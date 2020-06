Čak 230 izložaka, od provokativnih igračaka za odrasle do nakita i šešira

Ovogodišnji, 55. Zagrebački salon, posvećen primijenjenim umjetnostima i dizajnu, najveći je po broju prijavljenih radova, a na njegovu temu "Puls trenutka ili što vas pokreće" odgovorili su mnogi umjetnici, istaknula je u srijedu na otvorenju ravnateljica Salona Ivana Bakal.

Organizator 55. Zagrebačkoga salona je Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti (ULUPUH) u suradnji s Tehničkim muzejom "Nikola Tesla" i Muzejom Mimara, kustosica je Iva Körbler, koja je i autorica koncepcije pod naslovom "Puls trenutka ili što vas pokreće".

Salon je otvoren na prostoru ispred Tehničkoga muzeja "Nikola Tesla" gdje je Bakal ocijenila da je tema salona odlična te da je za selekciju bilo prijavljeno više od 500 radova, od kojiih je selekciju prošlo njih 230. Odabrani radovi, rekla je Bakal, mogu se pak vidjeti u tri izložbena prostora - izložbenoj dvorani uz glavnu zgradu i Hali V Tehničkoga muzeja "Nikola Tesla" u sklopu "Ljeta u Tehničkom muzeju" i u galeriji ULUPUH.

Salon je proglasia otvorenim njegova kustosica i autorica koncepcije Iva Körbler. Kustosica je zahvalila umjetnicima što su u tako velikom broj odreagirali na temu, a posebice zato što se do zadnjega časa, odnosno do polovice svibnja, zapravo nije znalo hoće li se Salon uopće moći održati, kako zbog koronavirusa, tako i zbog financiranja.

Körbler je objasnila kako se, razmišljajući o temi Salona, osvrnula i na iskustva starijih kolega, starijih Salona, te drugih trijenalnih i bijenalnih priredaba. Iz toga je pak, istaknula je, bilo jasno da su umjetnici često reagirali sjajnim radovima, ali nisu uvijek prolazili zbog previše usko definirane i rigidne koncepcije.

S obzirom na to da bi Salon trebao dati kakav-takav objektivni presjek trogodišnjega stvaralaštva na području primijenjenih umjetnosti, smatrala je da treba pokazati što više radova i što više različitosti kako u stilovima, tako i u tehnikama te medijima. Pritom, dodala je Körbler, vodila je računa o tome da se ipak ne izađe iz onoga što primijenjena umjetnost jest, a koju je, kako je rekla, zadnjih nekoliko godina kritika dosta desetkovala.

Kustosica se nada da će se publika uvjeriti kako su korespondencija i komunikacija umjetnika i organizatora bili dobri i da će im se dopasti postav. Smatra kako će se dijelom kroz odabranu temu pokazati da su mnogi umjetnici odlično odreagirali na situaciju do koje je došlo zbog koronavirusa i potresa.

To pak znači, rekla je Körbler, da se nismo ograničili samo na plasman i prodaju radova, već i na to kako se sami umjetnici osjećaju s obzirom na to da nemaju gdje plasirati i prodati svoje radove.

Ipak, Körbler se nada da će ovogodišnji Zagrebački salon biti "jedan mali svjetli trenutak na početku ljeta koji će nam možda ipak vratiti malo optimizma i razveseliti nas".

Izložba je financijski realizirana uz potporu Ministarstva kulture i Gradskog ureda za kulturu Grada Zagreba, a bit će otvorena do 14. srpnja kada će biti objavljen katalog i imena dobitnika nagrada 55. Zagrebačkoga salona.

Posjetitelji imaju priliku vidjeti najbolje od dizajna, poput radova studija Bruketa & Žinić &Grey, postave najhvaljenijih izložbi u protekle tri godine (Penezić & Rogina arhitekti d.o.o., Damir Gamulin i Antun Sevšek), zvučne instalacije, modni dizajn Branke Donassy, i Loredane Bahorić, šešire, keramiku i još mnogo toga. Izložen je i provokativan produkt dizajn- igračke za odrasle nagrađivanog brenda Lelo. ističu iz ULUPUH-a.

Zagrebački salon ugledna je nacionalna izložba suvremenoga stvaralaštva na polju vizualnih umjetnosti, dizajna i arhitektur koji je Skupština grada Zagreba utemeljila 1965. Izložba je to recentnih likovnih ostvarenja, odnosno godišnja smotra suvremenog umjetničkog stvaralaštva posvećena naizmjence vizualnim umjetnostima, arhitekturi i urbanizmu, odnosno primijenjenim umjetnostima i dizajnu.