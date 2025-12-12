Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 162
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
virtualna starleta

Gejmeri će od sada Fortnite moći igrati u liku Kim Karadshian

Epic Games
Autori: Tia Špero, Hina
12.12.2025.
u 15:39

Epic Games, studio koji stoji iza globalnog hita Fortnite, objavio je dolazak nove zvijezde u svoju prestižnu "Icon Series", a igračima će na raspolaganju biti tri glavna "skina"

Zvijezda reality TV-a Kim Kardashian pojavit će se kao lik u hit video igri Fortnite. Na X-u podijelila je seriju promotivnih snimaka otkrivajući svoj Fortnite izgled te promjene odjeće i kose - poznate kao skinovi - koje će igračima biti dostupne od 13. prosinca. Iako je Kardashian već imala uspješnu mobilnu igru "Kim Kardashian: Hollywood", ona je, nakon deset godina, ugašena 2024.

Suradnju je najavio i Fortnite u traileru na Instagramu, koji je prikazivao starletu i poduzetnicu kako preuzima niz različitih uloga, uz glas naratora: "Kim Kardashian je mama, poduzetnica, modna ikona, TV zvijezda, a sada preuzima Fortnite."

Epic Games, studio koji stoji iza globalnog hita Fortnite, objavio je dolazak nove zvijezde u svoju prestižnu "Icon Series", a dan prije službenog izlaska, 12. prosinca, održat će se i poseban turnir "Kim Kardashian Icon Cup", gdje će igrači moći osvojiti njezin outfit besplatno.

Velik dio kolekcije skinova nastao je u partnerstvu s njezinim brendom odjeće SKIMS. Igračima će na raspolaganju biti tri glavna izgleda: jedan s glamuroznim krznenim kaputom, drugi u pripijenom kožnom odijelu te treći inspiriran prepoznatljivim SKIMS kombinezonom. Ali to nije sve, jer igrači će moći birati između više od 25 varijacija stila za pojedine odjevne kombinacije, uključujući različite frizure i boje.

Igrači će moći opremiti svog lika i jedinstvenim pijukom u obliku dizajnerske torbice, s kojim će zadavati udarce protivnicima. Tu su i dodaci za leđa ("back blings") poput ruksaka s make-upom ili seta koji uključuje svjetlo i mobitelol, a kolekciju upotpunjuje i avion dizajniran po uzoru na njezin privatni zrakoplov.

Vjerojatno najzanimljiviji dio suradnje bit će poseban "emote", odnosno gesta, koji rekreira njezinu kultnu naslovnicu časopisa Paper iz 2014. pod nazivom "Break the Internet". U originalnoj fotografiji Kardashian balansira čašu šampanjca na stražnjici, a u verziji unutar igre, umjesto šampanjca koristi se popularno piće iz igre, "Chug Jug" te čašu, umjesto na stražnjici, lik pridržava nogom.

Ulaskom u "Icon Series", Kim Kardashian pridružuje se ekskluzivnom klubu najvećih svjetskih zvijezda. Fortnite je postao platforma na kojoj se susreću različiti svjetovi, od glazbe i sporta do internetske kulture. Glazbena industrija je posebno dobro zastupljena, s legendama poput Eminema, Ariane Grande, Lady Gage, The Weeknda, Travisa Scotta pa čak i članovima benda Metallica. Također, košarkaška ikona LeBron James, nogometne zvijezde Neymar Jr. i Harry Kane, vozač Formule 1 Lewis Hamilton te tenisačica Naomi Osaka samo su neki od sportaša čiji su likovi dostupni igračima.

Ključne riječi
Fortnite Kim Kardashian videoigre igre

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!