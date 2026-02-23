Uskrsne slastice nikad skuplje! Evo koliko ove godine košta čokoladni zec i jaja

Uoči Uskrsa, police u trgovinama već su šarene i pune čokoladnih zečeva, jaja i drugih slastica, no iza blagdanskog ugođaja krije se i manje slatka strana priče – osjetan rast cijena koji će mnogi primijetiti tek na blagajni. Nova TV objavila je usporedbu aktualnih cijena uskrsnih proizvoda s cijenama od prije tri godine, analizirajući istu kategoriju proizvoda u istim trgovinama. Kao referentna uzeta je 2023., jer je početkom 2024. došlo do velikih poremećaja na svjetskom tržištu kakaovca, nakon čega je cijena čokolade naglo porasla.

Srednji čokoladni zec ove godine stoji 2,60 eura, dok je lani koštao 1,99, a 2023. godine 1,19 eura. U prijevodu, isti zec danas je 23 posto skuplji nego lani, a u tri godine poskupio je čak 55 posto. Sličan trend vidi se i kod čokoladnih jaja – veliko jaje od 265 grama sada stoji 10,99 eura, dok je lani bilo 8,09, a 2023. samo 3,99 eura. Riječ je o proizvodu poznatog brenda, ali ne i najskupljem na tržištu.

Na kraju, kilogram spomenutih čokoladnih slastica danas može stajati i do tri puta više od kilograma svježe teletine, dok se najskuplji čokoladni zec prodaje za gotovo 135 eura po kilogramu, što je nekadašnjih tisuću kuna. Zaključak je jasan – isti čokoladni zec ove je godine skuplji 23 posto nego lani, dok je u odnosu na razdoblje od prije tri godine poskupio čak 55 posto.