OPAKI ALBIRIOX

Androidi na udaru: Pojavio se opaki virus kojeg je gotovo nemoguće detektirati, ovo morate napraviti da se zaštitite

09.02.2026.
u 16:00

Sigurnosni istraživači upozoravaju na novi, iznimno opasan zlonamjerni softver za Android pod nazivom Albiriox, koji napadačima omogućuje preuzimanje kontrole nad pametnim telefonom u stvarnom vremenu, čak i dok korisnik aktivno koristi uređaj. Primarna meta ovog malvera su bankarske i kriptoaplikacije, a stručnjaci upozoravaju da se radi o jednoj od sofisticiranijih prijetnji zabilježenih posljednjih godina, piše Fenix.

Albiriox je prvi put otkriven u rujnu 2025., navode sigurnosni stručnjaci iz tvrtke Malwarebytes. Razvijen je prema modelu tzv. Malware-as-a-Service (MaaS), što znači da ga kibernetički kriminalci mogu iznajmiti ili kupiti kao gotov proizvod. Time se prag za pokretanje internetskih prijevara dodatno snižava, jer napade mogu provoditi i manje tehnički potkovani počinitelji.

Za razliku od ranijih mobilnih trojanaca, Albiriox nije ograničen na pojedine države ili određene financijske institucije. Već u prvim kampanjama ciljao je više od 400 aplikacija iz bankarskog i kripto sektora, uključujući i aplikacije dostupne korisnicima u Europi, među ostalim i u Austriji.

Zlonamjerni softver najčešće se širi maskiran kao naizgled bezazlena aplikacija, primjerice, alat za online kupovinu, sigurnosna nadogradnja ili korisna usluga. Nakon instalacije, u pozadini preuzima dodatne module i traži široke ovlasti pristupa sustavu. Posebno zabrinjava činjenica da napadač može preuzeti potpunu kontrolu nad uređajem dok korisnik misli da je zaslon neaktivan ili vidi samo crni ekran. U stvarnosti se pritom može odvijati prijenos slike zaslona uživo, bez ikakvog vidljivog upozorenja.

Albiriox pritom kombinira više naprednih tehnika napada. Osim prijenosa zaslona u stvarnom vremenu, omogućuje otvaranje bankarskih i kriptoaplikacija, pokretanje transakcija te čak zaobilaženje autentifikacijskih postupaka, izravno preko korisnikove aktivne sesije. Zloupotrebljavaju se Androidove funkcije pristupačnosti kako bi se automatizirali dodiri i klikovi, a dodatni rizik predstavljaju tzv. overlay slojevi, odnosno lažni zasloni za prijavu koji se prikazuju iznad stvarnih aplikacija i služe krađi korisničkih podataka.

Sigurnosni stručnjaci savjetuju da se aplikacije instaliraju isključivo iz službenih trgovina poput Google Playa. Poseban oprez potreban je kod poveznica zaprimljenih putem SMS poruka, e-pošte ili aplikacija za razmjenu poruka, čak i kada djeluju legitimno. Prije instalacije preporučuje se provjeriti naziv programera, recenzije korisnika i broj preuzimanja, a ako aplikacija traži neuobičajeno velik broj dozvola, osobito pristup porukama, kameri ili funkcijama pristupačnosti,  to bi trebao biti jasan znak za uzbunu.

ANDROID mobitel

Komentara 2

DX
Dx
16:32 09.02.2026.

Ako imaš primanja nedostatna da pokriju sve osnovne životne potrebe, onda nije do virusa , nego do sustava.

OT
otrovnijezik
16:16 09.02.2026.

Jel se treba cijepiti?

