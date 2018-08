Asghar Farhadi: Ne govorim samo protiv Trumpa, nego protiv svih političkih radikala

Na 24. Sarajevo film festivalu dobili smo priliku družiti se s dvostrukim iranskim oskarovcem Asgharom Farhadijem. Mnogi znaju da je Farhadi aktualni dobitnik Oscara za najbolji film na stranom jeziku za “Trgovačkog putnika”, a 2012. dobio je i zlatni kipić za “Nadir i Simin se rastaju”.

U Sarajevu je prikazan njegov novi film, “Svi znaju” s Penelope Cruz i Javierom Bardemom, koji je svjetsku premijeru imao u Cannesu. Film snimljen na španjolskom jeziku govori o Lauri koja živi u Buenos Airesu s mužem i dvoje djece, a vraća se u svoje rodno mjesto u vinorodnom području nedaleko od Madrida zbog sestrina vjenčanja. No, vjenčanje je isto tako i savršeno mjesto za posjet tajnama prošlosti koje će površinu izvući šokantan događaj.



– Španjolska je tradicijski slična Iranu. U njoj je prisutna harmonija između tradicijskog i modernog načina života, što se odnosi i na obiteljski život. Iranci se mogu povezati i s južnjačkim španjolskim duhom – otkrio je redatelj i scenarist zašto je osjetio takvu bliskost sa Španjolskom da je napravio i film.

– Prije nekih 15 godina putovao sam s obitelji na jug Španjolske. Hodao sam s kćeri ulicama i primijetio da su sve oblijepljene posterima s likom mlade djevojke. Kći je pitala što je s njom i otkriveno nam je da je oteta. Cijelo je putovanje moja kći bila preplašena i pitala me o tom nesretnom događaju. Privukla me priča o tome da obitelj nekamo putuje pa izgubi jednog člana, što ta obitelj onda prolazi. Za priču je naime potrebna kriza. Ako stavimo pet ljudi u lift i on prođe svoju putanju neometano, izaći ćemo iz lifta ništa ne doznajući o tim ljudima No ako lift zaglavi na samo 20 minuta, ta se situacija mijenja. Tek kada nešto poremeti našu rutinu dobivamo mogućnost da se zaista međusobno upoznamo – opisao je Farhadi kako je nastala priča filma “Svi znaju”, u kojem se kao važan lajtmotiv provlači i klasna razlika između likova.

– I u prijašnjim sam filmovima imao takve situacije. Uvjeren sam da u nekim zemljama postoji skriven, latentan rat između društvenih staleža. U naprednim zemljama to nastoje skriti, no ipak to postoji. Kada se osobu procjenjuje, gleda se njezina prošlost. Shvatio sam da i u Španjolskoj postoji takav fenomen, pa sam odlučio uključiti ga u svoj novi film – rekao je Asghar Farhadi. U filmu, osim Cruz i Bardema, nastupa i najveća argentinska glumačka zvijezda Ricardo Darin.

– Od početka sam znao da će Penelope i Javier biti u tom filmu jer sam s njima o tome razgovarao još prije pet godina. Nisam ih odabrao zato što su velike međunarodne zvijezde, nego zato što volim njihov način glume. Isto je i s Ricardom. A ja u svojim filmovima volim glumu koja je jako blizu stvarnom životu. To danas pokušavaju mnogi, no postoji linija koju se prečesto prelazi i tada gluma postaje umjetnom. Ja tu životnost postižem tako da ne kažem koja je tema mojeg filma, govorim glumcima samo o odnosu između njihovih likova i njihovoj prošlosti. Tako sam u ovom španjolskom filmu svakome od glumaca dao ključ njihove glume – rekao je Farhadi te dodao kako je nekim od likova dao osobine nekih od likova iz Shakespeareovih drama. Primjerice, ključ za religioznog ali sumnjičavog i skeptičnog Alejandra kojeg tumači Ricardo Darin je Hamlet.

– Ramon Barea, koji je glumio Laurina oca Antonija, trebao je imati osobine kralja Leara koji je također imao tri kćeri, ali je sve upropastio. Svaki je lik imao uzor koji je glumac mogao pratiti, ne samo Shakespearea nego i iz stvarnog života. Bojao sam se da će se Penelope uvući u plačljivu depresiju, a htio sam suprotno, da ta tuga bude ona u vučice koja je izgubila svoje mlado, da u tome izvuče svoju agresivnu stranu – objasnio je Farhadi. Naglasio je i kako ne treba previdjeti elemente simbolike u “Svi znaju” koja se odnosi na vrijeme i njegov utjecaj na likove te odnos između očeva i kćeri koji se provlači kroz cijeli film. I jasno, tajne koje izbijaju na površinu osiguravaju dinamiku filmu.

– Svatko ima svoje tajne, kada jednom one to prestanu biti, osjećamo olakšanje, no puno će nas i stajati. Tajne iz prošlosti nešto su što nas pritišće i time što se stalno trudimo da ih ne otkrijemo, jer znamo da one nepovratno mijenjaju osobe i njihove odnose – objasnio je iranski oskarovac, koji je komentirao i politička prošlogodišnju dodjelu najvećih filmskih nagrada na kojoj autori s Bliskog istoka nisu mogli biti zbog zabrane ulaska u SAD.

– Svi znaju da nisam sudjelovao na dodjeli, izdao sam priopćenje kako bih sve objasnio. Bila je to odluka u dogovoru s ostalim redateljima u konkurenciji i ja sam je poštovao. Moje priopćenje nije bilo samo protiv Trumpa već i protiv svih radikala u svijetu jer takvi ljudi imaju sličnu, ako ne i identičnu strukturu. Ponekad će nešto reći i protiv onoga drugoga, no njihov stil ostaje isti – rekao je Asghar Farhadi o Oscaru koji nije osobno primio.