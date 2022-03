Muškarac izazvao nevjericu na TikToku: Evo što je radio dok mu je djevojka 21 sat rađala...

Rođenje djeteta je za mnogim parovima najuzbudljiviji trenutak života, no često je i dugotrajno i naporno. Zato je jedan budući tata smislio kako će, dok mu djevojka rađa, malo 'ubiti vrijeme', što je na TikToku (posebno među ženama) izazvalo zgražanje i nevjericu...

Budući da je ona imala zakazano vrijeme induciranog poroda čovjek se stigao dobro kući pripremiti pa je; uz pretpostavku da će sigurno potrajati dok mu dijete prvi put ugleda svjetlo dana; odlučio u bolnicu ponijeti igraču konzolu... A ispostavilo se da je bio u pravu i sve se zaista 'oduljilo', a on je srećom bio na to spreman; pa je većinu 21-satnog poroda proveo igrajući se!

Da ova ideja nije pusta muška maštarija svjedoči njegova djevojka Amber koja je na svom TikToku (@amberscxtt) objavila video s poroda; a u kojem se jasno vidi da joj je on okrenut leđima, sa slušalicama na ušima, joystickom u rukama i ekranom ispred sebe...

- Moj dečko je ovo donio u bolnicu i igrao se tijekom mog 21-satnog induciranog poroda!, napisala je žena kraj videa.

Otkako je objavljen, njen je nevjerojatni video sakupio više od 1,6 milijuna pregleda i na tisuće komentara u kojima se raspravljalo je li njegovo ponašanje prihvatljivo ili ne.

"Apsolutno ne!", odlučno kaže jedna djevojka, a i korisnik se složio: "Obožavam svoje igrice, ali nikad to ne bih napravio, u to vrijeme ipak ima i prečih stvari..."

Ipak, neki su osjetili potrebu da brane domišljatog tatu, pa je jedna osoba napisala: "A što biste vi htjeli da radi dok ona rađa? Da samo sjedi uz nju 21 sat i bulji?! Vjerojatno joj je bilo vidjeti draže da igra i ne miješa se. Meni bi bilo!."

Vidjevši da ju tretiraju kao zanemarenu ženu brojnim se komentarima pridružila i mama Amber koja je pratiteljima poručila da je to njoj partnerovo ponašanje bilo "u redu", jer ionako, kaže, punih 19 od 21. sata nije osjećala nikakvu bol; sve do pred kraj kad je trebalo tiskati, a u čemu joj on ionako nije mogao puno pomoći..."

