne udruge i ustanove, u zgradi u Gundulićevoj ulici 6, sjedi nova predsjednica. To je Romana Matanovac Vučković izabrana na izbornoj skupštini HGZ-a održanoj 28. studenoga. Ipak, to nije prošlo bez još jednog manjeg incidenta koji je izazvao dosadašnji predsjednik Niko Đurić odbijajući suradnju oko primopredaje i bilo kakav razgovor s novom predsjednicom koja je jučer došla u HGZ s odvjetnikom, petero članova novog ravnateljstva i rješenjem Gradskog ureda za opću upravu o promjeni upisa ovlaštene osobe u registru udruga.

Nova predsjednica HGZ-a i sama nam je potvrdila kako je jedan od važnijih razloga što je izabrana na tu funkciju njeno pravno i pravničko znanje. Romana Matanovac Vučković je, naime, profesorica Pravnog fakulteta koja se specijalizirala za pitanja autorskog prava. No, premda je već prošlo dosta godina otkako je napustila svoju umjetničku karijeru, ona je i glazbenica, gitaristica koja je sama i u duetu Lauros, s violinisticom Laurom Vadjon, održala velik broj nastupa u Hrvatskoj i inozemstvu, objavila CD i dobila niz umjetničkih priznanja.

– Moj izbor je sigurno dijelom rezultat i ovakve situacije. Ja to zaista nisam planirala, jer imam jako puno obaveza, ali pristala sam na poziv ljudi koji su moji prijatelji, kolege glazbenici, profesori i akademici s kojima surađujem baveći se autorskim pravom. Uostalom, u pitanju je i kuća u kojoj sam takoreći živjela četiri godine dok sam studirala i dvorana u kojoj sam odsvirala svoj diplomski koncert i mnoge druge – rekla nam je nova predsjednica HGZ-a u svom kabinetu na Pravnom fakultetu.

Svjesna je, kao i cijelo novo ravnateljstvo koje ju je jednoglasno izabralo za predsjednicu, teškog financijskog stanja koje treba konsolidirati, ali isto tako je uvjerena da će u tom poslu imati veliku pomoć sa svih strana.

– Mi nismo sami, imamo podršku mnogih pojedinaca, udruga i institucija, počevši od Ministarstva kulture i ja sam sigurna da ćemo, čim prebrodimo ovaj tehnički problem upravljanja, HGZ izvući iz financijskih problema i stvoriti od njega samoodrživi sustav u skladu s ciljevima koji su propisani u statutu: a to su ciljevi glazbe, kulture i umjetnosti. Moramo aktivirati zgradu, sve sada neiskorištene prostore, resurse, kao i sve članove HGZ-a, kako one sadašnje tako i one koji će to postati, jer želimo privući sve glazbenike i ljubitelje glazbe da nam se pridruže. Također, mnogi ansambli su otišli iz HGZ-a u posljednje vrijeme. Ja ih pozivam da se vrate jer ćemo prema njima voditi sasvim novu partnersku politiku. Mi želimo da svi ansambli koji su bili dugogodišnji klijenti HGZ-a postanu i ostanu naši dugogodišnji partneri s kojima ćemo zajedno nastojati pronaći najbolje načine suradnje na obostranu korist, a na dobrobit društva i glazbenog života – agilno i vrlo angažirana kazala nam je nova predsjednica HGZ-a.

Da joj nije stalo do bilo kakvih novih skandala i prizora “borbe za prostor”, jasno je i iz činjenice što je prvi neformalni sastanak novog ravnateljstva održan uz kavu u Kazališnoj kavani, a nastup prema HGZ-u, njegovim zaposlenicima, pa tako i bivšem ravnatelju, bio je krajnje miroljubiv, on je već u više navrata odbijao bilo kakvu suradnju i komunikaciju.

– On nema pravo ponašati se ovako i ignorirati volju članstva koje se u rekordnom broju odazvalo na skupštinu – rekla nam je Matanovac Vučković, naglasivši ipak da će poduzeti sve korake koji su joj na raspolaganju, u skladu s propisima i statutom.

Što se tiče budućnosti HGZ-a, rekla je da ima vrlo konkretne ideje o kojima je već razgovarala s mnogim ljudima na istaknutim pozicijama u raznim institucijama, ali o njima će govoriti nakon što se u nekoliko idućih mjeseci najprije konsolidiraju financije.

– Mi moramo staviti u funkciju sve prostore i krenuti u nove projekte da bi HGZ opet postao važno mjesto kulturnog i turističkog života. Da, mi vrlo intenzivno želimo sudjelovati i doprinijeti i turističkoj ponudi grada, ali ne kao hotel. U HGZ-u želim svakodnevni život, djecu, mlade i odrasle svih generacija da zajedno živimo u glazbi i uz glazbu – završna je poruka nove predsjednice.

Niko Đurić : Ja sam i dalje predsjednik! Žalit ću se na odluku

”Nemam što komentirati, ta odluka nije pravomoćna i ne proizvodi nikakav pravni učinak i ja ću se na nju žaliti. Ja sam i dalje predsjednik”, odgovorio nam je Niko Đurić na molbu da komentira rješenje Gradskog ureda za opću upravu prema kojem je nova predsjednica i osoba ovlaštena za zastupanje Hrvatskoga glazbenog zavoda Romana Matanovac Vučković. Gospodin Đurić, naravno, ima pravo na žalbu, međutim, u rješenju jasno piše i to da žalba ne odgađa njegovo izvršenje. To je gospodinu Đuriću u četvrtak na kraju morala objasniti i policija koja ga je pomogla iseliti iz ureda u HGZ-u premda ju je on sam pozvao