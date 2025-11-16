Bio je komunist, ali za Tita je mislio da je dosadnjaković, a zbog političkih stavova nikad nije dobio Oscara

Gledali smo 'GLAS HIND RAJAB' na ZFF-u

Dijete satima moli pomoć za spas života, a pomoć ne dolazi. Ovaj film je spomenik sumraku čovječnosti

Fillm tuniske redateljice Kaouther Ben Hanie snimljen je po istinitom događaju koji se dogodio 29. siječnja 2024. kada su volonteri Crvenog polumjeseca u Palestini primili poziv za hitnu pomoć. S druge strane telefonske linije bila je petogodišnja djevojčica koja je ostala zarobljena u automobilu, na koji je, kako će se ispostaviti kasnije, izraelska vojska ispalila 335 hitaca. S njom u automobilu bili su njezin ujak i ujna i njihovo četvero djece i svi su ubijeni u napadu izraelske vojske