Springfield je nova mapa, a Homer puca iz legendarnog revolvera

Nakon glasina i dugog iščekivanja, svijet Fortnitea doživio je potpunu transformaciju. Od 1. studenog, igrači više ne skaču na poznati otok, već ulaze izravno u Springfield, kultni grad iz legendarne animirane serije "Simpsoni". Ovo nije samo kozmetička promjena; Epic Games je otišao korak dalje i cijelu mapu Battle Royalea redizajnirao u prepoznatljivom "cel-shaded" stilu crtića, stvarajući dosad neviđeno imerzivno iskustvo. Mapa je nešto manja nego inače i prima 80 igrača umjesto standardnih 100, što osigurava bržu i dinamičniju akciju koja se oslanja na "povratak osnovama" Battle Royalea.

Igrači sada mogu istraživati legendarne lokacije poput Springfieldske nuklearne elektrane, Kwik-E-Marta, Moeove krčme pa čak i poznatog dnevnog boravka obitelji Simpson, dok se bore za pobjedu u svijetu koji izgleda kao da je upravo izašao s TV ekrana.

Srce svake sezone, Battle Pass, također je u potpunosti posvećen Simpsonima. Iako traje samo mjesec dana, nudi pregršt sadržaja za 1.000 V-Bucksa, a dostupan je i pretplatnicima na Fortnite Crew. Glavne zvijezde su, naravno, novi skinovi, a igrači mogu otključati tri glavna lika iz serije: Homera, Marge i Neda Flandersa. Svaki od njih dolazi s alternativnim stilovima, poput "Zlog Homera" ili "Vještice Marge", dodajući dodatnu dozu zabave. Uz njih, tu su i "simpsonizirane" verzije Fortniteovih miljenika, Peelyja i Fishsticka, koji se savršeno uklapaju u novi vizualni identitet. Za razliku od uobičajenih sezona, svi likovi iz Simpsona nalaze se u linearnom dijelu Battle Passa, dok je novi Peely rezerviran kao vremenski ograničen bonus skin.

Arsenal oružja i predmeta također je doživio tematsku preobrazbu. Iako se veći dio oružja sastoji od povratničkih favorita poput taktičke sačmarice i prigušene jurišne puške, noviteti leže u predmetima za preživljavanje i specijalnim oružjima. Glavna novost je Mr. Blasty, revolver čija egzotična varijanta na protivnike lijepi balone, čineći ih lakim metama. Tu je i mitski predmet, Jebediahova zaštitna kaciga koja igrača štiti od jednog fatalnog pogotka u glavu. Za liječenje su zaduženi predmeti iz serije: Super Squishee ne samo da obnavlja zdravlje, već daje i privremeno neograničen sprint, dok Blinky riba omogućuje kratkotrajnu teleportaciju. Za standardnije obnavljanje zdravlja tu su Duff Splashes i Krustyjevi burgeri.

Ova sezona uvodi i potpuno novu vrstu kozmetičkih dodataka pod nazivom "Sidekicks" (pratitelji), male ljubimce koji prate igrače tijekom meča. Prvi takav pratitelj je Peels, simpatični pas u obliku banane koji je uključen u Battle Pass i estetski se savršeno uklapa u svijet Simpsona. Ipak, ova je novina već izazvala određene kontroverze među igračima. Naime, izgled pratitelja moći će se prilagoditi samo jednom, nakon čega se odabir trajno zaključava. Ukoliko igrač kasnije poželi promijeniti, primjerice, boju svog pratitelja, morat će ga ponovno kupiti, što, sudeći prema glasinama o cijenama, neće biti jeftino.

Suradnja Epic Gamesa i produkcijske kuće Gracie Films seže daleko izvan same igre. Kako bi se promovirali tjedni noviteti, svaki ponedjeljak u studenom izlazit će originalni kratki animirani filmovi koji će najavljivati nadolazeće promjene na mapi i u igri. Prvi od njih, nazvan "Apocalypse D'Oh", već je dostupan na Disney+ platformi i društvenim mrežama, a sama serija "Simpsoni" također će sadržavati suptilnu referencu na Fortnite u jednoj od svojih nadolazećih epizoda. Ova razina medijske integracije, potpomognuta nedavnom Disneyjevom investicijom od 1,5 milijardi dolara u Epic Games, pokazuje koliko je ova suradnja strateški važna za obje kompanije.

Ova mini-sezona traje od 1. do 1. prosinca, pružajući igračima točno mjesec dana da urone u najluđu i najambiciozniju suradnju koju je Fortnite dosad vidio, prije nego što završi velikim događajem koji će uvesti igru u iduće, potpuno novo poglavlje.