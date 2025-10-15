Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 217
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
Planet srijeda

Francusko-litavski elektronički dvojac Dresden dolazi u Peti kupe

Autor
Milena Zajović
15.10.2025.
u 21:17

Dresden je projekt koji spaja iskustvo i senzibilitet dvojice glazbenika čiji se put prvi put ukrstio prije više od deset godina u Vilniusu

Francusko-litavski elektronički dvojac Dresden, koji čine Ivan Smagghe i Manfredas, nastupa ove subote, 18. listopada, u zagrebačkom Petom Kupeu. Gostovanje dolazi u sklopu zajedničkog izdanja klupskih programa Planet srijeda i Sequences, poznatih po kvalitetnom i raznolikom glazbenom izboru.

Dresden je projekt koji spaja iskustvo i senzibilitet dvojice glazbenika čiji se put prvi put ukrstio prije više od deset godina u Vilniusu. Njihova suradnja rezultirala je osnivanjem etikete Les Disques De La Mort, a duo Dresden formirao se 2021. godine tijekom nastupa u klubu Opium.

"Od tog debija, dvojac je njegovao zvuk koji se kreće bez stroge orbite, provlačeći novu glazbu i prašnjave odjeke kroz svoje nepredvidive cjelonoćne nastupe. Njihovi setovi se odvijaju kao duga priča: nepravilna, ali namjerna, teksturirana, ali prostrana. Nema fiksne točke ulaska, samo postupno uranjanje - melodije koje izazivaju trans, post-punk bas linije, proto-techno duhovi i euforične neobičnosti koje se pojavljuju u nepredvidivim kombinacijama", kažu organizatori ovog gostovanja.

Uz Dresden, u subotu će nastupiti i domaći DJ-i Felver i Antonio Zuza, zaštitna lica programa Planet srijeda i Peti Kupe.

Ključne riječi
Planet Srijeda peti kupe

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Serious Ensemble Zagreb
duhoviti koncertno-scenski formati

Serious Ensemble Zagreb u novoj sezoni suvremenu glazbu oslobađa akademske ekskluzive

SEZovu sezonu 22. listopada otvara Viktor Čižić, u nastavku sezone nastupit će sopranistica Irma Dragičević, flautistica Alenka Bogataj, fagotisti Sebastian Tarbuk i Eva Fritz, harfistica Veronika Ćiković te harmonikašica Martina Jembrišak, a na posljednjem koncertu nastupit će svi članovi ansambla te će izvesti najupečatljivije skladbe koje je ansambl praizveo u svoje dvije godine postojanja

Tannu tuwa
"Illusions LP"

Tannu Tuwa imaju najzanimljiviji ovogodišnji domaći debitantski album

"Illusions LP" objavljen je digitalno i na vinilu, a iako je snimljen u studijima Clouds Hill u Hamburgu uživo, kad ga slušate, imate dojam precizno zacrtanih putanja i razvoja svake pojedine višeminutne teme. To samo svjedoči o izuzetnoj artikuliranosti postave koja svoje palete zvuka i glasova toliko majstorski slaže u nizove da vam se čini kako je sve precizno nadosnimljeno i montirano. Podatak da to rade uživo još je jedna posebnost ionako impresivnog albuma

Učitaj još