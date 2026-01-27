Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 150
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ZBRKA OKO PRAVILA

Znate li koji žmigavac i kada treba upaliti u kružnom toku? Jednu stvar većina vozača radi krivo

Zagreb: Dvostruki kružni tok na Novoj cesti
Zeljko Hladika/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
27.01.2026.
u 15:00

Brzina kretanja vozila treba se prilagoditi građevinsko-tehničkim elementima križanja i prometu drugih vozila, a potrebno je izbjegavati nepotrebna ubrzavanja i pretjecanja

Vožnja kružnim tokom često je problem brojnim vozačima na hrvatskim cestama. Često su na kružnim tokovima događaju prometne nezgode, a svjedocimo smo i svađa jer neki vozači stvarno ne znaju pravila ili su ih jednostavno zaboravili. Na Redditu često korisnici raspravljaju upravo o tim pravilima, a jedno pitanje koje se često postavlja je 'Zašto neki prilikom izlaska iz kružnog toka daju lijevi žmigavac'.

A pravila postoje. Iz MUP-a savjetuju da kada se približavate križanju sa kružnim tokom prometa neophodno je pravovremeno uočite znakove za vođenje prometa ispred kružnog toka te da planirate svoju vožnju i donesete odluku o kretanju prema vašem odredištu (na kojem dijelu kružnog toka ćete se isključiti). Napominju da je potrebno izabrati odgovarajuću prometnu traku, a po potrebi se treba prestrojite pravovremeno i sigurno. Potrebno je prilagoditi brzinu kretanja te ustupiti prvenstvo prolaza vozilima koja se kreću kružnim tokom (ako u križanju ne vrijedi desno pravilo ili pak prometnom signalizacijom nije na drugi način reguliran promet).

Kod promjene prometne trake nužno je pravovremeno dati pokazivač pravca. Ako je drugi vozač u fazi prestrojavanja, prilagodite brzinu i olakšajte mu promjenu prometne trake. Prilikom ulaska u kružni tok ne dajemo pokazivač smjera, a prije izlaska iz kružnog toka dajemo desni pokazivač smjera, na taj način obavještavamo vozila da izlazimo iz kružnog toka i olakšavamo drugim vozačima njihov ulazak. Potrebno je obratiti pozornost na opasnost presijecanja smjerova vožnje kako bi se izbjegli prometni konflikt.

Nadalje, iz MUP-a savjetuju da ako postoje horizontalna i vertikalna signalizacija u kružnom toku neophodno je istu slijediti i uvažavati. Brzina kretanja vozila treba se prilagoditi građevinsko-tehničkim elementima križanja i prometu drugih vozila, a potrebno je izbjegavati nepotrebna ubrzavanja i pretjecanja.

Započela blokada teretnog prometa uz granicu s Hrvatskom: 'Drugog izbora nismo imali'
Ključne riječi
kružni tok promet auto Barkod

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!