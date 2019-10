Frontmen Iron Maidena otkrio da je večerao s predsjednicom i prisjetio se obilaska Sarajeva 1994. godine

Proteklu je subotu na pozornici Lisinskog frontmen Iron Maidena Bruce Dickinson pred gotovo punom dvoranom probao u predstavi o svom životu objasniti „Što ovaj gumb radi“. Pjevač jednog od najdugovječnijih metal bendova u svom trosatnom storytelling nastupu imena „What does this button do?“ je govorio o životnim usponima i padovima, a publika je na kraju mogla postavljati pitanja.

– Ovdje ne služe pivo, pa sam morao donijeti vlastito – započeo je sa smijehom i otpio gutljaj „Troopera“.

– Znate, zadnji put kad sam bio u Hrvatskoj, večerao sam s predsjednicom – rekao je energični 61-godišnjak koji je uz prateći slideshow opisivao vlastitu borbu s autoritetom, slučajni pjevački uspon, a veliki aplauz uslijedio je nakon imitacije Borisa Johnsona.

– Politika je rock n' roll za ružne ljude – objasnio je, i u nastavku večeri opisao obilazak Sarajeva 1994. godine - Jedini razlog zašto smo bili hrabri je zato što smo bili preglupi za bilo što drugo - poručio je Bruce.