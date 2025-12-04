Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 118
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
Bura: The Way the Wind Blows

Balote, čipka i crkva u Ninu: pogledajte kako izgleda nova igra smještena u Dalmaciji

Tiny Meow Studio
Autor
Milena Zajović
04.12.2025.
u 12:46

Iako ne prikazuje konkretne povijesne događaje, igra uključuje prepoznatljive simbole poput crkve sv. Nikole u Ninu, paške čipke, igre balota te tradicionalnih nošnji, među kojima i šibensku kapu

Poduzetnički inkubator PISMO powered by A1 službeno je predstavio igru Bura: The Way the Wind Blows, novu 3D avanturu hrvatskih studija Tiny Meow Studio i Raven Insights. Nakon uspješne Kickstarter kampanje koja je prikupila 37.860 dolara, igra je godinu dana kasnije stigla na Steam, nudeći nešto što na domaćoj i međunarodnoj sceni postaje rijetkost – nenasilno, obiteljsko i vizualno toplo iskustvo na tragu estetike Studio Ghiblija.

Smještena u Dalmaciji, Bura prati životni put glavne junakinje Rine. Igrači kroz njezine oči prolaze faze ljudskog odrastanja – od djetinje znatiželje, preko nesigurnosti tinejdžerskih godina pa sve do zrelosti ispunjene nostalgijom. Igra ne poznaje pritisak ni kažnjavanje: nema borbi, nema gubitaka, već samo slobodno istraživanje, promatranje i upijanje atmosfere.

Ovo su prvi kadrovi iz igre Bura
1/9

„Htjeli smo stvoriti cozy avanturu u kojoj igrač jača vezu sa svojim spirit companionom i zajedno s njim otključava magične sposobnosti“, kaže Rea Budić, osnivačica Tiny Meow Studija. „Možete letjeti na vjetru, roniti, istraživati svijet dok odrastate i prikupljate sjećanja koja vas uče ‘pomalo’ filozofiji – usporite, dišite, uživajte u malim radostima života.“

Poseban naglasak stavljen je na dalmatinsku tradiciju i elemente hrvatske kulturne baštine. Iako ne prikazuje konkretne povijesne događaje, igra uključuje prepoznatljive simbole poput crkve sv. Nikole u Ninu, paške čipke, igre balota te tradicionalnih nošnji, među kojima i šibensku kapu. Upravo zbog tog kulturnog sloja, projekt je podržao Hrvatski audiovizualni centar s 31.189,86 eura, a predstavljen je i u sklopu inicijative Games Croatia na EXPO-u 2025.

Bura kao cjelina funkcionira poput kratkog animiranog filma – igra traje između dva i četiri sata, ovisno o ritmu istraživanja, a njezina je namjera ponuditi odmak od kaotičnog, brzog gaminga i ponuditi smireno, meditativno iskustvo.

Igra je dostupna na Steamu, dok je verzija za Nintendo Switch planirana za 2026. Povodom izlaska igre, PISMO powered by A1 na svojim će Facebook i Instagram profilima podijeliti četiri besplatna Steam keya.

Ključne riječi
Raven Insights Tiny Meow Studio A1 Inkubator PISMO steam Nintendo Switch igre igra igra Bura

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja