Poslušaj
U TRI SPORTA

Danas su prvi nastupi hrvatskih sportaša na ZOI, evo koga možete pratiti

10.02.2026.
u 06:00

Prve će u akciju biti trkačice Tena Hadžić i Ema Sobol u kvalifikacijama sprinta klasičnom tehnikom, koje započinju u 9.15 sati na stazi stadiona za skijaško trčanje u Teseru.

Utorak je dan kad ćemo svjedočiti prvim nastupima hrvatskih sportašica i sportaša na XXV. zimskim olimpijskim igrama Milano-Cortina 2026., natjecat će se u tri sporta: skijaškom trčanju, brzom klizanju na kratkoj stazi i biatlonu.

Prve će u akciji biti trkačice Tena Hadžić i Ema Sobol u kvalifikacijama sprinta klasičnom tehnikom, koje započinju u 9.15 sati na stazi stadiona za skijaško trčanje u Teseru. Tena i Ema su na začelju startne liste na kojoj se nalazi 89 trkačica. Hadžić će na stazu s brojem 70, a Sobol je u svom olimpijskom debiju dobila broj 73. Startni interval je 15 sekundi.

U 9.55 sati će na istoj stazi biti održane kvalifikacije trkača, a među 95 imena na startnoj listi je i ono hrvatskog reprezentativca Marka Skendera koji je dobio broj 60. Kao i kod trkačica, startni interval je 15 sekundi.

U obje konkurencije će 30 najboljih po vremenu izboriti nastup u čevrtfinalu, u kojem će biti formirano pet skupina sa po šest natjecatelja, odnosno natjecateljica.

Sljedeća će u akciji biti brzoklizačica Valentina Aščić koja svoj drugi olimpijski nastup započinje na dionici od 500 metara. Ona je u prvoj od osam kvalifikacijskih skupina. Za plasman u četvrtfinale treba biti među prve dvije u svojoj skupini ili se naći među četiri najbrže trećeplasirane brzoklizačice.

Biatlonci Matija Legović i Krešimir Crnković će se natjecati u disciplini individual, na dionici od 20 kilometara. Matiji je dodijeljen broj 3, a Krešimir će startati s brojem 47, okružen brojnim favoritima za odličja. Prvi biatlonac će startati u 13.30 sati, a startni interval za ostale je 30 sekundi.
Ključne riječi
olimpijske igre ZOI 2026.

