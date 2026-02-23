S dolaskom toplijih dana stižu i - žohari! Obratite pažnju na ove predmete, najviše ih privlače u vaš dom

Svako kućanstvo trebalo bi poduzeti mjere kako bi spriječilo ulazak i zarazu štetočina u njihov dom, a žohari nisu iznimka. Ovi nametnici mogu biti više od puke smetnje. Spadaju među najodvratnije kukce koji se mogu smjestiti u vašem domu jer su prenosici bolesti i alergena koji predstavljaju stvarne rizike za ljudsko zdravlje. Održavanje čistoće doma smatra se jednim od najboljih načina za sprječavanje zaraze žoharima, ali možda ćete također morati malo detaljnije proučiti neke od predmeta koji bi ih mogli privući u vaš dom, piše Hunker.

Ovi insekti, poput svih drugih živih bića, traže hranu, vodu i sklonište. Nažalost, neke od ovih osnovnih potreba nalaze su u ljudskim domovima. Pažljivo pogledajte oko sebe kako biste vidjeli možete li napraviti jednostavne preinake - poput svakodnevnog pometanja mrvica i zamjene vlažnih ručnika - kako biste smanjili vjerojatnost privlačenja ovih insekata u svoj prostor. Ako sumnjate na mogući problem sa žoharima, vjerojatno ćete morati nazvati stručnjaka za suzbijanje štetočina. Dotad, proučite vodič za predmete na koje već sada treba obratiti pažnju kako biste minimizirali rizik za najezdu.

Sitne mrvice

Vjerojatno već sad čistite nerede po kuhinji i blagovaonici jer je prolivena hrana siguran mamac za štetočine. Ali nemojte zanemariti ni najmanje mrvice koje se zadržavaju po podovima, stolovima i kuhinjskim radnim površinama, jer mogu biti dovoljno velike da privuku žohare u vaš dom. Očistite ih čim ih vidite i svakako provjerite ima li mrvica hrane na kraju svakog dana.

Prosipanje hrane iza uređaja

Nažalost, mrvice i prolivena hrana nisu uvijek na vidiku. Lako je ispustiti hranu na pod gdje se može otkotrljati u skriveno područje, primjerice, ispod ili iza hladnjaka ili pećnice. Redovito čistite iza ovih predmeta usisavačem kako biste spriječili žohare da se sakriju i traže sljedeće obroke. Iza uređaja trebali biste čistiti najmanje dva puta godišnje, ali mogli biste razmisliti o tome da to činite i češće ako primijetite prekomjerno prolivenu hranu u kuhinji.

Hrana iz smočnice

Iako je hrana u hladnjaku vjerojatno sigurna od žohara, ovi su insekti poznati po tome što se hrane dostupnim predmetima u vašoj smočnici. Najbolje što možete učiniti kako biste ograničili taj pristup jest pohranjivanje sve suhe robe u zatvorene posude. Bilo da odaberete staklene, plastične ili metalne, pazite da sve imaju čvrsto zatvorene poklopce kako biste spriječili ulazak insekata. Možete ih koristiti za pohranjivanje žitarica, pereca, tjestenine i riže, kao i sastojaka za kuhanje poput šećera, kukuruznog škroba i brašna.

Prolijevanje u vašim ormarićima ili ostavi

Čak i ako mislite da ste sve namirnice pravilno pohranili kako biste spriječili pristup žohara, oni i dalje mogu tražiti hranu oko vaše smočnice i ormarića. U tim situacijama, moglo bi doći do nepoznatog prolijevanja koje namamljuje žohare na ta mjesta. Očistite svoje ormariće i smočnicu barem jednom u sezoni.

Kante za smeće

Iako mrvice i otvorene posude s neiskorištenom hranom mogu stvoriti gozbu za žohare, poznato je da ovi insekti vrebaju i oko ostataka hrane u kućnom otpadu. Iznesite smeće kad god su posude ili vrećice pune. Idealno bi bilo isprazniti kuhinjsko smeće na kraju svakog dana kako bi se uklonili stari dijelovi hrane. Kako biste dodatno odvratili štetočine poput žohara, zamijenite otvorene kante za smeće onima s čvrstim poklopcima.

Predmeti koji se mogu reciklirati

Smeće je česta meta štetočina, ali prljave plastične i staklene posude mogu biti jednako primamljive za žohare. Sve je to zahvaljujući ostacima hrane i tekućinama koje mogu ostati nakon upotrebe. Čak i ako u kuhinji imate zasebnu posudu za reciklabilni otpad, važno je da sve predmete temeljito isperete prije nego što ih bacite kako biste smanjili moguća mjesta za hranjenje žohara. Međutim, budući da voda koja se koristi za čišćenje ovih posuda također može privući štetočine, mogli biste razmisliti o svakodnevnom pražnjenju kućne kante za reciklažu u vanjski spremnik.

