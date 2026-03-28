Spektakl, adrenalin i očaravajuća Eva Green: Večeras gledamo nastavak kultnog filma '300'

Nakon golemog uspjeha filma "300" redatelja Zacka Snydera, priča o tristo Spartanaca proširena je nastavkom "300: Uspon carstva", koji večeras gledamo na RTL-u s početkom u 22:05 sati. Riječ je o paralelnoj priči koja se odvija prije, za vrijeme i nakon borbe prikazane u prvom filmu, no radnja se seli na more, gdje atenski general Temistoklo pokušava ujediniti posvađane grčke gradove-države kako bi se oduprli perzijskoj floti.

Junaka filma, Atenjanina Temistokla, glumi Sullivan Stapleton, ali prava zvijezda ovog filma je zapovjednica perzijske mornarice Artemizija, koju maestralno tumači Eva Green. Ona je rođena Grkinja, ali je kao dijete prodana u roblje te je pogoni je nezadrživa žeđ za osvetom vlastitom narodu...

Iako je u nastavku filma redateljsku palicu preuzeo Noam Murro, film je ostao vjeran spektakularnoj estetici originala i Zacka Snydera, koji na ovom filmu potpisuje produkciju i scenarij. Sniman je većinom u Bugarskoj, s budžetom od 110 milijuna dolara, a na kinoblagajnama diljem svijeta zaradio je više od 337 milijuna dolara. Međutim, reakcije kritičara bile su pomiješane. Većina ih se slaže kako nastavak nije ni do koljena originalu te da je svijetla točka filma očaravajuća izvedba Eve Green.

Radnja temelji se na stvarnim bitkama kod Artemizija i Salamine, okršajima koji su se odvijali istovremeno s bitkom kod Termopila. Međutim, film uzima velike kreativne slobode. Primjerice, Temistoklo nije ubio perzijskog kralja Darija u bitci kod Maratona, već je Darije umro godinama kasnije, i to prirodnom smrću. Kao što smo mogli i pretpostaviti, Kserkso se nije transformirao u boga kupajući se u mistićnoj tekućini u kakvoj špilji, a iako je Artemizija doista postojala, nije bila Grkinja-ropkinja, već kraljica Halikarnasa koja se borila na strani Perzijanaca i preživjela rat. Neki povjesničari su se također pobunili protiv orijentalističkih klišeja u filmu, u kojem su "civilizirani Grci" prikazani u znatno boljem svjetlu od "barbarskih Perzijanaca".

Međutim, "300: Uspon carstva" ne pretvara se da je dokumentarac i ne treba ga tako niti gledati. Ono što on donosi su brutalne bitke, akciju, adrenalin i vizualni stil koji oduzima dah.