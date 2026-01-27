Jeste li pripremili novčanike? Ova usluga od 1. veljače poskupljuje za 60 posto, evo koliko ćemo ju plaćati

Građane Hrvatske od prvog veljače 2026. godine očekuje značajan financijski udar jer polica dopunskog zdravstvenog osiguranja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) drastično poskupljuje. Cijena će s dosadašnjih 9,29 eura skočiti na okruglih 15 eura mjesečno, što predstavlja povećanje od preko 60 posto. Na godišnjoj razini, trošak za osiguranike raste sa 111,48 eura na čak 180 eura. Ključna promjena jest da se poskupljenje odnosi na apsolutno sve osiguranike, bez iznimke. Neće biti pošteđeni ni oni s postojećim, starim ugovorima; od navedenog datuma svi će plaćati novu, višu cijenu. Prvi obračun u veljači bit će specifičan jer će se naplatiti razlika u cijeni, odnosno alikvotni dio od prvog veljače do datuma dospijeća police u tom mjesecu, što bi moglo izazvati dodatnu zbunjenost kod građana.

Ova odluka, iako nepopularna, dolazi nakon više od dvanaest godina u kojima se cijena police HZZO-a nije mijenjala. Kao glavni razlozi za poskupljenje navode se kumulirani troškovi unutar zdravstvenog sustava koji su posljednjih godina značajno porasli. Rast cijena medicinskog materijala, lijekova i opreme, povećanje plaća zdravstvenim djelatnicima te opća inflacija stvorili su pritisak koji sustav više nije mogao izdržati s nepromijenjenim prihodima od dopunskog osiguranja. Vlada ovim potezom pokušava stabilizirati financiranje zdravstva i osigurati njegovu dugoročnu održivost, no teret te stabilizacije u velikoj će mjeri pasti na leđa građana.

Posebna je pažnja posvećena umirovljenicima, najbrojnijoj i često najosjetljivijoj skupini korisnika. Za njih je pripremljeno rješenje koje bi trebalo smanjiti administrativne prepreke. Naime, onim umirovljenicima kojima se premija dopunskog osiguranja obustavlja izravno iz mirovine, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) i HZZO će automatski korigirati iznos. To znači da umirovljenici neće morati osobno odlaziti u urede niti podnositi zahtjeve za promjenu, čime se izbjegavaju gužve i nepotreban stres. Svi osiguranici svoje stanje i saldo po polici mogu provjeriti na web stranicama HZZO-a, pri čemu će do 31. siječnja 2026. biti iskazana stara cijena, a već od prvog dana veljače obračunavat će se nova.

Zbog ove značajne promjene ugovornih uvjeta, osiguranici dobivaju i zakonsko pravo na reakciju. Svi građani koji nisu zadovoljni novom cijenom imaju pravo na izvanredni raskid ugovora bez ikakvih penalizacija, odnosno bez plaćanja naknade za prijevremeni raskid. Ipak, za to postoji strogo definiran rok, a zahtjev za raskidom police potrebno je podnijeti HZZO-u najkasnije do 31. siječnja 2026. godine. U zahtjevu je važno jasno navesti da je razlog raskida upravo promjena cijene police, kako bi se izbjegli eventualni nesporazumi ili naplata naknade. Ovo pravo daje osiguranicima priliku da razmotre druge opcije na tržištu i donesu odluku koja najbolje odgovara njihovim financijskim mogućnostima.

Iako vijest o poskupljenju izaziva zabrinutost, važno je istaknuti i pozitivan pomak koji stupa na snagu mjesec dana ranije. Od prvog siječnja 2026. godine povećavaju se prihodovni cenzusi za ostvarivanje prava na besplatnu policu dopunskog osiguranja, onu koja se financira izravno iz državnog proračuna. Pravo na besplatno osiguranje imat će samci čiji mjesečni prihod ne prelazi 573,50 eura, dok je za članove kućanstva prag postavljen na 458,08 eura po članu. Povećanjem ovih pragova Vlada nastoji zaštititi socijalno najugroženije skupine građana, poput umirovljenika s niskim mirovinama i nezaposlenih, osiguravajući im da i dalje imaju pristup potpunoj zdravstvenoj zaštiti bez dodatnog troška.

Za mlađe dobne skupine, državna polica postaje skuplja od nekih osnovnih polica privatnika, koje se mogu pronaći po cijenama od šest do deset eura. Međutim, ključna prednost HZZO-a ostaje nepromijenjena, a to je jedinstvena cijena za sve, neovisno o dobi ili zdravstvenom stanju osiguranika. Upravo je to razlog zašto HZZO ostaje najpovoljnija, a često i jedina opcija za starije građane. Privatni osiguravatelji osobama iznad 60 ili 65 godina police naplaćuju znatno više, često i iznad 25 do 30 eura mjesečno. Pritom valja napomenuti da polica HZZO-a pokriva isključivo participaciju u javnom zdravstvu, dok privatne police često nude i dodatne usluge, poput pokrića za lijekove s B-liste ili sistematske preglede, ali uz strože uvjete raskida ugovora.