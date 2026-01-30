Propast ambicioznog projekta: 'Čudo' na njemačkim autocestama trebalo je trajati najmanje 10 godina, a sada se raspada

Prije nekoliko godina, autocesta A94 koja povezuje München i Passau potpuno je obnovljena s posebnim asfaltom za zvučnu izolaciju. Međutim, u posljednjih nekoliko tjedana počeli su se pojavljivati problemi s tom obnovom.

Naime, kako piše HAK Revija, specijalni asfaltni sloj koji je trebao smanjiti buku počeo je pucati na dionici od 18 kilometara. Rupe koje su se pojavile izazvane su materijalom ili obradom premaza, a pogoršane su i mrazom.

Ovaj projekt proširenja autoceste A94 bio je kontroverzan i proveden je uz mnoge uvjete kako bi se zadovoljile ekološke primjedbe. Ekolozi su zahtijevali posebnu zvučnu izolaciju, pa je na cesti nanesen tankoslojni asfalt debljine svega 1,5 do 2 centimetra.

Taj asfaltni sloj trebao je trajati od 10 do 12 godina, no problemi s njim pojavili su se već nakon nekoliko godina. Iako je asfalt trebao smanjiti buku, sada izaziva štetu zbog prodora vode u pukotine, što u kombinaciji s mrazom i temperaturnim fluktuacijama uzrokuje daljnja oštećenja.

Autobahn GmbH, odgovorna za njemačke autoceste, sada vrši pritisak na operatera autoceste, Isentalautobahn GmbH & Co. KG, da objasni uzrok problema i čim prije popravi oštećeni asfalt. Zbog tankog sloja asfalta i betona ispod njega, potrebno je brzo djelovanje, no morat će se čekati toplije vrijeme kako bi radovi mogli započeti.