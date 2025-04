Poplava hordi zombija u remasteriranoj i poboljšanoj verziji igre 'Days Gone'

Lađe koje bi donijele novi nastavak Days Gone, koju je najbolje opisati kao bajkersku open-world verziju omiljene igre The Last of Us, odavno su potonule. Međutim, ljubitelji te igre upravo su dobili utješnu nagradu u obliku poboljšane, odnosno remastered verzije Days Gone, originalno objavljene 2019. godine. Iako se iskreni fanovi nikada u potpunosti neće oporaviti od početnih negativnih recenzija koje je igra pomalo nezasluženo dobila pri izlasku, Days Gone Remastered čak bi i najveće kritičare mogao bi natjerati da zaborave skepsu i prepuste se hordama zombija koje ih čekaju u ovoj dorađenoj verziji.

To ne pišemo slučajno, jer upravo je Horde Assault najveći i najzabavniji dodatak novoj/staroj igri, koja će nove igrače na PlayStationu koštati oko 50 eura, dok će je vlasnici PS4 izdanja moći nadograditi uz nadoplatu od svega 10 eura. U ovom načinu igranja možete preuzeti ulogu gotovo svih glavnih likova iz originalne priče – od Deeka, Boozera i Riki do Carlosa, Lise ili O'Briana.

Na raspolaganju su vam četiri mape te dvadesetak modifikatora, koje možete otključati ubijajući – pogađate – horde zombija koje vas periodično napadaju. Ovdje lako možete zaglibiti i po nekoliko sati jer vas igra, što duže uspijevate sačuvati živu glavu, neprestano gura dalje. Igrači koji su novi u ovom postapokaliptičnom svijetu možda neće odmah shvatiti mazohističku privlačnost stotina raspadajućih zombija koji jure prema vama, ali da bi se ta ljubav zdravo i postupno razvila, valja najprije proći originalnom pričom.

Iako su prošla vremena kada bi prosječno oko moglo biti istinski iznenađeno poboljšanjem grafike igre stare šest godina, ipak vrijedi napomenuti da napretka ima. Jači kontrasti boja prvo su što primijetite, a ono što osjetite jest poboljšana i prilagođena vibracija na DualSense kontroleru. Tehničkih sitnica ima mnogo, no vratimo se na novine koje donose potpuno novi pogled na igru.

Permadeath način igranja upravo je ono što mu ime kaže – jednom kad vas pojede zombi, raskomada vuk ili upuca neprijatelj, vaša igra trajno završava. Zvuči prilično riskantno i frustrirajuće, ali oni koji vole misije rješavati polako i strateški uživat će u ovom izazovu. Potpuna je suprotnost takvom tipu igranja Speedrun mod. Jednom kad igra počne, aktivira se štoperica koju stalno vidite na ekranu, a staje samo tijekom igranih scena. Po završetku igre dobivate svoju statistiku, koju možete podijeliti s drugima.

PC verzija igre dostupna je kao DLC Broken Road, koji uključuje sve nove modove i značajke kao i PS5 izdanje. Nakon stotina kilometara prijeđenih na motoru i tisuća mrtvih zombija, možemo reći da Days Gone Remastered možda nije revolucionaran, ali čini fantastičnu igru još boljom — usrećujući stare fanove i oduševljavajući nove.