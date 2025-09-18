Francuski filmovi nagrađeni u Cannesu stižu u 47 kina diljem Hrvatske

Novo, jedanaesto izdanje filmskog rendez-vousa - Rendez-vous au cinéma - programa francuskog filma održat će se od 29. rujna do 19. listopada u čak 47 nezavisnih kina diljem Hrvatske i uključit će pet filmova: dva suvremena igrana naslova, jedan animirani film, dokumentarac i jedan francuski klasik.

Svečano otvaranje održat će se u ponedjeljak, 29. rujna u čak 15 gradova diljem Hrvatske: uz svečano otvaranje u kinu Kinoteka u Zagrebu (te kinu Forum), program će se te večeri istovremeno održati i u Koprivnici, Sinju, Novoj Gradišci, Prelogu, Krapini, Karlovcu, Rijeci, Sesvetama, Ivanić-Gradu, Velikoj Gorici, Hrvatskoj Kostajnici, Novskoj, Buzetu i Belom Manastiru.

Film koji otvara naš filmski rendez-vous ujedno je film koji je otvorio ovogodišnji filmski festival u Cannesu - riječ je o romantičnom mjuziklu Otići jednog dana (Leave One Day/Partir un Jour, 2025.) autorice Amélie Bonnin, jedinstvenom po tome što je to prvi debitantski naslov koji je ikada otvorio ovaj renomirani filmski festival.

U središtu priče je Cécile, talentirana kuharica i nova zvijezda francuske gastronomije, koja je pred otvorenjem vlastitog restorana u Parizu. No zbog očeva infarkta vraća se u rodni kraj, gdje mora preuzeti obiteljski restoran. Povratak je prisiljava na suočavanje s prošlošću, uključujući susret sa ljubavi iz tinejdžerskih dana, što je potiče na preispitivanje svega što je mislila da želi – karijere, obitelji i života koji je ostavila iza sebe. Ovaj topao i nostalgični film o povratku u rodni kraj, životnim izborima i snazi glazbe koja oblikuje naše uspomene istražuje teme obitelji, izgubljene ljubavi i izazove povratka korijenima uz istovremeno ostvarivanje osobnih ambicija. Baziran je na istoimenom kratkom filmu autorice Amélie Bonnin koji je osvojio nagradu César za najbolji kratki film.

Suvremena komedija Tri prijateljice (Three Friends/Trois amies 2024.) autora Emmanuela Moureta film je o tri žene u modernom Lyonu koje se bore s romantičnim zapletima, tajnama i promjenjivim odnosima nakon što jedna prijateljica shvati da je nesretna u braku, a njezin suprug nestane. U filmu glume India Hair, Camille Cottin i Sara Forestier, a film istražuje teme ljubavi, izdaje i nepredvidive prirode ljudskih odnosa u stilu koji je opisan kao prototipski francuski i podsjeća na Érica Rohmera. Premijerno je prikazan na prošlogodišnjoj Mostri, filmskom festivalu u Veneciji, gdje je nominiran za Zlatnog lava.

Piletina za Lindu! (Chicken for Linda!/Linda veut du poulet!) animirana je glazbena komedija iz 2023. koju su napisali i režirali Chiara Malta i Sébastien Laudenbach. U središtu priče je majka Paulette koja je nepravedno kaznila kćer Lindu i sve će učiniti da joj se iskupi, čak i piletinu s paprikom iako ne zna kuhati. Spomenuti film ovjenčan je nagradama César 2024. za najbolji animirani film te Cristal za dugometražni film na Međunaordnom festivalu animiranog filma Annecy.

U program je uvršten i dokumentarac Adolescenti (2019.) autora Sébastiena Lifshitza koji prati prijateljstvo Emme i Anaïs, od 13. godine do punoljetstva - petogodišnje putovanje transformacija i prvih iskustava. S 18 godina pitamo se kakve su žene postale i u kojoj se fazi nalazi njihovo prijateljstvo. Kroz ovu kroniku njihove mladosti, film također slika portret Francuske tijekom proteklih pet godina. Film je ovjenčan brojnim priznanjima uključujući Césara 2021. za najbolji dokumentarni film, najbolji zvuk i nabolju montažu.

Konačno, u programu je i francuski klasik Majmun u zimi (A Monkey in Winter/Un singe en hiver), francuska komedija iz 1962. godine redatelja Henrija Verneuila, koja govori o prijateljstvu i smislu života, a u njoj glume Jean Gabin i Jean-Paul Belmondo - dvije generacije kultnih glumaca sa sličnim, teškim osobinama. Albert (Gabin), vlasnik hotela u malom selu u Normandiji, bivši je alkoholičar koji se zakleo svojoj ženi da više nikada neće piti, ali nedostaju mu avanture iz prošlosti. Dolazak Gabriela (Belmondo), mladića koji se opija i pokušava zaboraviti propali brak, izaziva sukob koji uskoro izmiče kontroli. Posebnost je što je ovo jedini filmu kojem Jean Gabin i Jean-Paul Belmondo nastupaju zajedno.

Program 11. izdanja Rendez-vous au cinéma publika može pronaći na sljedećim filmskim lokacijama u Kino mreži:

u Kulturnom i multimedijskom centru Bjelovar, Centru za kulturu Čakovec, Pučkom otvorenom učilištu Daruvar, Pučkom otvorenom učilištu Ivanec, Pučkom otvorenom učilištu Ivanić-Grad, Kinu Edison (Karlovac), Pučkom otvorenom učilištu Krapina, Kinu Toplice (Krapinske Toplice), Kinu Velebit (Koprivnica), Kinu Križevci, Kinu Kutina, Kinu Labin, Kinu Pobjeda (Metković), Dvorani Relković (Nova Gradiška), Centru za kulturu Grada Novalje, Pučkom otvorenom učilištu Novska, Kinu Marof (Novi Marof), Pučkom otvorenom učilištu Ogulin, Centrom za kulturu i obrazovanje u Pazinu, Domu kulture Grada Preloga, Art Kinu Croatia (Rijeka), Kinu Samobor, Gradskom kinu Sinj, Kinu Slatina, Kinoteci Zlatna Vrata (Split), Kinu Valli (Pula), Domu kulture Kristalna Kocka Vedrine u Sisku, Kinu Zelina (Sveti Ivan Zelina), Kući umjetnosti Arsen (Šibenik), Kinu Gaj (Varaždin), Kinu Veli Lošinj, POU Gorica - Domu kulture Galženica (Velika Gorica), Pučkom otvorenom učilištu Vrbovec, Kinu Zabok, Kinu Zona Zadar te u tri zagrebačka kina: Kinu Forum (uključuje i program zagrebačkog kina Tuškanac - Tuškanac u gostima), Dokukinu KIC i kinu Kinoteka. Program će se održati i u pridruženim nezavisnim kinima: Kinu Buzet - Pučkom otvorenom učilištu Augustin Vivoda, Kinu dvorana Brdovec, Foto-kino klubu Baranja (Beli Manastir), kinu Radnički dom Delnice, Pučkom otvorenom učilištu Drniš, Gradskoj knjižnici i čitaonici Milivoj Cvetnić (Hrvatska Kostajnica), Centru za kulturu Ludbreg, Kinu Urania (Osijek), Kinu Gandusio (Rovinj), Centru za kulturu Sesvete (Sesvete) te Kino klubu Paluba 7 (Slavonski Brod). Programu će se u listopadu priključiti i nezavisni zagrebački ekrani iz mreže Kinoholik.

Program je realiziran u partnerstvu Francuskog instituta u Hrvatskoj, Kino mreže i Hrvatskog audiovizualnog centra.