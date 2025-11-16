Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 54
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
100. rođendan Richarda Burtona

Bio je komunist, ali za Tita je mislio da je dosadnjaković, a zbog političkih stavova nikad nije dobio Oscara

Autor
Ivica Beti
16.11.2025.
u 10:24

Prije sto godina rođena je glumačka legenda koja je početkom 70-ih boravila u Hrvatskoj, družeći se s Titom i Jovankom. Poznat po burnoj vezi sa slavnom Elizabeth Taylor, između razvoda i ponovnog braka s njom, nakratko je bio zaručen i s princezom Elizabetom od Jugoslavije

Stigli smo sretno i odvezli se automobilom Mercedes-Benz do Pule, gdje nas je čekao brod. Masa fotografa, novinara i TV ljudi čekala nas je na aerodromu. Uobičajena pitanja: "Kakav je osjećaj glumiti velikog čovjeka?", "Koliko znate o Titu?" Dali su nam vilu nedaleko od Titove. Vrlo vruće, bez klima-uređaja. Madam Broz dočekala nas je u vili. Krupna žena vrlo seljačkog izgleda te krajnje šarmantna, razoružavajućeg osmijeha. Ponuđeni su nam kanapei (koje sam pojeo, maknuvši kruh), šampanjac, koji sam odbio, i ukusna turska kava, koju nisam odbio.

Ključne riječi
povijest povijesna priča Oscar kazalište film Elizabeth Taylor Jovanka Broz Josip Broz Tito Tito Richard Burton

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Gledali smo 'GLAS HIND RAJAB' na ZFF-u

Dijete satima moli pomoć za spas života, a pomoć ne dolazi. Ovaj film je spomenik sumraku čovječnosti

Fillm tuniske redateljice Kaouther Ben Hanie snimljen je po istinitom događaju koji se dogodio 29. siječnja 2024. kada su volonteri Crvenog polumjeseca u Palestini primili poziv za hitnu pomoć. S druge strane telefonske linije bila je petogodišnja djevojčica koja je ostala zarobljena u automobilu, na koji je, kako će se ispostaviti kasnije, izraelska vojska ispalila 335 hitaca. S njom u automobilu bili su njezin ujak i ujna i njihovo četvero djece i svi su ubijeni u napadu izraelske vojske

Glumci Nikša Butijer, Tina Orlandini, Ana Marija Veselčić, Mauro Ercegović Gracin i redateljica Hana Jušić
'bog neće pomoći' na zff-u

FOTO Pogledajte tko je sve bio na premijeri hvaljenog filma Hane Jušić

Hrvatska premijera filma „Bog neće pomoći“ redateljice i scenaristice Hane Jušić te producentice Ankice Jurić Tilić održana je sinoć na Zagreb Film Festivalu. Nakon brojnih nagrada na svjetskim festivalima, film producentske kuće Kinorama prikazan je pred domaćom publikom, koja ga je u do posljednjeg mjesta ispunjenoj dvorani 7 multipleksa CineStar Zagreb dočekala s dugačkim pljeskom.

Zagreb: Održana premijera filma "SOKOL - Nezaustavljiv kao sudbina"
Vukovar se brani i u kinu

Na premijeru filma kojim je uz pomoć AI oživljen heroj Velimir Đerek Sokol, stigla je i njegova obitelj

U čak tri dvorane u Kaptol Boutique Cinema by Cinestar premijerno je prikazan dokumentarac "Sokol – Nezaustavljiv kao sudbina“ koji s prikazivanjem u kinima diljem Hrvatske kreće 13. studenog. Donosi potresnu, autentičnu i do sad neispričanu priču o životu Velimira Đereka Sokola, zapovjednika Sajmišta. Na premijeri filma uz autore Dominika i Eduarda Galića bili su i Andrej Plenković, Gordan Grlić Radman, Tomo Medved te mnogi drugi uzvanici

Trenutak nestajanja
Piše Jelena Ružić

'Trenutak nestajanja' dobro je režiran film i to je ujedno jedini razlog zbog kojeg je gledljiv

Radnja filma odvija se u gradiću u kojem tijekom jedne noći misteriozno nestaje sedamnaestero djece, i to svi iz istog razreda. Jedini koji nije nestao je dječak Alex, a odmah nakon nesretnog događaja premješten je u drugi razred. Roditelji su šokirani, bijesni, neutješni i, naravno, cijela se zajednica digla na noge kako bi došla do odgovora i kako bi pronašla svoju djecu.

Učitaj još

Kupnja