Lidija Bajuk i Lazer Rok Lumezi

Naklonost etnološkoj baštini, tradicijskim napjevima i jedinstvenom suvremenom nakitu spojila je dvoje domaćih umjetnika

Lazer Rok Lumezi i Lidija Bajuk
Slavko Midzor/PIXSELL
Autor
Božena Matijević
11.12.2025.
u 11:41

U svakom gradu postoje neka mala mjesta s dušom zbog kojih, ma gdje krenuli, na trenutak ipak zastanete, a nerijetko u njih i zakoračite da sebi malo i ugodite, bilo da pogledate nešto lijepo, bilo da probate nešto fino, a bilo i samo zato da nekoga pozdravite, izmijenite koju riječ. I Zagreb obiluje takvim mjestima. Jedno od njih nalazi se u Vlaškoj ulici. Odmah na njezinu početku, u blizini Kvatrića. Hodate li njenom desnom stranom, u smjeru centra grada, onda ćete vrlo brzo naići na izlog Ateliera Lumezi pored kojeg je nemoguće proći i barem ne zastati. Pogledati izloženi ručno rađeni unikatni nakit. Uglavnom od srebra. Prstenje, naušnice, narukvice, ogrlice, privjesci, broševi... I eto vas za čas unutra. Ako to malo ulično "čudo" otkrivate prvi put, onda ćete taj trenutak, taj prvi susret s "dušom" tog prostora, pamtiti dugo. Jako dugo. I svako malo poželjet ćete opet svratiti. Oni pak koji su taj prvi trenutak doživjeli davno, još dok je to isto "čudo" krasilo jednu drugu ulicu, Tkalčićevu, i ovamo će u Vlašku odano svraćati znajući što ih i tko ih tamo čeka, jer "duša" tog malog stvaralačkog raja je umjetnik, čarobnjak u izradi unikatnog, filigranskog nakita i pjesnik - Lazer Rok Lumezi. Vidjeti ga se može i izvana. Obično sjedi iza pulta, na glavi mu je sprava koja mu omogućava da bolje vidi ono što rukama radi. Tako je bilo i pretprošlog tjedna. Vlaška mi je stalna hodačka ruta pa opet uđoh da ga pozdravim i vidim što ima novo. U tom trenutku začulo se nešto iz stražnjeg djela, gdje je radionica. Pogledala sam i u poslu za starim zanatskim stolom ugledala etnologinju i antropologinju, ujedno i našu poznatu pjesnikinju i etno-glazbenicu Lidiju Bajuk. Upoznale smo se i ona je odmah objasnila da je konačno došlo vrijeme da ostvari jednu svoju davnu želju – nauči izrađivati nakit. A kako je gospodin Lumezi još 1996. osnovao “Otvoreni atelier Lumezi” u kojem sve znatiželjne podučava tehnikama oblikovanja nakita, dolasci u njegov mali stvaralački atelier u Vlaškoj postali su joj trenuci učenja i uživanja pa jednom tjedno, nakon posla na Institutu za etnologiju i folkloristiku, dolazi otkrivati i usvajati tajne i vještine toga osebujnog zanata. Taj put nismo imali vremena dulje razgovarati pa smo dogovorili da se vidimo opet, na istom mjestu, točno za tjedan dana.  

Ključne riječi
kultura tradicija glazba pjevanje etnologija izrada nakita Lidija Bajuk Lazer Rok Lumezi

