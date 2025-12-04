Balote, čipka i crkva u Ninu: pogledajte kako izgleda nova igra smještena u Dalmaciji

Poduzetnički inkubator PISMO powered by A1 službeno je predstavio igru Bura: The Way the Wind Blows, novu 3D avanturu hrvatskih studija Tiny Meow Studio i Raven Insights. Nakon uspješne Kickstarter kampanje koja je prikupila 37.860 dolara, igra je godinu dana kasnije stigla na Steam, nudeći nešto što na domaćoj i međunarodnoj sceni postaje rijetkost – nenasilno, obiteljsko i vizualno toplo iskustvo na tragu estetike Studio Ghiblija.

Smještena u Dalmaciji, Bura prati životni put glavne junakinje Rine. Igrači kroz njezine oči prolaze faze ljudskog odrastanja – od djetinje znatiželje, preko nesigurnosti tinejdžerskih godina pa sve do zrelosti ispunjene nostalgijom. Igra ne poznaje pritisak ni kažnjavanje: nema borbi, nema gubitaka, već samo slobodno istraživanje, promatranje i upijanje atmosfere.

Ovo su prvi kadrovi iz igre Bura

„Htjeli smo stvoriti cozy avanturu u kojoj igrač jača vezu sa svojim spirit companionom i zajedno s njim otključava magične sposobnosti“, kaže Rea Budić, osnivačica Tiny Meow Studija. „Možete letjeti na vjetru, roniti, istraživati svijet dok odrastate i prikupljate sjećanja koja vas uče ‘pomalo’ filozofiji – usporite, dišite, uživajte u malim radostima života.“

Poseban naglasak stavljen je na dalmatinsku tradiciju i elemente hrvatske kulturne baštine. Iako ne prikazuje konkretne povijesne događaje, igra uključuje prepoznatljive simbole poput crkve sv. Nikole u Ninu, paške čipke, igre balota te tradicionalnih nošnji, među kojima i šibensku kapu. Upravo zbog tog kulturnog sloja, projekt je podržao Hrvatski audiovizualni centar s 31.189,86 eura, a predstavljen je i u sklopu inicijative Games Croatia na EXPO-u 2025.

Bura kao cjelina funkcionira poput kratkog animiranog filma – igra traje između dva i četiri sata, ovisno o ritmu istraživanja, a njezina je namjera ponuditi odmak od kaotičnog, brzog gaminga i ponuditi smireno, meditativno iskustvo.

Igra je dostupna na Steamu, dok je verzija za Nintendo Switch planirana za 2026. Povodom izlaska igre, PISMO powered by A1 na svojim će Facebook i Instagram profilima podijeliti četiri besplatna Steam keya.