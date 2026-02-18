Počinje najvažnije razdoblje za kršćane: Što je Čista srijeda i zašto se posti 40 dana?

Ovaj tjedan obilježava se Pepelnica, poznata i kao Čista srijeda, svečani dan posta i razmišljanja koji označava početak korizme, najpokornijeg razdoblja u crkvenom kalendaru za katolike i brojne druge kršćane. Na Čistu srijedu mnogi vjernici odlaze u crkvu na bogoslužje koje naglašava početak sezone promišljanja, samoodricanja i pokajanja za grijehe. Vjernicima se na čelo pepelom utiskuje znak križa, a svećenik pritom izgovara riječi: "Sjeti se, čovječe, da si prah i da ćeš se u prah vratiti", što je snažan podsjetnik da je smrt dio života i da bi se trebalo usredotočiti na duhovne stvari. Alternativno, svećenik može reći: "Obratite se i vjerujte Evanđelju."

Čista srijeda za rimokatolike u dobi od osamnaest do pedeset devet godina obavezan je dan posta, što znači ograničavanje hrane na jedan puni obrok i dva manja obroka tijekom dana, te nemrsa. Mnogi protestanti, osobito oni u episkopalnim, luteranskim i drugim povijesnim crkvama, također obilježavaju Pepelnicu sa sličnim liturgijama, prihvaćajući duh pokore i pripreme.

Posljednjih godina u Sjedinjenim Američkim Državama mnoge episkopalne i druge crkve uvele su praksu "Pepeo za van" (Ashes to Go) na parkiralištima, željezničkim postajama i drugim javnim mjestima. Kako piše AP News, svećenici nude pepeljenje zaposlenim ljudima i drugima koji žele sudjelovati u obredu, ali možda nemaju vremena za odlazak u crkvu. Među ostalim protestantima, poput baptista i evanđeoskih skupina, tradicije se razlikuju; neki obilježavaju Pepelnicu i korizmu, dok drugi ne, ali često imaju vlastite pokorničke i asketske tradicije. Mnogi pentekostalci, primjerice, poste određeno vrijeme u siječnju kako bi posvetili nadolazeću godinu.

Simbolika broja 40

Čista srijeda označava početak korizme koja prethodi obilježavanju Isusove smrti na Veliki petak i uskrsnuća na Uskrs. Datum Pepelnice određuje se brojanjem četrdeset dana unatrag od Uskrsa, ne računajući nedjelje. Iako različite crkve imaju različite načine izračunavanja tradicionalnih četrdeset dana korizme, sam broj je iznimno važan. Povezuje se s biblijskom simbolikom broja četrdeset, koji se obično koristi za razdoblja iskušenja, pročišćenja ili obnove. Najizravnije, aludira na četrdeset dana koje je Isus postio u pustinji nakon svog krštenja, pripremajući se za svoje javno djelovanje.

Tijekom korizme vjernici se posvećuju molitvi i drugim pobožnostima, kao i dobrotvornim djelima, postu i drugim oblicima samodiscipline. Mnogi se odlučuju nečega odreći tijekom korizme, stereotipno je to čokolada, ali zapravo može biti bilo što bez čega je teško živjeti, što u današnje vrijeme može značiti i smanjenje vremena provedenog pred ekranima. Mnoge crkve također imaju dodatne termine za pobožnosti i druge aktivnosti, a katolici često organiziraju zajedničke meditacije Križnog puta, obilježavajući različite događaje oko Isusova raspeća. Katolici se petkom također odriču mesa, ali ne i ribe.

Razlike u kalendaru

Čista srijeda nema fiksni datum, jer je njezino vrijeme vezano uz nedjelju Uskrsa. Uskrs se svake godine pomiče, padajući između 22. ožujka i 25. travnja, prema drevnoj formuli prema kojoj Uskrs pada na prvu nedjelju nakon prvog proljetnog punog mjeseca. Pravoslavni kršćani računaju početak i kraj svoje "Velike korizme" drugačije. Svoja obilježavanja započinju u ponedjeljak, koji nazivaju "Čisti ponedjeljak", i iako ne koriste pepeo, započinju razdoblje pokore i posta. Datumi Velike korizme također se određuju u skladu s pravoslavnim izračunima Uskrsa (Pashe), koji se razlikuju od onih zapadnih crkava, zbog čega pravoslavni Uskrs najčešće pada kasnije od katoličkog i protestantskog.

Danas je Čista srijeda: Znate li što to točno znači i koja je razlika između nemrsa i posta?