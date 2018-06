Film o najhrabrijem dječjem festivalu na svijetu

Istodobno s trajanjem 58. Međunarodnog dječjeg festivala, kada će otvorenim pozornicama Šibenika do 30. lipnja prodefilirati oko 700 izvođača i umjetnika iz 18 država svijeta, HRT snima dokumentarni film o ratnim godinama festivala. Zacijelo je jedinstven u svijetu, ne samo zato što ove godine slavi 60. rođendan (prvi festival održan je 1958., no u početku bio je bijenalan) već i po tome što se održavao i od 1991. do 1995. usprkos ratu.

Blago nađeno na smetlištu

Na temelju pronađenih fotografija iz tih ratnih godina, snimljenog dokumentarnog materijala te svjedočanstava ljudi koji su tada bili djeca i onih koji su vodili festival i branili grad, pod redateljskom palicom Ive Kuzmanića, a po scenariju Stanka Ferića, nastaje film “Obrana dječje radosti”.

– Lani, krajem kolovoza, naš suradnik javio je da je u smeću našao gomilu negativa i ispostavilo se da je to fotodokumentacija ratnih festivala od 1991. do 1995. U njoj je nekoliko tisuća snimaka koje smo obnovili, očistili, skenirali i digitalizirali. Tome smo dodali dio radova kolega Radovana Gogera i Ante Baranića, a među negativima bilo je i onih pokojne Giacinte Mattiazzi pa i mojih fotografija jer sam tih godina bio ratni izvjestitelj Večernjeg lista. Skenirali smo sve i odredili tko je tko na slikama pa snimke pohranili u Državnom arhivu u Šibeniku. Od tih fotografija lani smo napravili izložbu MDF i djeca u Domovinskom ratu. Na osnovi izložbe Zbor ratnog zapovjedništva 113. brigade predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović podnio je molbu za dodjelu odličja MDF-u za hrabrost i junaštvo, a HRT je to prepoznao kao vrijedni projekt iz Domovinskog rata. Njihova redakcija dokumentarnog programa, konkretno Vladimir Brnardić, zatražio je da pošaljemo sinopsis i fotografije. Donesena je odluka da središnji projekt HRT-a, kada je riječ o Domovinskom ratu, ove godine bude dokumentarni film “Obrana dječje radosti” – kaže Stanko Ferić koji je sličnu izložbu fotografija otvorio i sada. Za trajanja festivala može se pogledati u crkvi Sv. Duha u središtu starog grada. U snimanju su ovih dana sudjelovali branitelji, zapovjednici 113. brigade HV-a i ZNG-a, ratni čelnici policijske uprave, a organizirana je i akcija prepoznavanja ratnog MDF-a sa spomenutih fotografija.

– Objavili smo fotografije na društvenim mrežama s pozivom da se jave tadašnja djeca, a današnji odrasli ljudi, pa da i oni svojim svjedočanstvima sudjeluju u filmu. Vratili smo ih u skloništa kamo su sada došli sa svojom djecom, rekonstruirali ambijent kojeg se sjećaju iz rata. Bilo je i suza i smijeha, javili su se čak i neki iz Crne Gore, Italije, BiH, pa i iz Irske. Svima smo poslali slike – priča Ferić prisjećajući se kako je on tih godina dolazio na festival kada bi ga pustili s bojišta.

Akcija prepoznavanja

– Bio sam ratni izvjestitelj od Dubrovnika do Vukovara, a kad bih došao u Šibenik, bilo je nevjerojatno ući u skloništa i vidjeti te dječje oči koje svijetle u mraku. Djeca su bila razigrana, no osjećala su strah u zabrinutosti svojih roditelja. Kad bi izlazila iz skloništa, kretala bi se onako kao što se mi krećemo poslije oluje i provjeravamo pada li još kiša. Postoji i snimka na kojoj se nakon granatiranja grada otvaraju vrata, a djeca istrčavaju i vrište: “Prestalo je, prestalo je!” Pod nožicama im se lomi razbijeno staklo i žbuka – kaže Ferić. Ta se djeca, kaže, rata ne sjećaju po strahotama već im je upravo festival kroz igru olakšao stvari. Prisjetili su se i mirisa skloništa i vlage i agregata, ali nitko ne nosi prestrašne traume zahvaljujući baš igri i onome što je donosio MDF. To je bila borba za djecu koja moraju imati svoje djetinjstvo, pa je festival postao više od simbola.