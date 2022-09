Ekskluzivno smo testirali: Novi Mario protiv Rabbidsa zabavniji je i od originala

I ljudi koji nikada nisu igrali videoigre, ili su im ta iskustva ostala u davnoj prošlosti, znaju za Super Marija i njegova odanog prijatelja Luigija, koji su svjetsku premijeru imali još 1985. godine, kada je Nintendo lansirao Super Mario Bros. Ta dvodimenzionalna arkadna avantura postala je globalni hit, nakon čega su uslijedile nebrojene, mahom uspješne inkarnacije koje su se desetljećima razvijale paralelno s razvojem igraćeg hardvera. Na modernim konzolama Nintendo Switch igre iz Marijeva svijeta i dalje su među najtraženijima i najpopularnijima, a meni osobno posebno je drag crossover Mario + Rabbids, strateška borbena igra na poteze u kojoj Mario i njegova družina moraju spasiti svijet od urnebesnih teleportirajućih zečeva.

Ludi Rabbidsi fenomen su sami za sebe: razvijeni u Ubisoftovim studijima kao antagonisti popularnog junaka Raymana, od 2006. pojavljuju se u više od dvadeset igara, likovi su u frankofonom svijetu izrazito popularnih stripova, junaci animiranog serijala koji se prikazuje na Nickelodeonu i Disney Channelu, a Lionsgate upravo razvija i prvi dugometražni film.

Njihovi svjetovi prvi su se put ukrstili 2014. godine, kada je talijanski studio Ubisofta počeo razvijati igru Mario + Rabbids Kingdom Battle. Bilo je to prvi put da Ubisoft, moćni developer koji stoji iza megafranšiza Assassin's Creed, Far Cry, For Honor, Just Dance, Prince of Persia, Rayman, Rabbids, Tom Clancy's i Watch Dogs, razvija igru s likovima koji originalno pripadaju Nintendu.

Mario + Rabbids Kingdom Battle službeno je predstavljen 2017. godine na gigantskom elektroničkom sajmu E3, kada je zaintrigirala i isprva skeptične gejmere. Na najutjecajnijem agregatoru profesionalnih kritika Metacritic do danas drži visokih 85/100, a slične su joj ocjene i na drugim stranicama, pokazujući da se rizik spajanja svjetova itekako isplatio. Nimalo manje važno, Kingdom Battle proglašen je najboljom originalnom igrom i najboljom strategijom na Game Critics Awards 2017. godine, na Gamescomu je proglašena najboljom strateškom igrom, kao i na The Game Awards i nizu drugih prestižnih natjecanja.

Večernji list prošloga je tjedna imao jedinstvenu priliku da u velikoj tajnosti testiramo nekoliko nivoa tek dovršene nove igre Mario + Rabbids: Sparks of Hope, koja će službenu premijeru imati krajem listopada. Trosatno igranje omogućeno nam je u beogradskom studiju Ubisofta, koji nije radio na ovom naslovu, ali je ugostio mali broj odabranih novinara i influencera iz šire regije koji su dobili priliku osobno zaviriti u sasvim nove nivoe omiljene igre.

Na temelju onoga što smo vidjeli možemo sa sigurnošću reći da će ovaj nastavak biti prihvaćen i bolje od originala: mehanika igre i perspektiva kamere znatno su poboljšane, dobili smo čitav niz novog oružja, mogućnosti kretanja i likova, a kao potpuni novitet uvedene su zvjezdice (sparks) koje možemo pridružiti svakom od igrača u našem timu kako bismo lakše pobijedili (također nove) protivnike.

Napokon otvoreni svijet

Premisa igre i dalje je ista: Mario i njegova družina zarobljeni su u svijetu koji je "potrgan" katastrofom koju su pokrenuli nestašni Rabbidsi, a spasiti ga mogu samo ako eliminiraju sve napasti koje su ga nenadano naselile. Šetajući svijetom prepunom zabavnih detalja, svako malo nailazimo na bojište u kojem se obračunavamo sa sve neugodnijim antagonistima. Igra je turn-based, što znači da imamo ograničen broj pokreta i akcija koje možemo napraviti prije nego što palicu prepustimo protivniku, nemoćno (ili nadmoćno) gledajući posljedice vlastitih odluka. Meni osobno najdraži su novi detalj žive bombe koje se mogu aktivirati tako da ih se udari, a potom u kratkom vremenskom periodu prije eksplozije baci na protivnike, izazivajući ponekad i lančane reakcije.

Za razliku od prve igre koja nas je ograničavala na linearni put blokiran zagonetkama i bitkama, Sparks of Hope otvoreni je svijet koji možemo mnogo slobodnije i interaktivnije istraživati. Posebno je fora što se raslinje može protresti kako bi iz krošnji drveća ili gustog grmlja izletjeli novčići i druge dragocjenosti.

Važan adut većine igara iz svijeta Rabbidsa i Maria nepretenciozan je, čisti djetinji humor koji dobro paše i odraslima, pogotovo u svijetu opterećenom konstantnim krizama i nesigurnostima. Važno je i što su ove igre prije svega usmjerene na zabavu, što znači da ne morate provesti vječnost učeći najkompliciranije kombinacije pokreta kako biste uopće ikamo došli.

Uz to, velik broj današnjih igrača doslovno se ne sjeća svijeta bez Mario Brosa pa ne čudi da ga instinktivno kupuju i svojoj djeci. Pritom originalne, stare igre iz osamdesetih i devedesetih postižu lude cijene na aukcijskim stranicama: još zapakirani Super Mario Bros 3 iz 1994. godine na eBayu se trenutačno prodaje za 150 tisuća dolara, što je debelo preko milijun kuna, a prastari (i korišteni) Mario Bros košta oko pedeset do šezdeset tisuća dolara.

Za razliku od jednostavnih, pikseliziranih avantura koje se u početku nisu dramatično razlikovale jedna od druge, današnje igre iz Marijeva svijeta toliko su različite i dobro razvijene da zaista svatko može pronaći nešto što mu paše: Luigi's Mantion je horor za najmlađe, Mario Strikers: Battle League omogućava nam igranje nogometa, Paper Mario: The Origami King igranje uloga, Mario Kart utrkivanje vozilima, Mario Party Superstars društvene igre s prijateljima, Dr. Mario World rješavanje zagonetki...

Posebno mjesto u tom izrazito kompleksnom svijetu koji broji više od 250 igara (!) čine križanci popularnih igara. Na kraju krajeva, Mario se prvi put pojavio kao lik u Donkey Kongu 1981. godine, dakle četiri godine prije nego što je postao glavni junak! Među nedavnim crossoverima isticala se, primjerice, sportska igra Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 napravljena povodom tog velikog natjecanja. Mario + Rabbids posebni su jer u Marijev svijet po prvi put uvode taktičke igre na tragu X-Coma, samo prilagođene svim dobnim uzrastima, a u prvoj igri dodatkom Donkey Kong Adventure ponudili su i zgodnu posvetu Marijevim davnim korijenima.

Nintendova ekskluziva

Nova igra zadržala je taktički duh prethodnice obogaćen mogućnošću istraživanja otvorenog svijeta i brojnim novim likovima i predmetima, gurajući Marija i Rabbidse na mnogo višu, zabavniju i dinamičniju razinu. Mario + Rabbids Kingdom Battle zabavniji su od orginala, a nagrada im sigurno neće nedostajati. Premijera igre najavljena je za 20. listopada, a bit će dostupna ekskluzivno na Nintendo Switchu.