Francusko-litavski elektronički dvojac Dresden dolazi u Peti kupe

Francusko-litavski elektronički dvojac Dresden, koji čine Ivan Smagghe i Manfredas, nastupa ove subote, 18. listopada, u zagrebačkom Petom Kupeu. Gostovanje dolazi u sklopu zajedničkog izdanja klupskih programa Planet srijeda i Sequences, poznatih po kvalitetnom i raznolikom glazbenom izboru.

Dresden je projekt koji spaja iskustvo i senzibilitet dvojice glazbenika čiji se put prvi put ukrstio prije više od deset godina u Vilniusu. Njihova suradnja rezultirala je osnivanjem etikete Les Disques De La Mort, a duo Dresden formirao se 2021. godine tijekom nastupa u klubu Opium.

"Od tog debija, dvojac je njegovao zvuk koji se kreće bez stroge orbite, provlačeći novu glazbu i prašnjave odjeke kroz svoje nepredvidive cjelonoćne nastupe. Njihovi setovi se odvijaju kao duga priča: nepravilna, ali namjerna, teksturirana, ali prostrana. Nema fiksne točke ulaska, samo postupno uranjanje - melodije koje izazivaju trans, post-punk bas linije, proto-techno duhovi i euforične neobičnosti koje se pojavljuju u nepredvidivim kombinacijama", kažu organizatori ovog gostovanja.

Uz Dresden, u subotu će nastupiti i domaći DJ-i Felver i Antonio Zuza, zaštitna lica programa Planet srijeda i Peti Kupe.