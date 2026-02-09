Mnogi zaborave da se ovaj dio u autu mora redovito mijenjati i onda nastaju problemi: Evo kada treba otići kod mehaničara

Svjećica u benzinskom motoru igra ključnu ulogu u njegovom radu. Ova mala komponenta zapravo omogućuje pokretanje motora, učinkovit rad, optimalnu potrošnju goriva i smanjenje emisija štetnih plinova. Naime, njezina osnovna funkcija je stvaranje visokonaponske iskre koja paljenje smjese goriva i zraka čini mogućim. Svjećica tako može “preskočiti” iskre od 500 do čak 3500 puta u minuti, ovisno o brzini rada motora, piše HAK.

Iako se svjećice smatraju jednostavnom komponentom, mogu se pojaviti problemi koji utječu na performanse motora. Jedan od najsvježijih problema, koji se ponekad javlja nakon zamjene svjećica, uključuje loše pokretanje motora ili smanjenje njegove snage. Takvi problemi mogu nastati ako su svjećice pogrešno odabrane ili nepravilno ugrađene. Drugi problem, koji se često javlja tijekom vožnje, je isprekidan rad motora zbog nedostatka paljenja na jednom ili više cilindara. To može rezultirati uključivanjem lampice za upozorenje na nepravilnosti u sustavu.

Takve nepravilnosti u radu mogu biti posljedica oštećenja visokonaponskih dijelova sustava paljenja, poput bobina ili visokotlačnih kabela. Također, česta je i posljedica neredovite zamjene svjećica, zbog čega može doći do ozbiljnih problema u sustavu paljenja. Interval zamjene svjećica ovisi o vrsti svjećica i preporukama proizvođača. On se može kretati od 20.000 do 120.000 kilometara, a servisna literatura za vaše vozilo bit će od pomoći u određivanju točnih kilometraža kada je preporučljivo obaviti zamjenu.

Za ispravan rad motora, svjećica mora biti točno odabrana. Proizvođači detaljno specificiraju brojne parametre, uključujući veličinu elektroda, materijale koje svjećica koristi, ali i toplinsku vrijednost. Toplinska vrijednost svjećice je izuzetno važna jer osigurava pravilnu radnu temperaturu (između 450 i 800 °C) za cijeli sustav paljenja. Odabir odgovarajuće svjećice, koji mora odgovarati zahtjevima vašeg motora, ključan je kako bi motor radio bez smetnji.

Dok zamjena svjećica može izgledati kao jednostavan zadatak, stručnjaci savjetuju da se za ovu radnju uvijek obratite servisu. Nepravilno postavljanje svjećica može izazvati ozbiljne probleme - od strujnog udara do većih mehaničkih oštećenja motora. Marin Morava, tehnički savjetnik u HAK-u, preporučuje da dijagnostiku stanja svjećica obavi servis koji će usporediti svjećice s preporučenim vrijednostima i otkriti eventualne probleme.

Odstupanje od preporučenih intervala za zamjenu svjećica može dovesti do ozbiljnih posljedica. Iako na novijim modelima automobila problemi sa startanjem motora nisu tako česti, u slučaju nepravovremene zamjene svjećica, posljedice mogu biti izuzetno skupe. Najveća opasnost je pucanje izolacijskog materijala svjećice, koji može pasti u cilindar i ozbiljno oštetiti motor. Zbog toga je važno pratiti preporučene intervale zamjene svjećica i redovito održavati vozilo kako biste izbjegli skuplje popravke. Trošak zamjene svjećica uvelike je manji od potencijalnih troškova popravka motora uzrokovanih neispravnim svjećicama.