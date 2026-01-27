Znate li koji žmigavac i kada treba upaliti u kružnom toku? Jednu stvar većina vozača radi krivo

Vožnja kružnim tokom često je problem brojnim vozačima na hrvatskim cestama. Često su na kružnim tokovima događaju prometne nezgode, a svjedocimo smo i svađa jer neki vozači stvarno ne znaju pravila ili su ih jednostavno zaboravili. Na Redditu često korisnici raspravljaju upravo o tim pravilima, a jedno pitanje koje se često postavlja je 'Zašto neki prilikom izlaska iz kružnog toka daju lijevi žmigavac'.

A pravila postoje. Iz MUP-a savjetuju da kada se približavate križanju sa kružnim tokom prometa neophodno je pravovremeno uočite znakove za vođenje prometa ispred kružnog toka te da planirate svoju vožnju i donesete odluku o kretanju prema vašem odredištu (na kojem dijelu kružnog toka ćete se isključiti). Napominju da je potrebno izabrati odgovarajuću prometnu traku, a po potrebi se treba prestrojite pravovremeno i sigurno. Potrebno je prilagoditi brzinu kretanja te ustupiti prvenstvo prolaza vozilima koja se kreću kružnim tokom (ako u križanju ne vrijedi desno pravilo ili pak prometnom signalizacijom nije na drugi način reguliran promet).

Kod promjene prometne trake nužno je pravovremeno dati pokazivač pravca. Ako je drugi vozač u fazi prestrojavanja, prilagodite brzinu i olakšajte mu promjenu prometne trake. Prilikom ulaska u kružni tok ne dajemo pokazivač smjera, a prije izlaska iz kružnog toka dajemo desni pokazivač smjera, na taj način obavještavamo vozila da izlazimo iz kružnog toka i olakšavamo drugim vozačima njihov ulazak. Potrebno je obratiti pozornost na opasnost presijecanja smjerova vožnje kako bi se izbjegli prometni konflikt.

Nadalje, iz MUP-a savjetuju da ako postoje horizontalna i vertikalna signalizacija u kružnom toku neophodno je istu slijediti i uvažavati. Brzina kretanja vozila treba se prilagoditi građevinsko-tehničkim elementima križanja i prometu drugih vozila, a potrebno je izbjegavati nepotrebna ubrzavanja i pretjecanja.