Plaća im ide i do 4000 eura, a nigdje ih nema dovoljno: 'Čak i da imamo do 20% više radnika, bilo bi posla'

Hrvatska se suočava s ozbiljnim manjkom profesionalnih vozača kamiona, a nedostaje ih gotovo 5000. Ovaj problem nije specifičan samo za Hrvatsku već pogađa i cijelu Europsku uniju, gdje prema službenim procjenama nedostaje više od 240.000 vozača. Hrvatska gospodarska komora upozorava na posljedice koje bi ovaj deficit mogao imati na gospodarstvo, dok strukovne škole traže sustavna rješenja kako bi osigurale dostatan broj vozača u budućnosti, izvještava HRT.

Martin Jarić, koji već 40 godina upravlja kamionom, uskoro će otići u mirovinu, a nije siguran hoće li svoje bogato iskustvo imati komu prenijeti. "Mlađi naraštaji rijetko se odlučuju za ovo zanimanje", kaže Jarić, dok mnogi iskusni vozači odlaze raditi u druge europske zemlje, gdje je tržište veće i potreba za vozačima jača. Jedna od najvećih prijevozničkih tvrtki u Hrvatskoj trenutačno zapošljava samo 300 vozača.

Milan Vrdoljak, direktor prijevozničke tvrtke Ricardo, ističe kako trenutačna situacija ne pogoduje mnogim tvrtkama. „Nema firme u Hrvatskoj, a vjerojatno ni u Europi, koja ima dovoljan broj vozača. Čak i da imamo 15 do 20 posto više zaposlenih, imali bismo posla“, dodaje Vrdoljak.

Hrvatska gospodarska komora naglašava da manjak vozača utječe na cijelo gospodarstvo. „Cijena prijevoza utječe na sve. Da bi se prijevoz realizirao, vozači moraju biti plaćeni, a to povećava cijene“, objašnjava Vedran Bestvina, viši stručni suradnik HGK Osijek. Jedno od mogućih rješenja leži u poboljšanju radnih uvjeta. „Iako ne možemo pratiti plaće koje se u EU kreću do 4000 eura, mnogi poslodavci su našli načine kako bi zadržali vozače u Hrvatskoj“, dodaje Bestvina.

Međutim, nedostatak interesa za upis u prometna zanimanja također predstavlja problem. U Elektrotehničkoj i prometnoj školi Osijek svake godine obrazuju samo dvadesetak učenika za ovu struku. „Posljednjih 15-20 godina imamo konstantno isti broj učenika, iako je na tržištu postojala veća potreba za vozačima“, kaže ravnatelj škole, Antun Kovačić. Bez sustavne strategije, stručnjaci upozoravaju da bi manjak vozača mogao postati još veći problem, ne samo za prijevoznike već i za cijelo gospodarstvo.