Časopis Kolo u novom je broju čitav posvećen Hrvatskom Kraljevstvu

Četvrti broj časopisa Matice hrvatske za književnost, umjetnost i kulturu "Kolo 4/2025." tematski je posvećen 1100. obljetnici Hrvatskoga Kraljevstva, objavila je ta institucija

O prvom hrvatskom kralju Tomislavu i 1100. obljetnici Hrvatskoga Kraljevstva objavljeni su tekstovi Alojza Jembriha "'Rex Croatorum' i papa Ivan X.", M. Kovačevića "Izvori, tradicija i predaja o Saboru i kralju na Duvanjskom polju" i Bernardice Kraljević "Umjetnički doprinos Hrvatskog pjevačkog saveza i pjevačkih društava razvoju tradicije slavljenja hrvatske kulture i održavanju proslave 1000-te obljetnice hrvatskog kraljevstva u Zagrebu 1925. godine".

Tu su i tekstovi Mahire Isak i Danijele Papić "Kronološki osvrt na obilježavanje 1100. obljetnice krunidbe kralja Tomislava na Duvanjskom polju" i Stipe Kutleše "Umjetnička interpretacija krunidbe kralja Tomislava – u povodu obilježavanja 1100. obljetnice".

U rubrici Književna scena objavljeni su ulomci pjesme Vladimira Lončarevića "Hrvatski spjev o velegodini 1100. kralja Tomislava i Kraljevstva Hrvatskoga na način starih poet složen i ugođen", stihovi Marka Grbe "na domoljubne teme" te pjesnika Borisa Domagoja Biletića "Sređivanje krhotina".

Milena Vuković Runjić u prigodi 150. obljetnice hrvatskoga pjesnika Vladimira Vidrića piše o njegovoj elegantnoj i neuhvatljivoj Arkadiji. Zdenko Zlatar se u tekstu o njemačkom književniku Thomasu Mannu bavi njegovom razvojnom linijom od Luthera do Hitlera, a glavni urednik Kola piše o nepoželjnim i nepodobnim hrvatskim temama.

U rubrici Tragovima baštine Alojz Jembrih piše o Ogulinskoj čitanki. Književnik Stijepo Mijović Kočan piše o kazališnim predstavama, a o knjigama pišu akademik Stjepan Damjanović, Robertino Bartolec, Perina Meić i Nevenka Nekić.

Časopis Kolo je najstarija publikacija Matice hrvatske. Pokrenut je 1842., a pokrenuli su ga Stanko Vraz, Ljudevit Vukotinović i Dragutin Rakovac.