'Sam samcat': Mračna drama o razvodu s ruba Zagreba

Na 24. Sarajevo film festivalu premijerno je predstavljen peti film redatelja Bobe Jelčića. U središtu priče je Marko, mladi otac koji se nakon razvoda bori za više vremena sa sedmogodišnjom kćeri Leom od onog minimalnog koje određuje sud.

Kako je Jelčić i rekao, tema je uvijek aktualna, a sada može predstavljati i stanoviti napredak jer smo se odmakli od rata iako je i ovdje riječ o intimnom ratu, no koji ne treba visokog predstavnika. Dapače, nije ovo jedini film takve tematike na ovogodišnjem festivalu.

– Filmove radim zbog stava koji imam, no kroz film taj svoj stav ne namećem. Ovo je film u kojem se dekodira sustav, ali i film u kojem muškarac pokazuje emocije, gdje mu je dopušteno i da plače – rekao je Jelčić ponavljajući odakle motiv za ovaj film – i sam se razveo.



Rakan Rushaidat tumači Marka onoliko životno koliko je to moguće prikazujući nam dramu oca koji više ne može sve svoje vrijeme posvetiti svojoj kćeri koju odlično tumači mala Lea Breyer. Kao katalizatori Markove drame tu su neobično uvjerljivi prizori iz različitih ureda koji se bave ovakvim situacijama jer Jelčić dijalozima, slikom i zvukom, kakofonijom svakodnevne tamošnje buke, pokazuje kako oni realno ne pomažu nikome.

Mogao si je Jelčić olakšati život pa postaviti film u neko pristojno i smireno okružje, poput onoga kakvim zamišljamo urbani Zagreb, gdje se poštuje neki red u koji spadaju i odluke sudova, te napraviti klasični film o drami razvoda. Ali “Sam samcat” odvija se u rubnim dijelovima grada, među prognaničkim obiteljima sjeverne Bosne, gdje je često i nužno snalaziti se na različite načine da bi se opstalo.

Tako se i Marko oslanja na tetka, tumači ga briljantno Miki Manojlović, koji mu obećava pomoć nekog Josića koji radi u državnoj službi, prijatelje koji mu predlažu ovakve ili onakve metode, čak i bijeg, a samo da bi Marko shvatio da takve stvari nisu predviđene za običnog, malog čovjeka, nego on svoju borbu mora izboriti – sam samcat. Jer, tetka će više zabrinuti situacija u kojoj mu se kći namjerava udati, a zet, prema njegovu mišljenju, nije najbolja prilika. U Obrani i zaštiti Rushaidat je igrao sina koji se sukobljava s ocem, a sada je u ulozi oca koji se bori za kćer.

– Sve oko nas u takvoj situaciji tjera nas da emocije u nekom trenutku naprosto moraju preuzeti. Zato je važan Bobin pristup kojim vas navodi da stalno pokazujete što osjećate, no u kojem se ne dozvoljava da se te emocije preliju – rekao nam je Rakan Rushaidat.

Za Mikija Manojlovića, kojemu je u filmu partnerica također sjajna Snježana Sinovčić Šiškov, a koji je i ovom ulogom potvrdio zašto je legendaran, Bobo Jelčić i njegov način rada su otkriće.

– Bilo je to za mene jedno sasvim novo iskustvo i veliko iznenađenje. Jer, nije mi bilo teško pronaći u sebi tu ulogu, to je bilo tu negdje, ali je komunicirati na način kako to traži specifičan Bobin način rada, kroz okvir koji on za nju postavlja, bilo stvarno izazov – rekao je Miki Manojlović, a sjajna Lea Breyer potvrdila nam je da nakon ove uloge ostaje u glumačkim vodama.