FOTO Pronašli smo kataloge iz 2014. godine, pa smo usporedili i cijene iz 2024. Evo koliko je otad sve poskupilo

U starim novinama pronašli smo kataloge trgovačkih centara iz 2014. godine i iznenadili se cijenama. Gotovo sve je dvostruko skuplje, a mi smo izdvojili nekoliko artikala.

Gavrilović jetrena pašteta koštala je 4,99 kuna pakiranje od 100 grama, a sada je ta ista pašteta na akciji 1,09 eura (8,21kn), odnosno cijena joj je viša za 64,5 posto. Pakiranje Nutelle od jednog kilograma koštalo je 38,99 kuna, a sada pakiranje od 750 grama košta 7,89 eura, odnosno 59,4 kune.

Kilogram Cekinovog pilećeg zabatka koštao je 19,99 kuna, a prije tjedan dana u katalogu Plodina bio je na akciji za 4,19 eura (31,57 kuna).

Osim toga, prolistali smo i Konzumov katalog od prije dvije godine, iz 2024. godine, gdje se također vide značajna poskupljenja u odnosu na danas. Prije dvije godine Ledino zamrznuto šumsko voće koštalo je 2,99 eura po redovnoj cijeni, a danas košta 4,19 eura. Riječ je o poskupljenju od 40,1 posto.

PIK mješano mljeveno meso od 850 grama na 'super prilici' u Konztumu je prije dvije godine koštalo 4,69 eura, a sada na toj istoj akciji isto pakiranje košta 5,89 eura. Riječ je o poskupljenju od 25,6 posto.

Cekin pileći medaljoni od 660 grama prije dvije godine na akciji su koštali 4,99 eura. Otad im se promijenilo vanjsko pakiranje, ali i cijena. Sada na 'super prilici' u Konzumu koštaju 6,49 eura za istu gramažu. Riječ je o poskupljenju od 30,1 posto.