Propuštajuće cijevi

Iako žohare privlače razni izvori hrane, ne biste im trebali pružati ni potencijalne izvore vode. Propuštajuće cijevi jedna su od takvih prilika koju ovi insekti koriste, zbog čega ih možete vidjeti kako se zadržavaju unutar ormarića ispod sudopera. Obavezno odmah popravite sve propuštajuće cijevi i obratite se vodoinstalateru ako se problem nastavi.

Prljavo posuđe

Primamljivo je ostaviti prljavo posuđe u sudoperu ili pustiti da se ljepljivi lonac "namoči preko noći" u vodi. Nažalost, kada je u pitanju odvraćanje žohara, ovi insekti smatraju prljavo posuđe lukavim izvorima hrane. Kako biste ograničili iskušenja da se žohari zadrže oko vašeg sudopera, potrudite se svakodnevno očistiti svo to prljavo posuđe.

Kartonske kutije

Bez obzira imate li ih po kući za skladištenje, selidbu ili slanje i primanje, kartonske kutije su glavna skrovišta za žohare. Idealno bi bilo da ne čuvate kutije u svom domu. Također je najbolje otvoriti pakete i kutije za selidbu u garaži ili na otvorenom prije nego što unesete predmete unutra. Ako morate unijeti kartonsku kutiju u svoj dom, obavezno je odmah otvorite i uklonite sve znakove žohara koje biste mogli pronaći. Nemojte ostavljati kutiju u svom domu, jer to može omogućiti skrivenim kukcima da pobjegnu u pukotine i šupljine.

Gomile nereda

Kartonske kutije pune predmeta, nažalost, nisu jedini izvori nereda koje žohari mogu koristiti kao skrovište. Druge opcije uključuju hrpe tekstila, papirnate vrećice, pa čak i stare novine. Pažljivo pogledajte cijeli dom - ako primijetite bilo kakva područja gdje se nakuplja nered, odmah razmislite o tome da se riješite toga. Ne želite da nešto naizgled bezazleno poput hrpe papira postane skrovište žohara.

Hrana za kućne ljubimce

Ako imate naviku ostavljati suhu hranu, prljave zdjelice za kućne ljubimce ili čak vodu preko noći, znajte da bilo koji od ovih predmeta potencijalno može privući žohare u vaš dom. Idealno bi bilo oprati sve zdjelice za kućne ljubimce na kraju dana i posluživati ​​hranu samo u određeno vrijeme (uključujući suhu hranu). To može biti nezgodno ako imate psa ili mačku koji su navikli jesti u bilo koje doba dana ili noći, ali prilagodba se isplati kako biste spriječili žohare i druge štetočine da kradu hranu vašeg ljubimca.

Vlažni podrumi

Žohari obično preferiraju tamna područja vašeg doma, poput prostora ispod sudopera, unutar tavana i u garažama. Podrumi se također mogu ubrojiti među ta područja pogodna za žohare, posebno ako je vaš vlažan. Bez obzira imate li uređen podrum ili onaj koji redovito nema puno prometa, razmislite o korištenju odvlaživača zraka kako biste spriječili aktivnost žohara u tom području uklanjanjem viška vlage. Kao bonus, odvlaživač zraka može spriječiti moguća strukturna oštećenja uzrokovana dugotrajnom vlagom.

Mokri ručnici

Kukci poput žohara koji traže mokre ručnike zbog vlage. Održavajte svoje ručnike suhima (i stoga manje privlačnima štetočinama) tako što ćete ih objesiti na šipke umjesto da ih zgužvate na kukama. Klinika Cleveland također preporučuje zamjenu ručnika za kupanje i ruke barem jednom tjedno. Za kuhinjske krpe u kuhinji razmislite o tomed da ih mijenjate na dnevnoj bazi.

Sobne biljke

Kada razmišljate o kupnji sobnih biljaka, žohari vjerojatno nisu na prvom mjestu. Prema Sveučilištu Colorado State, lisne uši, gljivični komarci, tripsi i bijele mušice su među najčešćim štetnicima koji se nalaze na sobnim biljkama. Međutim, moguće je da žohari traže sobne biljke kako bi mogli piti vodu iz tanjurića ili prezasićenog tla. Kao i kod svih strategija suzbijanja štetočina za njegu sobnih biljaka, redovito pregledavajte svoje biljke, izbjegavajte prekomjerno zalijevanje i praznite tanjuriće kada su puni.