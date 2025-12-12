Gejmeri će od sada Fortnite moći igrati u liku Kim Karadshian

Zvijezda reality TV-a Kim Kardashian pojavit će se kao lik u hit video igri Fortnite. Na X-u podijelila je seriju promotivnih snimaka otkrivajući svoj Fortnite izgled te promjene odjeće i kose - poznate kao skinovi - koje će igračima biti dostupne od 13. prosinca. Iako je Kardashian već imala uspješnu mobilnu igru "Kim Kardashian: Hollywood", ona je, nakon deset godina, ugašena 2024.

Suradnju je najavio i Fortnite u traileru na Instagramu, koji je prikazivao starletu i poduzetnicu kako preuzima niz različitih uloga, uz glas naratora: "Kim Kardashian je mama, poduzetnica, modna ikona, TV zvijezda, a sada preuzima Fortnite."

Epic Games, studio koji stoji iza globalnog hita Fortnite, objavio je dolazak nove zvijezde u svoju prestižnu "Icon Series", a dan prije službenog izlaska, 12. prosinca, održat će se i poseban turnir "Kim Kardashian Icon Cup", gdje će igrači moći osvojiti njezin outfit besplatno.

Velik dio kolekcije skinova nastao je u partnerstvu s njezinim brendom odjeće SKIMS. Igračima će na raspolaganju biti tri glavna izgleda: jedan s glamuroznim krznenim kaputom, drugi u pripijenom kožnom odijelu te treći inspiriran prepoznatljivim SKIMS kombinezonom. Ali to nije sve, jer igrači će moći birati između više od 25 varijacija stila za pojedine odjevne kombinacije, uključujući različite frizure i boje.

Igrači će moći opremiti svog lika i jedinstvenim pijukom u obliku dizajnerske torbice, s kojim će zadavati udarce protivnicima. Tu su i dodaci za leđa ("back blings") poput ruksaka s make-upom ili seta koji uključuje svjetlo i mobitelol, a kolekciju upotpunjuje i avion dizajniran po uzoru na njezin privatni zrakoplov.

Vjerojatno najzanimljiviji dio suradnje bit će poseban "emote", odnosno gesta, koji rekreira njezinu kultnu naslovnicu časopisa Paper iz 2014. pod nazivom "Break the Internet". U originalnoj fotografiji Kardashian balansira čašu šampanjca na stražnjici, a u verziji unutar igre, umjesto šampanjca koristi se popularno piće iz igre, "Chug Jug" te čašu, umjesto na stražnjici, lik pridržava nogom.

Ulaskom u "Icon Series", Kim Kardashian pridružuje se ekskluzivnom klubu najvećih svjetskih zvijezda. Fortnite je postao platforma na kojoj se susreću različiti svjetovi, od glazbe i sporta do internetske kulture. Glazbena industrija je posebno dobro zastupljena, s legendama poput Eminema, Ariane Grande, Lady Gage, The Weeknda, Travisa Scotta pa čak i članovima benda Metallica. Također, košarkaška ikona LeBron James, nogometne zvijezde Neymar Jr. i Harry Kane, vozač Formule 1 Lewis Hamilton te tenisačica Naomi Osaka samo su neki od sportaša čiji su likovi dostupni igračima.