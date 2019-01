Album dvije hrvatske glazbenice niže pozitivne recenzije

Kad ne može kod kuće, može u svijetu – zaključila je zagrebačka mezzosopranistica Nataša Antoniazzo i krenula u pohod na svjetsku diskografsku scenu, skupa s pijanisticom Mijom Elezović, svojom prijateljicom i dugogodišnjom suradnicom. Mia i Nataša već dugo surađuju, a prije deset godina održale su u Mimari i svoj prvi veliki zajednički koncert. Na recitalu “Večer uz Mignon” izvele su izbor solo popijevki koje su Beethoven, Schubert, Schumann, Liszt, Čajkovski, Wolf i Berg skladali na pjesme Johanna Wolfganga Goethea koje veliki pisac u svom romanu “Godine naukovanja Wilhelma Meistera” stavlja u usta djevojke koja utjelovljuje sve čežnje, snove i ideale romantizma. Taj su program umjetnice i snimile i Nataša Antoniazzo ga je razaslala na dvadesetak adresa stranih, uglavnom njemačkih diskografskih kuća. Od svih su dobile pozitivne odgovore, ali su čekale da odgovor s najvažnije i najprestižnije adrese, iz diskografske kuće Deutsche Grammophon.

Dostupan i na internetu

– Producent DG-a nazvao me nakon tri mjeseca i rekao mi da nažalost njihova kompanija ima već gotov plan rad za sljedećih nekoliko godina, ali mi je preporučio i uputio me na tvrtku Bella Musica Edition, a nama je bilo najbitnije da nađemo izdavača koji će ne samo objaviti naš CD nego i uložiti u njega, tako da mi ništa ne plaćamo, jer inače bismo to mogle i same – kaže agilna i poduzetna Nataša Antoniazzo. Njihov CD pod naslovom “Mignon” ne samo da je bio objavljen u nizu Antes Edition spomenute tvrtke, nego je skupio i lijep niz recenzija u časopisima čak i u Americi, s obzirom na to da je svjetsku distribuciju albuma preuzela jedna od najvećih svjetskih tvrtki te vrste Naxos. U Bella Musici bili su jako zadovoljni i ponudili našim umjetnicima daljnju suradnju.

– Kada sam im predložila solo popijevke hrvatskih skladatelja, odmah su bili zainteresirani jer tako nečeg na tržištu nema pa su pretpostavili da će takav album privući i pažnju muzikologa, osobito nakon što je Hrvatska postala članica Europske unije – kaže Nataša. Program im je sastavila Koraljka Kos, muzikologinja koja je najveći autoritet i poznavatelj te vrste glazbene literature u Hrvatskoj. Ugledna akademkinja ujedno je djevojkama otkrila da je i do sada bilo snimaka naših umjetnika s pojedinim odabranim solo popijevkama hrvatskih skladatelja, osobito Dore Pejačević, ili Božidara Kunca čije je pjesme snimila Renata Pokupić, ali da su one prve koje će na svjetskoj diskografskoj sceni kronološki predstaviti hrvatske skladatelje 19. stoljeća i moderne s takvim jednim antologijskim presjekom. Tako je pod etiketom Antes Edition, koja je namijenjena promoviranju mladih umjetnika i posebnih projekata poput ovog, krajem prošle godine u Njemačkoj objavljen CD “Das Kroatische Kunstlied” (Hrvatska umjetnička solo popijevka). Upravo krajem ovog tjedna Naxos će započeti i s njegovom svjetskom distribucijom, a dostupan je i na najvećim internetskim platformama. Popratni tekst, objavljen u knjižici CD-a na njemačkom i engleskom, napisala je Koraljka Kos i u njemu ukratko predstavila svakog od odabranih skladatelja i sadržaj pjesama. Uz to knjižica donosi i originalne tekstove uglazbljenih pjesama, od kojih su neke na hrvatskom, a neke na njemačkom jeziku. Kronološki pregled počinje popijevkom Ferde Livadića “Kamena djeva” na stihove Antuna Mihanovića, sadrži skladbe Ivana Padovca, Vatroslava Lisinskog, Franje Krežme, Ivana pl. Zajca i Dore Pejačević te završava s tri popijevke Blagoja Berse.

– Posebno je teško odsvirati za klavir jednostavno pisane pjesme, da ne budu blijede, dok je Zajčev “Vir” prava virtuozna klavirska minijatura – kaže Mia, a Nataša dodaje da je ta pjesma zapravo prava talijanska verdijanska “arijetina”. Za pjevačicu je pak najveći izazov i “krvava za pjevati” bila antologijska Bersina tužaljka “Seh duš dan” na Nazorove stihove, kojom CD završava, u izvedbi koja je nabijena opernom dramatikom, ali ostaje u intimnom okviru ovog žanra sa svim njegovim finesama.

Predstavljanje u Zagrebu

Glazbenice su od Ministarstva kulture i Grada Zagreba dobile potporu za snimanje za CD-a, koje je su u rujnu 2018. u maloj dvorani Lisinski obavili Božo Pandurić i Alan Šnajder, a umjetnice su osobito zahvalne i svom producentu Vanji Lisjaku, njegovu dobrom uhu i velikom iskustvu u tom poslu. Ukratko, Nijemci su na svjetsko tržište plasirali kompletan i vrhunski hrvatski umjetnički proizvod. Nešto od toga možete čuti već ovog petka, 18. siječnja, na Trećem programu Hrvatskog radija gdje će umjetnice gostovati u emisiji “Putovi hrvatske glazbe” (od 11 do 13 sati), a Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika organizira predstavljanje CD-a u Zagrebu 2. veljače u 11 sati u dvorani Matici hrvatske.