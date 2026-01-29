Naši Portali
SKUPA GREŠKA

Smijete li voziti auto s EU registracijama u Hrvatskoj? Jedna vozačica je dobila paprenu kaznu

Zagreb: Prometna gužva na Mostu Slobode
Zvonimir Barisin
VL
Autor
Večernji.hr
29.01.2026.
u 13:00

Zakon predviđa visoke novčane kazne (250 – 1320 eura) za osobe koje ne prijave korištenje vozila, prekorače dozvoljeno trajanje ili prekrše ostale uvjete

Tijekom turističke sezone hrvatske ceste pune su vozila s EU registracijama, često u vlasništvu hrvatskih državljana koji žive i rade u inozemstvu. No, unatoč prividno slobodnom prometu unutar Europske unije, hrvatski Zakon o posebnom porezu na motorna vozila (ZPPMV) propisuje jasna i stroga pravila o korištenju stranih vozila na teritoriju RH.

Prema tom zakonu, ako osoba s prebivalištem u Hrvatskoj upravlja vozilom registriranim u drugoj članici EU, a koje nije prijavljeno ni oporezovano u Hrvatskoj, smatra se da je počinjen porezni prekršaj, prenosi Revija HAK. Bez obzira na to tko je vlasnik vozila, vozač u tom slučaju može biti obveznik plaćanja posebnog poreza, kao i zateznih kamata – bez iznimke i neovisno o trajanju korištenja.

Kao ilustracija služi pravomoćna presuda Upravnog suda u Zagrebu (UsI-797/2021-9), kojom je potvrđeno rješenje Ministarstva financija prema kojem je hrvatskoj državljanki naloženo plaćanje gotovo 24.000 kuna posebnog poreza zbog upravljanja vozilom njemačkih registracija – iako nije bila vlasnica i koristila ga je svega sat i pol. Sud je zaključio da se radi o nezakonitoj uporabi jer vozilo nije bilo prijavljeno, niti je za njega plaćen propisani porez.

Svako korištenje, posjedovanje ili raspolaganje vozilom u RH na koje nije plaćen poseban porez – neovisno o vlasništvu – smatra se nezakonitim, osim ako osoba spada u jednu od zakonom propisanih iznimki. To uključuje:

  • Zaposlenike stranih poslodavaca koji koriste službeno vozilo za rad izvan RH.
  • Vlasnike obrta ili poduzeća registriranih u drugoj zemlji EU koji koriste vozilo u poslovne svrhe.
  • Fizičke osobe koje su iznajmile, posudile ili uzele vozilo u leasing u drugoj zemlji EU, ali samo uz prethodnu prijavu Carinskoj upravi i najdulje 15 dana boravka vozila u RH, te bez ponovne uporabe istog vozila u idućih godinu dana.

U suprotnom, osobu se smatra odgovornom za nezakonitu uporabu i obveznikom plaćanja posebnog poreza, bez obzira na razloge, trajanje vožnje ili namjeru. Zakon također predviđa visoke novčane kazne (250 – 1320 eura) za osobe koje ne prijave korištenje vozila, prekorače dozvoljeno trajanje ili prekrše ostale uvjete.

Avatar VargaiBoric
VargaiBoric
13:18 29.01.2026.

Ne odriču se uhljebi posebnog poreza ili ti nekadašnje carine....😁

