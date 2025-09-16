Retrospektiva hrvatskog slikara otvorena u najstarijoj umjetničkoj akademiji na svijetu

U izložbenoj dvorani najstarije umjetničke akademije na svijetu Akademije likovnih umjetnosti u Firenci- Accademia delle Arti del Disegno, otvorena je velika retrospektivna izložba posvećena Slavku Kopaču „Slavko Kopač. Skriveno blago. Informalna umjetnost, nadrealizam, art brut“.

Izložba je prva velika Kopačeva retrospekiva u Italiji a pripremili su je kustosi Roberta Trapani i Pietro Nocita, a održava se u organizaciji udruge ArtRencontre i Accademie delle Arti del Disegno.

Umjetnička akademija (L'Accademia delle Arti del Disegno), kojom predsjedava profesorica Cristina Acidini, akademija je visoke kulture, prva javna umjetnička akademija osnovana u zapadnom svijetu, s više od 450 godina aktivnog postojanja u Firenci. Akademija je institucija koju je Ministarstvo kulture Talijanske Republike prepoznalo kao instituciju od nacionalnog i međunarodnog značaja. Proučavanje, očuvanje i promicanje kulturne baštine glavna su područja njezina djelovanja. Sa svojim zbirkama, arhivima, knjižnicama i 500 akademika iz cijelog svijeta, prepoznata je kao međunarodni centar za dijalog i kulturno promicanje.

Izložba obilježava Kopačev povratak u Firencu nakon samostalne izložbe 1945., nudeći jedinstvenu priliku za ponovno otkrivanje izvanrednog umjetničkog opusa . Kopač, kojeg su cijenili André Breton, Jean Dubuffet i Michel Tapié, utjelovio je inovativni i interdisciplinarni duh ere kulturnog preporoda iz ruševina poslijeratnog razdoblja.

Među više od stotinu izloženih djela, značajna djela uključuju Graffiti (1949.) – manifest Kopačeve poetike koji je anticipirao estetska istraživanja sljedećih desetljeća – i Cavalli (1948.), ulje na platnu iz njegovog firentinskog razdoblja koje već otkriva njegov interes za parijetalnu i pećinsku umjetnost, izvedenu sanjivim stilom tih turbulentnih godina. Izložena su i njegova teksturirana platna iz 1960-ih, uključujući Le Gemelle i Lupo Mannaro, zajedno s djelima koja odražavaju umjetnikovu trajnu fascinaciju arhetipom žene, i generativnog i zaštitničkog. To je kontekst serije Maternità (Majčinstvo), iz koje se na plakatu izložbe pojavljuje zadivljujući crtež tintom i pastelom na papiru.

„L'Accademia delle Arti del Disegno s posebnim zadovoljstvom ugošćuje retrospektivu Slavka Kopača, međunarodnog slikara s jakim inovativnim pogonom. Hrvatski umjetnik zaslužuje da ga se pamti i prepozna, posebno u Firenci, gradu koji je pridonio njegovom razvoju tijekom teških godina obilježenih ratom“, rekla je Cristina Acidini, predsjednica umjetničke akademije (Accademia delle Arti del Disegno) na press konferenciji .

Izložba je strukturirana oko dva ključna trenutka: firentinskog razdoblja, između 1943. i 1948., obilježenog ratom i obnovom, tijekom kojeg je Kopač razvio originalan ekspresivni jezik koji ga je brzo etablirao na međunarodnoj umjetničkoj sceni; i pariškog razdoblja, tijekom kojeg se umjetnik etablirao kao ključna figura na razmeđu nadrealizma, neformalne umjetnosti i umjetnosti art brut – ne kao tvorac potonjeg, već kao njegov odani branitelj i promotor.

Vijećnik za kulturu grada Firence - Giovanni Bettarini istaknuo je:

„Velika retrospektiva posvećena enigmatičnom i utjecajnom umjetniku dvadesetog stoljeća, posvećena Slavku Kopaču koja nije samo počast velikom umjetniku, već i prilika za naš grad da ojača svoju ulogu središta izvrsnosti i međunarodnog kulturnog dijaloga.“ te dodao „Slavko Kopač bio je središnji dio umjetničkog krajolika nakon Drugog svjetskog rata: oblikovao je jedinstveni vizualni jezik i odlučno pridonio stvaranju i promociji umjetnosti Art Brut, blisko surađujući s velikanima poput Jeana Dubuffeta i Andréa Bretona. Njegov povratak u Firencu, nakon samostalne izložbe 1945. godine, trenutak je od velikog značaja, most između njegove prošlosti u Firenci i njegovog kasnijeg uspjeha u Parizu.“

Udruzi ArtRencontre velika je čast i zadovoljstvo predstaviti umjetničku ostavštinu Slavka Kopača u Firenci, gradu u kojem je studirao i doživio svoje umjetničko oslobođenje, naglasila je Tamara Floričić te nastavila:

“Kopač je Firencu uvijek nosio u srcu. Rekao je : „Ovo moje pročišćenje, ako ga tako možemo nazvati, započelo je u Italiji. Bio sam tamo tijekom rata; bila je tamo skupina ljudi, umjetnika, slikara, inteligentnih ljudi koji su proučavali znanost i druge velike stvari. Firenca je bila živahno središte iz kojeg su proizašla velika razmišljanja i rasprave. Svaki dan smo se sastajali u sjeni krstionice ispred Katedrale, provodeći sate i sate razgovarajući. Ovdje je sve počelo.“

Važno je naglasiti da uz kopačeva djela izložba predstavlja arhivsku građu i djela osoba koje su duboko utjecale na njegov umjetnički razvoj, ispreplićući kreativne puteve i osobne odnose s njim. Među tim osobama su Jean Dubuffet, Jean Paulhan, Cesare Zavattini, Michel Tapié i André Breton, koji je u svojoj kolekciji posjedovao nekoliko Kopačevih djela, kao i Giordano Falzoni (1925. – 1998.), višestruki umjetnik i kritičar. Falzoni, tada u ranim dvadesetima, prvi je potaknuo raspravu o Dubuffetovom radu u Italiji člancima u Il Mondo Europeo (1947.) i Les Cahiers de la Pléiade (1948.), te je bio talijanski dopisnik za Compagnie de l’Art Brut. Uveo je koncepte Art Brut i neformalne umjetnosti u talijanski kulturni krajolik te je u francuskom kontekstu pridonio valorizaciji pojma homo ludens kao ključa za razumijevanje umjetnosti. To su nezamjenjivi alati za razumijevanje ne samo djela Slavka Kopača, već i radikalnih transformacija koje su obilježile umjetnost nakon Drugog svjetskog rata.

„Akademija likovnih umjetnosti u Firenci (L'Accademia delle Arti del Disegno), posebno je sretna što može sudjelovati na izložbi posvećenoj umjetniku Slavku Kopaču, učeniku slikarskog razreda iz 1942. i učeniku predsjednika Felicea Carene do 1948. Bio je cijenjen u cijelom akademskom svijetu, a posebno ga je podržavao Ugo Colacicchi, čak i u njegovim prvim profesionalnim koracima“, kazala je Gaia Bindi, ravnateljica Akademije likovnih umjetnosti u Firenci.

Izložbu je otvorio Jasen Mesić, veleposlanik Republike Hrvatske u Italiji a uzvanicima su se obratili Predsjednica Accademie - Cristina Acidini, u ime udruge ArtRencontre - Tamara Floričić te kustosi izložbe - Roberta Trapani i Pietro Nociata.

Izložba je realizirana pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Regije Toscana i Grada Firence a traje do 13. studenog ove godine.