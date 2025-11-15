Naši Portali
dodijeljene nagrade

Dirljivi film srpskog redatelja Stefana Đorđevića je pobjednik ZFF-a

VL
Autor
Hina
15.11.2025.
u 21:34

Zlatna kolica za najbolji dugometražni igrani film 23. Zagreb Film Festivala osvojio je film "Vjetre pričaj sa mnom", a najboljim hrvatskim filmom u programu Kockice proglašen je „Rahlo” Joze Schmucha

Film „Vjetre, pričaj sa mnom" srpskog redatelja Stefana Đorđevića osvojio je Zlatna kolica za najbolji dugometražni igrani film 23. Zagreb Film Festivala (ZFF), čiji je natjecateljski dio završio u subotu svečanom dodjelom nagrada u zagrebačkom kinu CineStar Branimir.

Spojivši autobiografske i fiktivne elemente Đorđević se u toj hrvatskoj manjinskoj koprodukciji, svom dugometražnom prvijencu, u kojemu se pojavljuju i članovi njegove obitelji, vraća kući prvi put nakon smrti svoje majke.  

„Prije svega film je nastao iz potrebe da dokumentiram način na koji se moja mama borila s bolešću, poželio sam sačuvati tu njezinu snagu i volju da nekako ostane s nama, ali i dati univerzalnu priču o ljubavi i sjećanju”, rekao je Đorđević za Hinu uoči premijere svog filma na festivalu.

Žiri, u kojemu su bili Una Gunjak, Nicola Marzano, Meinolf Zurhorst, nagradio ga je za „iskren, autentičan i pažljiv pristup koji nam donosi duboko emotivnu obiteljsku dramu, koja umjesto oslanjanja na konvencionalna dramatična sredstva koristi sugestivan zvučni pejzaž i lirične vizuale kako bi stvorili filmsku pjesmu.”

O nagradama kratkometražnim filmovima odlučivao je tročlani žiri - Sara Alavanić, Bard Ydén i Ivan Ramljak.

Zlatna kolica za najbolji hrvatski film u programu Kockice dodijeljena su filmu „Rahlo” Joze Schmucha, „dirljiv portret ostataka života nakon rata, prikazan kroz pomirenje žene na samrti s davno izgubljenim sinom koji je nestao prije 30 godina.”

"Drago mi je da ovu nagradu dobivam tako blizu 18. studenog što je važan datum za sve nas koji dolazimo iz Vukovara, ali isto tako želim reći da žrtva koja je podnio naš grad ne smije biti polog mržnji nego polog ljubavi. Ntko se ne smije koristiti Vukovarom kao opravdanjem za mržnju", poručio je Schmuch. 

Zlatna kolica za najbolji međunarodni kratkometražni igrani film osvojila je „Obiteljska nedjelja” meksičkog redatelja Gerarda Del Raza, „moćan i impresivan film snimljen u jednom kadru koji jednostavnom kružnom strukturom iz perspektive promatrača pojačava ponekad stravičnu prirodu meksičkog života, često skrivenu od očiju javnosti, no uvijek prisutnu.”

U video poruci zahvale Del Razo je rekao kako mu je izrazito drago što je nagrađen na Zagreb Film Festivalu jer i samo sudjelovanje u njegovoj kratkometražnoj konkurenciji smatra velikom čašću s obzirom na to da, napomenuo je, ima jednu od najboljih festivalskih selekcija kratkometražnih filmova u Europi, ali i u svijetu.

Za ZFF-ovog kandidata za najbolji europski kratkometražni film Prix Vimeo Europske filmske akademije 2027. odabran je francuski film „Bog se srami” Jocelyna Charlesa, egzistencijalna horor priča, naturalistička i surova. „U svojoj biti vrlo humanistički i iskreno prikazuje našu zajedničku potrebu za znanjem, čak i ako to znači vlastito uništenje”, istaknuto je.

Žiri programa Ponovno s nama, Bruno Anković, Dora Šustić i Tina Tišljar dodijelili su Zlatni bicikl za najbolji film u programu Ponovno s nama norveškom filmu „Sentimentalna vrijednost” Joachima Triera.

Rekli su da su imali težak zadatak jer je svaki od šest filmova bio impresivan, posebno istaknuvši „Glas Hind Rajab” kao film koji ih je emocionalno dotukao i za koji misle da je važno da ga što više ljudi pogleda, jer nas upozorava na brutalnost vremena u kojem živimo.

Za film koji su nagradili „Sentimentalna vrijednost” kažu da je izrazito kompleksne i impresivne režije, emocionalne dubine, raskošne i maštovite dramaturške strukture i izuzetnog glumačkog ansambla, pokazuje kako vratiti nadu.

„Film je to koji nježno prikazuje obiteljske rane i ljudske nesavršenosti. I upravo je ta nježnost ono što nas je posebno dirnulo, jer budi optimizam i govori nam da je rane unutar obitelji moguće iscijeliti, i to putem umjetnosti”, ocijenili su.

Nagradu PLUS za najbolji film prema odluci mladog žirija osvojio je belgijski „Ples lisica” Valéryja Carnoya koji se „ističe originalnošću i realističnim prikazom međuljudskih odnosa.”

Mladi žiri - Maša Batinović, David Jurić, Kali Martinović, Greta Mikec i Erika Uka rekli su da su ih u tom filmu oduševili inovativna razrada tematike ranjivosti, trodimenzionalnost likova i emocionalna vrijednost filma, a uz konzistentu dinamiku i intenzivnost film drži gledatelje na rubu sjedala

Dječji žiri, Vigo Krakar, Tea Kranjčec i Tin Sušec, dodijelio je KinoKino nagradu za najbolji film švicarskim „Divljacima” Claudea Barrasa koji, rekli su, govori o važnosti očuvanja prirode i pokazuje da možemo biti pokretači promjena. 

Direktor festivala Boris T. Matić rekao je na zatvaranju kako je ove godine bilo najviše rasprodanih projekcija u povijesti festivala, a bilo je i puno zadovoljnih gostiju koji im već šalju poruke da se žele vratiti.

Nakon dodjele nagrada izvan konkurencije prikazuje se Zlatnim lavom nagrađen komični triptih „Otac majka sestra brat” legendarnog američkog indie redatelja Jima Jarmuscha. Dio filmova prikazuje se i u nedjelju, a nakon toga odlaze i u dvadesetak kina diljem Hrvatske.

JO
Joseph1
21:51 15.11.2025.

Baš sam iznenađen.

Avatar Navijač
Navijač
22:10 15.11.2025.

Srbi su ga i ocijenjivali. Stvarno hoćete da nam se zgade doslovce.

