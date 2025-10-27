Glazba koja stvara sunčanu atmosferu čak i kada tapkamo po kiši

Max Juričić na koncertu u Saxu 15. studenog pretpremijerno će izvesti svoj novi album “Sunčana strana Mjeseca 2”. Juričić svoju glazbenu priču priča već desetljećima i svaka je od njih posebna i svježa.

Od rada u grupama Film, Le Cinema i Vještice, preko otočkog vala populariziranog kroz Šo!Mazgoon i Gegu i Picigin Band, do Ljetnog kina s nikad prežaljenim Vladom Divljanom i aktualnog autorskog projekta Plesač sporog stepa. Max Juričić jedan je od rijetkih kod nas koji ne živi u prošlosti, premda na tu prošlost ima više prava od mnogih koji se njome uporno služe. Max je bio i važan čovjek za nastanak domaće etno scene i kasnije otočkog vala, a prvim albumom Plesača sporog stepa “Sunčana strana Mjeseca 1” ponudio novu reinkarnaciju svježeg, veselog “sami svoji majstori” zvuka, s tekstovima koji jednostavnim stihovima poručuju više od mnogih sklonih dugometražnim kiticama i refrenima.

Max je sa svojim step cipelama doplesao i do drugog studijskog albuma “Sunčana strana Mjeseca 2”, kojim priča priču veću od života i stvara sunčanu atmosferu čak i kada tapkamo po kiši. Dana 15. studenog u klubu Sax! Max kao Plesač sporog stepa održat će koncert zajedno s bendom koji čini nova postava Ljetnog kina – Max Juričić (vokal, ukulele), Bernabe Romero (violina, vokal), Stanislav Kovačić (violončelo, vokal) i Manu Romero (bubnjevi, vokal).

S obzirom na to da će album biti objavljen 17. studenog na svim streaming servisima i zajedno s prvim albumom na dvostrukom vinilu u nakladi Aquarius Recordsa, koncert u Saxu bit će pretpremijera. Ulaznice za koncert u prodaji su u sustavu Entrio.hr. Cijena je 12 eura u pretprodaji, a 15 na dan koncerta.