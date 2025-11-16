Bio je komunist, ali za Tita je mislio da je dosadnjaković, a zbog političkih stavova nikad nije dobio Oscara

Stigli smo sretno i odvezli se automobilom Mercedes-Benz do Pule, gdje nas je čekao brod. Masa fotografa, novinara i TV ljudi čekala nas je na aerodromu. Uobičajena pitanja: "Kakav je osjećaj glumiti velikog čovjeka?", "Koliko znate o Titu?" Dali su nam vilu nedaleko od Titove. Vrlo vruće, bez klima-uređaja. Madam Broz dočekala nas je u vili. Krupna žena vrlo seljačkog izgleda te krajnje šarmantna, razoružavajućeg osmijeha. Ponuđeni su nam kanapei (koje sam pojeo, maknuvši kruh), šampanjac, koji sam odbio, i ukusna turska kava, koju nisam odbio.
