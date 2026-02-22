Naši Portali
VELIKI RAST CIJENA

FOTO Pronašli smo kataloge iz 2014. godine, pa smo usporedili i cijene iz 2024. Evo koliko je otad sve poskupilo

22.02.2026.
u 12:55

U odnosu na 2014. godinu neke su namirnice poskupile za više od 60 posto, no još više zabrinjava činjenica da su od 2024. godine neke cijene i za više od 40 posto veće nego danas

U starim novinama pronašli smo kataloge trgovačkih centara iz 2014. godine i iznenadili se cijenama. Gotovo sve je dvostruko skuplje, a mi smo izdvojili nekoliko artikala. 

Gavrilović jetrena pašteta koštala je 4,99 kuna pakiranje od 100 grama, a sada je ta ista pašteta na akciji 1,09 eura (8,21kn), odnosno cijena joj je viša za 64,5 posto. Pakiranje Nutelle od jednog kilograma koštalo je 38,99 kuna, a sada pakiranje od 750 grama košta 7,89 eura, odnosno 59,4 kune. 

Kilogram Cekinovog pilećeg zabatka koštao je 19,99 kuna, a prije tjedan dana u katalogu Plodina bio je na akciji za 4,19 eura (31,57 kuna). 

Osim toga, prolistali smo i Konzumov katalog od prije dvije godine, iz 2024. godine, gdje se također vide značajna poskupljenja u odnosu na danas.  Prije dvije godine Ledino zamrznuto šumsko voće koštalo je 2,99 eura po redovnoj cijeni, a danas košta 4,19 eura. Riječ je o poskupljenju od 40,1 posto. 

PIK mješano mljeveno meso od 850 grama na 'super prilici' u Konztumu je prije dvije godine koštalo 4,69 eura, a sada na toj istoj akciji isto pakiranje košta 5,89 eura. Riječ je o poskupljenju od 25,6 posto.

Cekin pileći medaljoni od 660 grama prije dvije godine na akciji su koštali 4,99 eura. Otad im se promijenilo vanjsko pakiranje, ali i cijena. Sada na 'super prilici' u Konzumu koštaju 6,49 eura za istu gramažu. Riječ je o poskupljenju od 30,1 posto. 
 

Komentara 2

ZO
Zorica48
13:17 22.02.2026.

Prije 5.godina mali cevapi 12 kuna a sada 45 kuna /6 eura/. To su ta silna postignuca, nikada vece mirovine i place.

Avatar Hazl113
Hazl113
13:09 22.02.2026.

Usporedili ste krive račune. Ja ih imam iz 2012 , dakle prije ulaska u EU. Ta razlika je malo preko 102%.

