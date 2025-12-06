Kako su GTA, The Last of Us, Tinder i TikTok postali umjetnička djela

Međunarodna grupna izložba pod nazivom "Mentaly, I am here (Mentalno sam ovdje)" s radovima Susanne Flock, Gabriela Henschea, Petre Mrše i kolektiva Total Refusal (u suradnji sGiselom Carbajal Rodríguez i Felixom Kleeom) otvorena je u petak u riječkom MMSU-u.

U svojim radovima, kolektiv Total Refusal s Giselom Carbajal Rodríguez i Felixom Kleeom, zatim Susanna Flock, Gabriel Hensche i riječka umjetnica Petra Mrša dotiču se materijalnih posljedica digitalnog svijeta, progovaraju o isprepletenosti tehnologije i kapitalizma, gamingu, online datingu, ali i mogućnostima kreativnog otpora u digitalno i kapitalističko doba.

Kako je navedeno, u industriji videoigara, aplikacijama, algoritmima prepoznaju mjesta oblikovanja već postojećih želja i ponašanja odavno u službi konzumerističke kulture.

Nova produkcija kolektiva Total Refusal Apocalyptic Sublime (2025.) nastaje unutar modificirane verzije jedne od najprodavanijih videoigara – GTA V i prikazuje potapanje grada Los Santosa, hiperrealističnog virtualnog dvojnika Los Angelesa.

Susanna Flock se osim kao članica kolektiva Total Refusal predstavlja samostalno, spajajući znanstvenofantastični imaginarij videoigre i naraciju inspiriranu iskustvima online dejtanja u radu Unmatched Signals (work in progress) (2025.). Pritom istražuje kako se paradoks izbora i tržišna logika infiltriraju u sferu intimnih odnosa.

Popularna i ekranizirana videoigra Last of Us u podlozi je eksperimentalnog filma Petre Mrša I Can Save Her (2024.). No umjesto direktne primjene igrice, ona je u filmu evocirana na nekoliko razina, preusmjeravajući fokus na tijelo koje igra.

Gabriel Hensche predstavlja sa serijom videa Exercises for the Digital Age nalik na YouTube/TikTok tutorijale, koji nam pomažu preživjeti i napredovati u digitalnom svijetu.

Dizajn izložbe rezultat je zajedničkog rada berlinskog umjetnika Simona Stanislawskog i polaznika višednevnih radionica koje je vodio tijekom boravka na Rezidenciji Kamov u Rijeci.

Uz njega autori dizajna izložbe su Lucija Brkić, Ema Kreč, Lea Maravić, Fran Mrša, Tessa Prgomelja Kanjuh, Lara Selmanović, Tereza Šarić i Dora Zec, a autori koncepcije izložbe su Petra Mrša, Gabriel Hensche, Susanna Flock i Leonhard Müllner. Kustosica je Kora Girin.

U propratnom programu je radionica "Što se događa s umjetnom inteligencijom?" voditelja Mareka Tuszynskog, 6. prosinca, te virtualni događaj uz online verziju izložbe "Mentally, I am here" 7. prosinca.

Izložba je realizirana sredstvima Ministarstva kulture i medija, Grada Rijeka, Goethe-Institut Kroatien, Primorsko-goranske županije i Land Steiermark, a otvorena je do 20. veljače.